/PM મોદીના બંધ લિફાફાથી ગુજરાતના બ્યુરોક્રેટ્સ અને મંત્રીઓમાં ફફડાટ!, બહાર નીકળતા જ મોંઢા પડી ગયા!

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PM મોદીના 'બંધ લિફાફા'થી ગુજરાતના બ્યુરોક્રેટ્સ અને મંત્રીઓમાં ફફડાટ!, બહાર નીકળતા જ મોંઢા પડી ગયા!

પીએમ મોદી ભલે દિલ્હીના દરબારમાં બેઠા હોય પણ એમની સીધી નજરમાંથી ગુજરાત બહાર નથી. રોજે રોજનો રિપોર્ટ દિલ્હી સુધી પહોંચે છે. સાણંદ આવેલા પીએમ મોદીએ સાબિત કરી દીધું છે કે ગુજરાતમાં કોઈ વહીવટી ગેર વ્યવસ્થાને નજર અંદાજ નહીં કરાય. હાલમાં મંત્રીમંડળમાં 26માંથી 20 મંત્રીઓ નવોદિતો છે એમનો ક્લાસ લેવાતાં ઘણાના ચહેરા પર કહી ખુશી કહીં ગમ જેવો માહોલ હતો. પીએમ મોદીએ 45 મીનિટ સુધી અમદાવાદ એરપોર્ટ પર મંત્રીઓ સાથે બેઠક કરી હતી. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 06, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:15 PM IST
PM મોદીના 'બંધ લિફાફા'થી ગુજરાતના બ્યુરોક્રેટ્સ અને મંત્રીઓમાં ફફડાટ!, બહાર નીકળતા જ મોંઢા પડી ગયા!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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