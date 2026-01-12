અમદાવાદ : ગાંધી આશ્રમ બાદ પતંગ મહોત્સવમાં પહોંચ્યા પીએમ મોદી અને જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરીક મર્ઝ
PM Modi In Ahmedabad : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો આજે છેલ્લો દિવસ છે. ત્યારે તેઓ ગાંધી આશ્રમની મુલાકાતે જર્મનીના ચાન્સેલર સાથે પહોંચ્યા હતા. ત્યાર બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય કાઈટ ફેસ્ટિવલની મુલાકાત લીધી
PM Modi Gujarat Visit : પ્રધાનમંત્રી મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો આજે છેલ્લો દિવસ છે. ત્યારે તેઓ જર્મનીના ચાન્સેલર ફ્રેડરીક મર્ઝ સાથે ગાંધી આશ્રમની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. જેના બાદ બંને મહાનુભાવો અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતે યોજાયેલ કાઈટ ફેસ્ટિવલ ખાતે પહોંચ્યા હતા.
PM નરેન્દ્ર મોદીનો ગુજરાતમાં આજે ત્રીજો દિવસ છે. આજે પીએમ મોદી જર્મનીના ચાન્સેલર સાથે મુલાકાત કરશે અને સાબરમતી આશ્રમની મુલાકાત લીધી હતી.
આજથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમદાવાદ રિવર ફ્રન્ટ ખાતે ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફેસ્ટિવલ 2026 નો શુભારંભ કરાવ્યો. જર્મન ચાન્સલર ફેડરિક મર્જ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. 50 દેશોના 135 થી વધુ વિદેશી મહેમાનો અને ભારતના 13 રાજ્યોના 65 જ્યારે ગુજરાતના 16 જિલ્લાઓના 871 પતંગબાજોએ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવમાં ભાગ લીધો.
રશિયા, કોલમ્બિયા, રીપબ્લિક ઓફ કોરિયા, ઇન્ડોનેશિયા જેવા જુદા જુદા દેશોથી પતંગબાજો રિવરફ્રન્ટ પહોંચ્યા છે. તેઓ અમદાવાદની યજમાની સ્વીકારી ખુશ જોવા મળ્યા. ઘણા પતંગબાજો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અમદાવાદમાં યોજાતા ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફેસ્ટિવલમાં હાજરી આપવા આવે છે.
ભારતના પ્રધાનમંત્રીના આગમનને લઇ વિદેશી મહેમાનો પણ ઉત્સાહમાં જોવા મળ્યા.ઇન્ડોનેશિયાના પતંગબાજોની અનોખી રીતે પ્રધાનમંત્રીને શુભેચ્છા પાઠવી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ચહેરાનું ચિત્ર પતંગ ઉપર કંડાર્યું કર્યું. એક મહિનાની સતત મહેનતથી પતંગ તૈયાર કરી. તેમણે ZEE 24 કલાક સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું કે સાત વર્ષ પહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ભારત અને ઇન્ડોનેશિયાની મિત્રતાની શુભકામના પાઠવવા ઇન્ડોનેશિયા ગયા હતા. આજે તેઓ ભારતમાં પ્રધાનમંત્રી ને મળે શુભકામનાઓ પાઠવી રહ્યા છે.
ત્યારબાદ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં ભાગ લેવા પહોંચી ગયા છે. PMના પ્રવાસને લઈને તમામ જગ્યાએ લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.
