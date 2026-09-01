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પીએમ મોદીના વિઝનને સાકાર કરવામાં ગુજરાત ફર્સ્ટ! મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો મોટો નિર્ણય, રાજ્યમાં ઉજવાશે 'રિફૉર્મ ઉત્સવ'

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના ‘નાગરિક ભાગીદારી દ્વારા સુશાસન’ના વિચાર મંત્રને સાકાર કરવાની દિશામાં ગુજરાત સરકારે મહત્ત્વની પહેલ કરી છે. તેના અંતર્ગત ભારત સરકારની સાથે-સાથે ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ રાજ્યમાં 2 ઑક્ટોબર ગાંધી જયંતીથી 25 ડિસેમ્બર અટલ બિહારી વાજપાયી જયંતી સુધી ‘રિફૉર્મ ઉત્સવ’ ઉજવવામાં આવશે. આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ નાગરિકો પાસેથી મળતી રજૂઆતો અને સૂચનોમાંથી પદ્ધતિગત સુધારણાના સૂચનો ઓળખવા, તેમનું વર્ગીકરણ કરવા અને સમયબદ્ધ રીતે તેમને અમલમાં મૂકવાનો છે કે જે સમગ્ર વ્યવસ્થામાં વ્યાપક અસર કરી શકે.

Published: Sep 01, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:31 PM IST
પીએમ મોદીના વિઝનને સાકાર કરવામાં ગુજરાત ફર્સ્ટ! મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો મોટો નિર્ણય, રાજ્યમાં ઉજવાશે 'રિફૉર્મ ઉત્સવ'

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