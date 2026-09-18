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4 વર્ષથી સાઈડલાઈન થયેલા ભાજપના કદાવર નેતાને PM મોદી સાથેની બેઠક ફળી, એકાએક મળી ગયું પદ

Rajendra Trivedi Returns: અનિલ કપૂરની નાયક ફિલ્મની જેમ જ કામગીરી કરવામાં સાઈડલાઈન થયેલા ગુજરાત ભાજપના કદાવર નેતાની ફરી એકવાર ઘરવાપસી થઈ છે. મંત્રાલય ગયા બાદ એમની ચોંકાવનારી એન્ટ્રીથી ઘણાને નવાઈ લાગી છે. પીએમ વડોદરા આવ્યા ત્યારે આ નેતાજી એરપોર્ટ પર મોદીને રિસીવ કરવામાં હાજર રહ્યાં હતા. જેઓની પીએમ મોદી સાથે થોડાક સમય માટે થયેલી મીટિંગ બાદ તેઓ લાઈમમ લાઈટમાં આવી ગયા છે. જેઓને ભાજપે કારોબારી સદસ્ય બનાવીને આણંદ જિલ્લાનો પ્રભાર સોંપી દીધો છે.  

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 18, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:53 PM IST
4 વર્ષથી સાઈડલાઈન થયેલા ભાજપના કદાવર નેતાને PM મોદી સાથેની બેઠક ફળી, એકાએક મળી ગયું પદ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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