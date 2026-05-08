/PM Gujarat Visit: 6 મહિનામાં બીજી વખત PM નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથ આવશે, જાણો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

PM Modi to visit Somnath Temple: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યક્રમો સંદર્ભે સોમનાથ સાગરદર્શન ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ. કૃષિ અને પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ પત્રકારોને વડાપ્રધાનના ગુજરાત મુલાકાતના કાર્યક્રમોથી અવગત કર્યા. શિક્ષણ મંત્રી ડો. પ્રદ્યુમન વાજા, વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જૂન મોઢવાડિયા, સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા, ધારાસભ્ય અનિરૂદ્ધ દવે સહિતના પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં. 75 વર્ષ નિમિત્તે એક્ઝિબિશન, રૉડ શો, સૂર્યકિરણ એર-શૉ, હેલિકોપ્ટરથી પુષ્પવર્ષા સહિત રંગારંગ કાર્યક્રમો યોજાશે.
PM Modi to visit Somnath Temple: આસ્થા અને અસ્મિતાના પ્રતીક સમા શ્રદ્ધાના કેન્દ્ર સમા દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ એવા સોમનાથ પર અનેક આક્રમણો થવા છતાં, આસ્થા અને અસ્મિતાને ડગાવી શક્યા નથી અને તે અડિખમ અને અવિચલ રહ્યું છે. એવા સોમનાથ ભગવાનના સાન્નિધ્યમાં આગામી 11 મેના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પધારી રહ્યાં છે. જેના ઉપલક્ષમાં કૃષિ અને પ્રવક્તામંત્રી જીતુ વાઘાણીએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ સોમનાથ સાગરદર્શન ખાતે આવેલા મિટિંગ હોલમાં યોજી હતી.
સોમનાથ મંદિર સનાતન ધર્મની અડગ શ્રદ્ધા અને વધુ ભવ્યતા સાથે અડિખમ
આ અવસરે શિક્ષણ મંત્રી ડો. પ્રદ્યુમનભાઈ વાજા, વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જૂન મોઢવાડિયા, સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા, ધારાસભ્ય અનિરૂદ્ધ દવે સહિતના પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. કૃષિમંત્રીએ વિગતો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ પર અનેક આક્રાંતાઓએ હુમલો કર્યાં છતાં આજે પણ સોમનાથ મંદિર સનાતન ધર્મની અડગ શ્રદ્ધા અને વધુ ભવ્યતા સાથે અડિખમ ઉભું છે. ત્યારે આ મંદિરના પુન:નિર્માણના 75 વર્ષના અવસરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પધારી રહ્યાં છે, ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતવાસીઓ તેમને આવકારવા ઉત્સુક છે અને આનંદની લાગણી અનુભવી રહ્યાં છે. મંત્રીએ જણાવ્યું કે, સરકારના શાસનમાં વિશ્વાસ દર્શાવતાં દેશના ત્રણ રાજ્યોમાં ભાજપે જીત મેળવી છે, ખાસ કરીને, પશ્ચિમ બંગાળમાં મેળવેલી ઐતિહાસિક જીત એ ભારતની આઝાદી બાદની બીજી આઝાદી સમાન છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં થયેલા વિકાસકાર્યોને લોકોએ આ જીત દ્વારા સ્વીકૃતિ આપી છે.
સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલનો ઉલ્લેખ કરતાં કૃષિમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે સરદાર સાહેબે સોમનાથની મુલાકાત કરી એ સમયે સોમનાથ મંદિરનાં જીર્ણશીર્ણ અવશેષો જોઈ સરદાર દ્રવિત થઈ ઉઠ્યા અને સમુદ્ર જળ હાથમાં લઇ સોમનાથનાં પુન: નિર્માણ માટે સંકલ્પ કર્યો હતો અને 11 મે 1951 ના રોજ ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદજીના કરકમળો દ્વારા સોમનાથ મહાદેવની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વિધિ સંપન્ન થઇ હતી. જેને 11 મેના રોજ 75 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યાં છે. તેના ઉપલક્ષમાં આ 'અમૃત પર્વ'ની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. વડાપ્રધાનને આવકારવા માટે સોમનાથમાં અનેકવિધ આયોજનો કરવામાં આવ્યા છે.
મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી 11 મેના રોજ જામનગરથી સવારે સોમનાથ પધારશે. અહીં હેલિપેડથી વીર હમીરજી સર્કલ સુધી રોડ શો યોજીને જનતાનું અભિવાદન ઝીલશે. માર્ગમાં વિવિધ કલાકારો દ્વારા સાંસ્કૃતિક કૃતિઓ પણ રજૂ કરવામાં આવશે. રોડ શો અંગે વધુ વિગતો આપતા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન ત્રિવેણી હેલિપેડ થી વીર હમિરજી ગોહિલની પ્રતિમા સુધી 1 કિલોમીટરનો રોડ શો કરશે. જેમાં 12 જ્યોતિર્લિંગ બેકડ્રોપ સહિત વિવિધ રાજ્યોની સંસ્કૃતિને રજૂ કરતાં નૃત્યો પણ દર્શાવવામાં આવશે. મંદિર પરિસરના કાર્યક્રમો અંગે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ઋષિકુમારો અને આહિર બહેનો પરંપરાગત પહેરવેશમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું મંદિર પરિસરમાં રંગેચંગે સ્વાગત કરશે. બંગાળી પરિવારો પણ પરંપરાગત પરિવેશમાં આ અવસરે વડાપ્રધાન મોદીનું સ્વાગત કરશે. મંદિરમાં વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા કુંભાભિષેક, ધ્વજ પૂજા, મહાપુજા કરવામાં આવશે. આ દરમિયાન સૂર્યકિરણ વિમાનનો એર-શૉ અને મંદિર પર હેલિકોપ્ટરથી પુષ્પવર્ષા કરવામાં આવશે.
મંદિર પરિસરના કાર્યક્રમો પછી વડાપ્રધાન સદભાવના મેદાન ખાતે જનસભાને સંબોધિત કરશે.
આ રીતે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ગરિમામય ઉપસ્થિતિમાં આસ્થા અને અસ્મિતાના દિવ્ય 75 વર્ષ નિમિત્તે 'સોમનાથ અમૃત પર્વ'ની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવશે. જેમાં સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં અનેક આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાશે. વિશ્વભરના શ્રદ્ધાળુઓ માટે આસ્થા અને રાષ્ટ્રીય આત્મગૌરવનું જીવંત પ્રતિક બનીને ઊભું છે. ત્યારે ‘સોમનાથ અમૃત પર્વ’ની ઉજવણી થકી શ્રદ્ધાળુઓ આદ્યાત્મિક અનુભવ મેળવશે એવી અભિલાષા મંત્રીએ વ્યક્ત કરી હતી. સોમનાથના કાર્યક્રમ બાદ વડાપ્રધાન વડોદરા જઈ સરદાર ધામ શૈક્ષણિક સંકુલનું લોકાર્પણ કરશે.