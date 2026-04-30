PM Modi Gujarat Visit: પીએમ મોદી 11 મેના રોજ આવશે ગુજરાતના પ્રવાસે, જાણો શું છે મહત્વપૂર્ણ કારણ
PM Modi Gujarat Visit: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફરી એકવાર પોતાના હોમ સ્ટેટ ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. આગામી 11 મે ના રોજ વડાપ્રધાનના હસ્તે રાજ્યમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આધ્યાત્મિક અને સામાજિક ક્ષેત્રના પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.
- પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવી શકે છે વડોદરાની મુલાકાતે
- 11 મે ના રોજ પ્રધાનમંત્રી આવી શકે વડોદરાની મુલાકાતે
- વડોદરામાં નેશનલ હાઇવે પાસે બનેલા સરદારધામનું લોકાર્પણ કરશે તેવી માહિતી
- સરદારધામ ખાતે વહીવટી તંત્ર અને કલેક્ટરે મુલાકાત લીધી હોવાની પણ માહિતી
Gandhinagar News: ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ફરી એકવાર ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. આગામી 11 મેના રોજ પીએમ મોદી સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતના વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી રાજ્યને નવી ભેટ ધરશે. આ પ્રવાસને લઈને વહીવટી તંત્ર દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
સોમનાથ મંદિરના 75 વર્ષ: 'સ્વાભિમાન પર્વ'ની ઉજવણી
પીએમ મોદીના આ પ્રવાસનું મુખ્ય આકર્ષણ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એવા સોમનાથ મહાદેવનું મંદિર રહેશે. 11 મેના રોજ સોમનાથ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને 75 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. આ ઐતિહાસિક અવસરને 'સ્વાભિમાન પર્વ' તરીકે ઉજવવામાં આવનાર છે. સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી તરીકે પીએમ મોદી આ ગરિમામય કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી મહાદેવના આશીર્વાદ લેશે.
વડોદરાને મળશે 'સરદારધામ'ની ભેટ
સોમનાથ બાદ પ્રધાનમંત્રી વડોદરાની મુલાકાતે પહોંચશે. વડોદરામાં નેશનલ હાઈવે પાસે નિર્માણ પામેલા ભવ્ય સરદારધામનું પીએમ મોદીના હસ્તે લોકાર્પણ થવાની શક્યતા છે. આ પ્રોજેક્ટ વિશેની મુખ્ય વિગતોની વાત કરીએ તો અંદાજે ₹150 કરોડના ખર્ચે આ ભવન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. 2000 જેટલા દીકરા-દીકરીઓ માટે રહેવા અને જમવાની ઉત્તમ સુવિધા ઉભી કરવામાં આવી છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે અહીં ખાસ UPSC ટ્રેનિંગ સેન્ટર પણ ચલાવવામાં આવશે.
કલેક્ટર અને વહીવટી વિભાગની દોડધામ
પીએમ મોદીના આગમનને પગલે વડોદરા વહીવટી તંત્ર એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. કલેક્ટર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ સરદારધામની મુલાકાત લઈને સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરી છે. કાર્યક્રમ સ્થળ પર હેલીપેડથી લઈને બેઠક વ્યવસ્થા સુધીની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે.
