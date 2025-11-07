Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં મોદીના કાર્યક્રમ પછી નવા મંત્રીઓને અપાશે 'ટ્યુશન'! ‘સ્પેશિયલ 26', 211 IASના ક્લાસ લેવાશે!

Gandhinagar News: મંત્રીમંડળના વિસ્તરણના ત્રણ સપ્તાહ પછી સ્વર્ણિમ સંકુલમાં સ્પેશિયલ ૨૬ પૈકી દોઢ ડઝન મંત્રીઓ કાયમી મદદનીશ- અંગત સચિવ સહિતના ઓફિસ સ્ટાફને અભાવે પોતાને મળેલા વિભાગોની સક્રિય કામગીરીથી અળગા છે. નવરાપુપ રહેલા અધિકાંશ મંત્રીઓને હજી સુધી મંત્રી તરીકેની કામગીરીનું ટ્યુશન પણ મળ્યુ નથી. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 07, 2025, 09:12 AM IST

Gandhinagar News: ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળના વિસ્તરણને ત્રણ સપ્તાહ વીતી ગયા હોવા છતાં, સ્વર્ણિમ સંકુલમાં ‘સ્પેશિયલ 26’ પૈકીના દોઢ ડઝન જેટલા મંત્રીઓ હાલમાં નવરાધૂપ છે. કાયમી મદદનીશ, અંગત સચિવ સહિતના જરૂરી ઓફિસ સ્ટાફના અભાવે આ મંત્રીઓ પોતાના ફાળવવામાં આવેલા વિભાગોની સક્રિય કામગીરીથી અળગા રહ્યા છે. સ્થિતિ તો એવી છે કે, આ અધિકાંશ નવા મંત્રીઓને હજી સુધી મંત્રી તરીકેની કામગીરીનું ટ્યુશન પણ મળ્યું નથી.

27મી નવેમ્બરથી ધરમપુરમાં ત્રણ દિવસિય ચિંતન શિબિર
આ દરમિયાન, રાજ્યના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (GAD) એ એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. આગામી 27મી નવેમ્બરથી વલસાડના ધરમપુર ખાતે ત્રણ દિવસિય ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ શિબિરમાં મંત્રીપરિષદ સહિત 211 IAS અધિકારીઓ સામેલ થશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં 27 થી 29મી નવેમ્બર દરમિયાન શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ધરમપુર ખાતે યોજનારી આ ગુજરાત સરકારની 12મી ચિંતન શિબિરમાં તમામ મંત્રીમંડળના સભ્યો, મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના સચિવો, મુખ્ય સચિવ, જિલ્લા કલેક્ટરો અને વિકાસ અધિકારીઓ ભાગ લેશે. તમામને વિવિધ સત્રો માટે વિષયાનુસાર લેશન સાથે તૈયાર રહેવા તાકીદ કરવામાં આવી છે.

15 નવેમ્બરે PM મોદીની ગુજરાત મુલાકાત: બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની સમીક્ષા
ઉલ્લેખનીય છે કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 15મી નવેમ્બરે ગુજરાત આવી રહ્યા છે. તેઓ બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિ નિમિત્તે નર્મદા જિલ્લાના ડેડીયાપાડાની મુલાકાત લેશે. આ જ દિવસે, તેઓ સુરતમાં અમદાવાદ-મુંબઈ હાઈ-સ્પિડ રેલ (બુલેટ ટ્રેન) પ્રોજેક્ટ હેઠળ સુરત-બિલિમોરા સેક્શનમાં ચાલી રહેલા કામોનું નિરીક્ષણ પણ કરવાના છે. ટોચના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમો પૂર્ણ થયા બાદ નવા મંત્રીઓને ઓરિએન્ટેશન સાથે વહીવટી પ્રક્રિયાનું ટ્યુશન આપીને ચિંતન શિબિરમાં જોડાવા માટે તૈયાર કરાશે.

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અને બજેટ પહેલા નવા વિચારોનું લેશન
વર્ષ 2024ના આરંભે 15 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, 71 નગર પાલિકા, 33 જિલ્લા અને 292થી વધુ તાલુકા પંચાયતોની ચૂંટણી યોજાનાર છે. ઉપરાંત, ફેબ્રુઆરીમાં વર્ષ 2026-27નું બજેટ પણ રજૂ થનાર છે. આથી, આ ચિંતન શિબિરને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. નવોદિત મંત્રીઓ સહિત સિનિયર-જૂનિયર IAS ઓફિસરોને નવા વિચારો, વિકાસલક્ષી આયોજનો અને કાર્યક્રમો સાથે ચિંતન શિબિરમાં હાજર રહેવા માટે અત્યારથી જ લેસન આપી દેવામાં આવ્યું છે. આ શિબિર રાજ્યના આગામી વહીવટ અને વિકાસની દિશા નક્કી કરવામાં ચાવીરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

