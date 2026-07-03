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આવતીકાલે ગુજરાતમાં આવશે PM મોદી, 1.06 લાખ કરોડના પ્રોજેક્ટ્સ રાષ્ટ્રને કરશે સમર્પિત; હજારો નોકરીઓનું થશે સર્જન

PM Modi Gujarat Visit: PM મોદી આવતીકાલે ગુજરાત અને રાજસ્થાનની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. PM મોદી બાલોત્રામાં ₹1.06 લાખ કરોડના પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરશે અને જોધપુરમાં નવી UDAN યોજના શરૂ કરશે. ત્યારબાદ ગુજરાતના સાણંદ ખાતે દેશની પ્રથમ સેમિકન્ડક્ટર (OSAT) ફેસિલિટીનું ઉદ્ઘાટન કરશે, જે ચિપ ઉત્પાદનમાં ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 03, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:54 PM IST
આવતીકાલે ગુજરાતમાં આવશે PM મોદી, 1.06 લાખ કરોડના પ્રોજેક્ટ્સ રાષ્ટ્રને કરશે સમર્પિત; હજારો નોકરીઓનું થશે સર્જન
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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