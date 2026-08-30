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  • /8 સપ્ટેમ્બરે PM મોદી બનશે વડોદરાના મહેમાન: કરોડોના વિકાસ કાર્યોની આપશે ભેટ, સુરક્ષા એજન્સીઓ અલર્ટ

8 સપ્ટેમ્બરે PM મોદી બનશે વડોદરાના મહેમાન: કરોડોના વિકાસ કાર્યોની આપશે ભેટ, સુરક્ષા એજન્સીઓ અલર્ટ

PM Modi Gujarat Visit: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આગામી 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ વડોદરાના મહેમાન બનવા જઈ રહ્યા છે. આ વિશેષ મુલાકાત દરમિયાન તેઓ વડોદરાની જનતાને હજારો કરોડ રૂપિયાના વિવિધ નવા વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપી શકે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. પીએમ મોદીના આ મહત્વપૂર્ણ પ્રવાસને પગલે રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણ સજ્જ થઈ ગયું છે, જેના ભાગરૂપે ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વડોદરાની ખાસ મુલાકાત લઈને કાર્યક્રમની તમામ તૈયારીઓ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની ઝીણવટભરી સમીક્ષા કરી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 30, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:22 AM IST
8 સપ્ટેમ્બરે PM મોદી બનશે વડોદરાના મહેમાન: કરોડોના વિકાસ કાર્યોની આપશે ભેટ, સુરક્ષા એજન્સીઓ અલર્ટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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