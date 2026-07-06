/PM મોદીના બંધ લિફાફાથી ગુજરાતના બ્યુરોક્રેટ્સ અને મંત્રીઓમાં ફફડાટ!, બહાર નીકળતા જ મોંઢા પડી ગયા!

Gujarat pm modi : ગુજરાત એ દેશના વિકાસને નવી દીશા આપે છે. ગુજરાતના પાયલોટ પ્રોજેક્ટ દેશભરમાં અમલમાં મૂકાય છે. એ પછી પીએમ મોદી હોય કે અમિત શાહ બંને રાજનેતા એક્સપરિમેન્ટ ગુજરાતમાં કરે છે અને એનો ઝટકો દેશભરમાં ગૂંજે છે. પીએમ મોદી સાણંદમાં આવ્યા ત્યારે મંત્રીમંડળની બેઠકનું આયોજન થતાં ઘણાના મનમાં ફફડાય વ્યાપ્યો હતો.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સાણંદથી દિલ્હી પરત જતા પહેલાં અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપર પોણો કલાક મંત્રીઓની સાથે મીટિંગ કરી હતી. સ્કૂલ-કોલેજના પિરિયડ જેટલા ક્લાસમાં મંત્રીઓને લેશન આપ્યાની ચર્ચા છે. જમીન સાથે જોડાઈને, ગુસ્સો કર્યા વગર કેમ કામ કરવું અને લેવું તેના બોધપાઠ વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ‘બંધ પરબિડિયા’આપ્યા હતા. તેને લઈને બહાર નીકળતા સમયે કેટલાક રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓના મોંઢા પડી ગયા હતા.
૧૭મી ઓક્ટોબર-૨૦૨૫ના દિવસે વિસ્તરણ પછી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં ૨૬માંથી ૨૦ નવોદિત મંત્રી છે. જેમાંથી કેટલાકને તો મંત્રીપદ મળ્યાને માંડ નવ મહિના પુરા થઈ રહ્યા છે. આ દશ્યો જોયા અને અનુભવ્યા પછી બ્યુરોક્રેટ્સ, પોલીસ ઓફિસર્સમાં પણ “PM સાબને મંત્રીજી કો બંધ લિફાફે મેં ક્યા દિયા?” તેનો ક્યાસ શોધવામાં સૌ ઊંચાનીચા થઈ ગયા હતા. કહેવાય છે કે, PMOએ એક એક મંત્રીના સોશિયલ મીડિયાથી લઈને ગ્રાઉન્ડ વર્ક સંબંધિત રિપોર્ટ આપ્યો છે. જેનો ઝાટકો ક્યાં, કોને, ક્યારે વાગે છે, તે જોવું રહ્યું.
પીએમ મોદીએ આપેલી મુખ્ય સલાહ
|સરકારી વહીવટમાં સક્રિયતા :
|વડાપ્રધાને તમામ મંત્રીઓને તેમના વિભાગોના વહીવટ અને સંચાલનને વધુ પારદર્શક તથા ગતિશીલ બનાવવાની કડક સૂચના આપી છે.
|લોકઉપયોગી કાર્યો પર ધ્યાન :
|પ્રજાલક્ષી યોજનાઓ સામાન્ય લોકો સુધી ઝડપથી પહોંચે અને વહીવટી પ્રક્રિયામાં ક્યાંય વિલંબ ન થાય તે જોવા જણાવ્યું છે.
|આગામી રોડમેપ અને ટાર્ગેટ :
|'વિકસિત ગુજરાત 2047' ના રોડમેપ અને અન્ય સરકારી કાર્યક્રમોના અમલીકરણ અંગે જરૂરી ગાઇડલાઇન્સ આપી છે.
|વિભાગીય સંકલન :
|મંત્રીઓને પોતાના મતવિસ્તાર ઉપરાંત સોંપાયેલા સરકારી પોર્ટફોલિયો પર પૂરતી પકડ રાખવા અને અધિકારીઓ સાથે યોગ્ય સંકલન સાધી કામગીરી કરવા ટકોર
પીએમ મોદીએ આ બેઠકમાં શું કરવું શું ના કરવી એ બાબતે સલાહ આપી હતી
આ પહેલીવાર બેઠક નથી
|ઓગસ્ટ-૨૦૨૨માં
|વિધાનસભા ચૂંટણી પૂર્વે પણ વડાપ્રધાને અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જ મંત્રીઓને આવી જ રીતે 'લેશન' આપ્યું હતું.
|જુલાઈ -2026
|અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 24 મંત્રીઓ સાથે પીએમ મોદીએ કરી અરજન્ટ બેઠક, 45 કલાક સુધી લેશન આપ્યું અને બંધ કવર આપ્યા