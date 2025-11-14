આવતીકાલે ગુજરાત આવશે PM મોદી, બિહારમાં જીત બાદ પહેલી મુલાકાત, જાણો સમગ્ર કાર્યક્રમ
PM Modi Gujarat Visit: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની પ્રચંડ જીત બાદ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે ગુજરાતની મુલાકાત લેશે. તેઓ બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનનું નિરીક્ષણ કરશે અને લગભગ 508 કિલોમીટર લાંબા કોરિડોર, મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર (MAHSR) ની કામની સમીક્ષા કરશે.
PM Modi Gujarat Visit: આવતીકાલે એટલે કે શનિવાર અને 15 નવેમ્બરના રોજ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતની મુલાકાતે આવવાના છે, ત્યારે તેઓ સવારે 10 વાગ્યાની આસપાસ સુરત પહોચશે અને સુરતમાં બુલેટ ટ્રેનના કામ વિશે માહિતી લેશે, આ ભારતના સૌથી મોટા માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સમાંનો એક છે અને દેશમાં હાઇ-સ્પીડ કનેક્ટિવિટીના નવા યુગની શરૂઆત દર્શાવે છે.
પીએમ મોદીના સમગ્ર કાર્યક્રમ વિશે વાત કરીએ તો સવારે 10 વાગ્યા આસપાસ સુરત પહોંચશે, ત્યારબાદ સુરત બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની મુલાકાત લેશે અને મુંબઈ અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ બુલેટ ટ્રેનના કામની સમીક્ષા કરશે. જે બાદ બપોરે 12.45 કલાકે નર્મદા દેવમોગરા જવા રવાના થશે. બપોરે 2.30 કલાકે દેડિયાપાડા ખાતે સભાને સંબોધન કરશે.
બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની ખાસિયતો
મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર આશરે 508 કિલોમીટર લાંબો છે. આ કોરિડોરનો 352 કિલોમીટર ગુજરાત અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં આવેલો છે, જ્યારે 156 કિલોમીટર મહારાષ્ટ્રમાં આવેલો છે. આ કોરિડોર સાબરમતી, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, બીલીમોરા, વાપી, બોઈસર, વિરાર, થાણે અને મુંબઈ જેવા મુખ્ય શહેરોને જોડશે, જે ભારતના પરિવહન માળખામાં એક પરિવર્તનશીલ પગલું છે.
અત્યાર સુધીમાં 326 કિમીનું કામ પૂર્ણ થયું
આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અનુસાર અદ્યતન ઇજનેરી તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવેલ, પ્રોજેક્ટનો 465 કિમીનો માર્ગ (લગભગ 85 ટકા રૂટ) પુલો પર બાંધવામાં આવ્યો છે. આ ઓછામાં ઓછી જમીનની ખલેલ અને સુધારેલી સલામતી સુનિશ્ચિત કરે છે. આજ સુધીમાં, 326 કિમીનું કામ પૂર્ણ થયું છે, અને 25 નદી પુલોમાંથી 17 પૂર્ણ થયા છે.
બુલેટ ટ્રેન દ્વારા મુંબઈથી અમદાવાદ મુસાફરી કરવામાં કેટલો સમય લાગશે?
પૂર્ણ થયા પછી, બુલેટ ટ્રેન મુંબઈથી અમદાવાદનો મુસાફરીનો સમય લગભગ 2 કલાક ઘટાડશે. આ મુસાફરીને ઝડપી, સરળ અને વધુ આરામદાયક બનાવશે, જે એક ક્રાંતિકારી પરિવર્તન દર્શાવે છે. આ પ્રોજેક્ટ સમગ્ર કોરિડોર પર વેપાર, પર્યટન અને આર્થિક પ્રવૃત્તિને વેગ આપશે અને પ્રાદેશિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપશે તેવી અપેક્ષા છે.
સુરત સ્ટેશન કેવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે?
સુરત-બિલીમોરા સેક્શન, આશરે 47 કિલોમીટર લાંબો, બાંધકામના અંતિમ તબક્કામાં છે. સિવિલ વર્ક અને ટ્રેક લગાવવાનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. સુરત સ્ટેશનની ડિઝાઇન શહેરના વિશ્વ વિખ્યાત હીરા ઉદ્યોગથી પ્રેરિત છે, જે તેની ભવ્યતા અને કાર્યક્ષમતા બંનેને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
આ સ્ટેશન મુસાફરોની સુવિધાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં જગ્યા ધરાવતા વેઇટિંગ રૂમ, શૌચાલય અને છૂટક દુકાનોનો સમાવેશ થાય છે. તે સુરત મેટ્રો, સિટી બસો અને ભારતીય રેલ્વે નેટવર્ક સાથે સીમલેસ મલ્ટી-મોડલ કનેક્ટિવિટી પણ પ્રદાન કરશે.
