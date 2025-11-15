નર્મદામાં મોદી-મોદીની ગુંજ : મા પાંડોરીના દર્શન કરીને 9700 કરોડના વિકાસ કાર્યોની જનતાને ભેટ આપી
PM Modi In Gujarat : બિરસા મુંડાની 150મી જન્મ જયંતિએ પીએમ મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસ... દેવમોગરામાં કર્યા મા પાંડોરીના દર્શન.. તો ડેડિયાપાડામાં યોજ્યો ભવ્ય રોડ શો.. રાજ્યને આપશે 9700 કરોડના વિકાસકાર્યોની ભેટ..
Narmada News : ગુજરાતના પ્રવાસે આવેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મોગરધામમાં આદિવાસીઓના કુળદેવી પાંડોરી માતાની પૂજા કરીને શીશ નમાવ્યું. જેના બાદ તેમણે ડેડિયાપાડાથી 9700 કરોડના વિકાસકાર્યોની ગુજરાતને ભેટ આપી છે.
ડેડિયાપાડાની મુલાકાતે આવેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના આગમન પ્રસંગે ભવ્ય રોડ શો યોજાયો હતો. ભગવાન બિરસા મુંડાની 150 મી જન્મજયંતિને લઈ પીએમ મોદી ડેડિયાપાડા પહોંચ્યા છે. જ્યાં તેમણે જનજાતિય ગૌરવ દિવસની રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ઉજવણીના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી. મોટી સંખ્યામાં લોકો પીએમના રોડ શોમાં ઉમટ્યા હતા. પરંપરાગત આદિવાસી વસ્ત્રો પહેરી નૃત્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
દેવમોગરા માતાની જય!
આજના જનજાતિય ગૌરવ દિવસ અને ભગવાન બિરસા મુંડાની દોઢસોમી જન્મજયંતિના પવિત્ર અવસરે દેવમોગરા માતાના મંદિરે દર્શન કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું.
સૌ દેશવાસીઓના સ્વાસ્થ્ય, કલ્યાણ અને ઉન્નતિ માટે પ્રાર્થના કરી. pic.twitter.com/PToyHp5l2q
— Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2025
પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનું સભા કહ્યું કે, અટલ બિહારી વાજપેયીની ભાજપની સરકાર બની ત્યારબાદ પહેલીવાર જનજાતિય કલ્યાણ મંત્રાલય બન્યું. કોંગ્રેસની સરકાર બની ત્યારબાદ તેમણે મંત્રાલય બંધ કરી દીધું હતું. આજે અમે જનજાતિયના વિકાસનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. આદિવાસી વિસ્તારમાં સ્થિતિ બહુ સારી ન હતી. અંબાજીથી ઉમરગામ સુધી એક પણ યોગ્ય અંગ્રેજી સ્કૂલ નહોતી. કોંગ્રેસે આદિવાસીઓને તેમના હાલ પર છોડી દીધા હતા. સાયન્સની જે સ્કૂલ આદિવાસી વિસ્તારમાં નહોતી તે મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ આજે 10 હજાર સ્કૂલો છે. ગુજરાતમાં બે ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી પણ બનાવી.
ડેડીયાપાડામાં પીએમ મોદીના રોડ શો દરમિયાન બિરસા મુંડા બનેલ બાળક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો. ધોરણ 3 માં અભ્યાસ કરતા નિત્યમ ઠાકરેને તેના માતા પિતાએ ભગવાન બિરસા મુંડાના પાત્રના સ્વાંગમાં લઈને આવ્યા હતા. પીએમ મોદીએ બાળકનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતુ. આ તકે બાળકના પિતા અરુણ ઠાકરે અને માતા મંગલા ઠાકરેએ કહ્યું કે, ગવાન બિરસા મુંડાના સંસ્કારો અમારા બાળકમાં આવે એટલે મેં બાળકને પાત્ર બનાવ્યું. ડેડીયાપાડામાં આવી પીએમ મોદીએ શોભા વધારી છે.
