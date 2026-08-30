/8 સપ્ટેમ્બરે PM મોદી બનશે વડોદરાના મહેમાન: કરોડોના વિકાસ કાર્યોની આપશે ભેટ, સુરક્ષા એજન્સીઓ અલર્ટ

PM Modi Gujarat Visit: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ સંસ્કારી નગરી વડોદરાના મહેમાન બનવા જઈ રહ્યા છે, જેને લઈને સમગ્ર શહેરમાં ઉત્સાહ અને તડામાર તૈયારીઓનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતના વિકાસને હંમેશા પ્રાધાન્ય આપનારા પીએમ મોદી આ મુલાકાત દરમિયાન વડોદરા અને મધ્ય ગુજરાતની જનતાને હજારો કરોડ રૂપિયાના વિવિધ વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ છે.
પીએમ મોદીનું વડોદરા શહેર સાથે એક અતૂટ અને વિશેષ આત્મીય જોડાણ
આ ભવ્ય કાર્યક્રમો થકી શહેરની માળખાગત સુવિધાઓ, પરિવહન વ્યવસ્થા, શિક્ષણ અને ઉદ્યોગ જગતને વધુ વેગ મળશે તેવું મનાય છે. વર્ષ 2014ની લોકસભા ચૂંટણીથી જ પીએમ મોદીનું વડોદરા શહેર અને અહીંની જનતા સાથે એક અતૂટ અને વિશેષ આત્મીય જોડાણ રહ્યું છે.
ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વડોદરાની વિશેષ મુલાકાત લીધી
વડાપ્રધાનના આ મહત્વપૂર્ણ અને ભવ્ય પ્રવાસને પગલે રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે સાબદું થઈ ગયું છે. તૈયારીઓનો તાગ મેળવવા અને તમામ વ્યવસ્થાની સઘન સમીક્ષા કરવા માટે રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વડોદરાની વિશેષ મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે શહેરના હાર્દ સમાન અને ઐતિહાસિક એમ.એસ. યુનિવર્સિટી (MS યુનિ.) પેવેલિયન ગ્રાઉન્ડ ખાતે પહોંચીને સભા સ્થળનું અત્યંત ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.
અધિકારીઓને જરૂરી અને કડક સૂચનો આપ્યા
આ સમીક્ષા અને નિરીક્ષણ દરમિયાન તેમની સાથે વડોદરાના ઉત્સાહી સાંસદ હેમાંગ જોશી તેમજ પોલીસ, પાલિકા અને જિલ્લા વહીવટી તંત્રના તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ખાસ જોડાયા હતા. હર્ષ સંઘવીએ મુખ્ય મંચની બનાવટ, લાખોની સંખ્યામાં આવનારા નાગરિકો માટે બેઠક વ્યવસ્થા, પાર્કિંગ સુવિધા અને શહેરના ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ અંગે અધિકારીઓને જરૂરી અને કડક સૂચનો આપ્યા હતા.
સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ હાઈ અલર્ટ પર આવી ગઈ
અત્રે એ નોંધનીય છે કે, પીએમ મોદીની આ ઓચિંતી મુલાકાતથી તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ હાઈ અલર્ટ પર આવી ગઈ છે. દેશના વડાપ્રધાનની સુરક્ષામાં કોઈ પણ પ્રકારની સામાન્ય ચૂક પણ ન રહી જાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે એસપીજી (SPG) સહિતની કેન્દ્રીય અને રાજ્યની ગુપ્તચર તેમજ સુરક્ષા એજન્સીઓએ વડોદરામાં ધામા નાખ્યા છે. આ ઉપરાંત, સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા પણ સઘન પેટ્રોલિંગ અને ચેકિંગની કવાયત યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી છે. સમગ્ર કાર્યક્રમ સ્થળ અને તેની આસપાસના મુખ્ય માર્ગોને અભેદ્ય સુરક્ષા છાવણીમાં ફેરવી દેવાની કામગીરી પુરજોશમાં ચાલી રહી છે.