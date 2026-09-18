/4 વર્ષથી સાઈડલાઈન થયેલા ભાજપના કદાવર નેતાને PM મોદી સાથેની બેઠક ફળી, એકાએક મળી ગયું પદ

ગુજરાતમાં એક સમયે સરકારમાં નંબર ટુનું પદ ધરાવતા પૂર્વ મંત્રી, પૂર્વ વિધાનસભા અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીની ચોંકવાનારી ભાજપમાં વાપસી થઈ હતી. ભાજપે એકાએક મંત્રાલય લઈને એમને સાઈડલાઈન કરી દીધા હતા. જેઓ નાયકની જેમ કાર્યવાહી કરવા ગયા હતા પણ ભરાઈ ગયા હતા. હવે ફરી તેઓ ભાજપમાં સક્રિય થયા છે. આ તમામ બાબતોનો શ્રેય પીએમ મોદીની નજરનો છે.
પીએમ મોદી 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ વડોદરા આવ્યા ત્યારે પીએમ મોદીને એરપોર્ટ પર રીસિવ કરવા જનારા નેતાઓના લિસ્ટમાં રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી પણ હતા. જેઓએ ઝૂકીને પીએમ મોદીને વડોદરામાં આવવા માટે આભાર તો માન્યો પણ પીએમ મોદીની નજરે કમાલ કરી દીધી. પીએમ મોદી સાથે બાદમાં એક થોડા સમયની મુલાકાત થઈ અને રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીનું ફરી નસીબ ચમકી ગયું છે. જેઓને ગુજરાત ભાજપના કારોબારી સદસ્ય સાથે આણંદ જિલ્લાના પ્રભારી બનાવી દેવાયા છે.
રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી છેલ્લા 4 વર્ષથી સાઈડલાઈન હતા. એડવોકેટ રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી સામાન્ય લોકોની વચ્ચે રાજુભાઈ વકીલ તરીકે ફેમસ છે. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી સૌથી પહેલીવાર 2012માં રાવપુરા બેઠક પરથી ધારાસભ્ય બન્યા હતા. પહેલી ટર્મમાં તેઓ રાજ્યમંત્રી બન્યા હતા. ફરી 2017માં તેઓ વિજેતા બનતાં તેમને વિધાનસભાના અધ્યક્ષ જેવું મોટાદાર પદ ભાજપે આપ્યું હતું.
કાયદાના છે જાણકાર
આ પછી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીને કેબીનેટ મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા હતા. કાયદાના જાણકાર ત્રિવેદી ઉત્તર પ્રદેશથી જોડાયેલા છે. તેઓ મહેસૂલ હતા એ સમયે પોતાના નાયક જેવા અંદાજમાં કામગીરી કરવા બાબતે સમાચારોમાં આવ્યા હતા. આ પણ એક સંયોગ છે કે આણંદ જિલ્લામાં કાર્યવાહી બાદ એમની સામે ફરિયાદો થઈ હતી. હવે એ જ જિલ્લાના એમને પ્રભારી બનાવાયા છે. ભાજપે ગુજરાતમાં નો રીપિટ થિયરી લાગુ કરતાં એમને મહેસૂલ મંત્રાલય જેવું મહત્વનું પદ અને ગુજરાતમાં સીએમ બાદ નંબર ટુનું સ્થાન પણ તેઓ ભોગવી ચૂક્યા હતા. જોકે, તેમની પાસે કાયદામંત્રાલય હતું.
2022માં ભાજપે એમને ટીકિટ જ ના આપી આમ એક જ દાયકામાં એમનું કદ ઘટી ગયું. 2012માં પહેલીવાર ધારાસભ્ય બન્યા બાદ જે ગતિએ એમની પ્રગતિ થઈ હતી એ એક જ દાયકામાં એજ ગતિએ નીચે પણ પછડાયા હતા. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી હાલમાં 72 વર્ષના છે પણ તેઓ સક્રિય છે.
રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીની રાજકીય સફર
7 ઓગસ્ટ 2016માં એમને સ્વતંત્ર પ્રભાર રાજ્યમંત્રીનો હવાલો સોંપાયો હતો. એમને રમત ગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયની જવાબદારી મળી હતી. 26 ડિસેમ્બર 2017માં એમનો કાર્યકા સમાપ્ત થયો હતો.
ફેબ્રુઆરી 2018માં એમને ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ બનાવાયા હતા. જેમને 16 સપ્ટેમ્બર 2021માં વિધાનસભાના અધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. એ જ દિવસે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં નંબ ટુ મંત્રીના સ્વરૂપે શપથ લીધી હતી.
આ સમયગાળા દરમિયાન તેમને મહેસૂલ, કાયદો અને ન્યાય અને સંસદીય બાબતોના ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મંત્રાલયો સોંપવામાં આવ્યા હતા. 21 ઓગસ્ટના રોજ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર ભાઈએ એમની પાસેથી મહેસૂલ મંત્રાલય પાછું લઈ લીધું હતું અને તેઓ કાયદા અને આપદા પ્રબંધન જેવા મહત્વના વિભાગના મંત્રી પદે ચાલુ રહ્યાં હતા. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી એક એવા નેતા છે જેમની પર અમિત શાહ પણ ભરોસો મૂકે છે. તેઓ ગુજરાત ભાજપના કદાવર નેતા છે અને તેઓ ફરી સક્રિય થયા છે. આગામી દિવસોમાં વડોદરાના રાજકારણમાં આની અસર જોવા મળી શકે છે.