પીએમ મોદીના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર બાદ એરપોર્ટ પર જોરશોરમાં તૈયારી ચાલી રહી છે. સુરતથી દિલ્હી જવા રવાના થાય તે પહેલા સુરતમાં એરપોર્ટની બહાર જાહેર સભા યોજાશે. બિહાર ઇલેક્શન જીત્યા બાદ સુરતમાં વસતા બિહારીઓનો અભિવાદન સમારોહ યોજાશે. જેથી મોટી સંખ્યામાં સુરતમાં રહેતા બિહારીઓ સુરત એરપોર્ટ સભા સ્થળે પહોંચ્યા છે. આ માટે એરપોર્ટ પરિસરમાં ત્રણ કલાકમાં જ તૈયાર થઈ ગઈ છે. 10 થી 15 હજાર સુરતમાં વસતા બિહારી લોકોનું પ્રધાનમંત્રી અભિવાદન ઝીલશે. કેન્દ્રીય મંત્રી સી આર પાટીલ અને ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષ સંઘવીની રજૂઆત બાદ કાર્યક્રમની રૂપરેખા ઘડવામાં આવી. પ્રધાનમંત્રી સ્ટેજ પરથી એરપોર્ટ ખાતે મંચ પરથી બિહાર સમાજના લોકોનું અભિવાદન સાથે સંબોધન કરશે. 1500થી વધુ પોલીસ કર્મચારી સહિતનો સ્ટાફ સુરક્ષામાં અને કાર્યક્રમની તૈયારીમાં જોડાયો છે. માત્ર ત્રણ કલાકમાં જ એરપોર્ટ પરિસરમાં ભવ્ય કાર્યક્રમની તૈયારી થઈ ગઈ.
પીએમ મોદીએ ડેડિયાપાડામાં સભાને સંબોધતાં કહ્યું હતું કે, દેશના મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ભગવાન બિરસા મુંડાને તેમની ૧૫૦મી જન્મજયંતિ પર સો સો વંદન. આદિવાસી ગૌરવ દિવસના આ શુભ પ્રસંગે, સમગ્ર રાષ્ટ્ર માતૃભૂમિના સ્વાભિમાનનું રક્ષણ કરવામાં તેમના અજોડ યોગદાનને આદરપૂર્વક યાદ કરી રહ્યું છે. વિદેશી શાસનના અન્યાય સામે તેમનો સંઘર્ષ અને બલિદાન દરેક પેઢીને પ્રેરણા આપતું રહેશે. આદિવાસી સંસ્કૃતિથી સમૃદ્ધ ભવ્ય રાજ્ય ઝારખંડના તમામ રહેવાસીઓને રાજ્યના સ્થાપના દિવસ પર હાર્દિક શુભેચ્છાઓ.
ભગવાન બિરસા મુંડાની આ ભૂમિનો ઇતિહાસ હિંમત, સંઘર્ષ અને આત્મસન્માનની વાર્તાઓથી ભરેલો છે. આજે, આ ખાસ પ્રસંગે, રાજ્યના મારા પરિવારના તમામ સભ્યો સાથે, હું રાજ્યની પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિની કામના કરું છું.
આદિવાસી પ્રદેશોમાં દસ હજારથી વધુ શાળાઓ
એક સમય હતો જ્યારે ગુજરાતના આદિવાસી પ્રદેશોની હાલત ખૂબ જ ખરાબ હતી, અને ઘણા વિસ્તારોમાં વિજ્ઞાન પ્રવાહ ચલાવતી એક પણ શાળા નહોતી.જ્યારે હું ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી બન્યો, ત્યારે અમે મોટા સુધારાઓ રજૂ કર્યા. આજે, આ જ આદિવાસી પ્રદેશોમાં દસ હજારથી વધુ શાળાઓ છે. અટલ બિહારી વાજપેયી પહેલી વાર પ્રધાનમંત્રી બન્યા અને ભાજપે સરકાર બનાવી, ત્યારે દેશમાં પહેલી વાર આદિવાસી સમુદાયો માટે એક અલગ મંત્રાલયની સ્થાપના કરવામાં આવી. આજે દેશના રાષ્ટ્રપતિ આદિવાસી છે. આ ઉપરાંત NDAએ હંમેશા આદિવાસી સાથી નેતાઓને શીર્ષ પદો આપ્યા છે. આ ભાજપ જ કરી શકે એમ છે.
