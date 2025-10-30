આજથી પ્રધાનમંત્રી મોદી બે દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે, જાણો શું છે સમગ્ર કાર્યક્રમ
PM Modi Gujarat Visit: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 30 ઓક્ટોબરથી બે દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે આવવાના છે. પીએમ મોદી કેવડિયા સ્થિત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે 31 ઓક્ટોબરે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ નિમિત્તે યોજનાર રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. પીએમ મોદી 30 ઓક્ટોબરે સાંજે 4 કલાકે વડોદરા પહોંચશે.
PM Modi Gujarat Visit: આજથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બે દિવસ માટે ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આ બે દિવસ દરમિયાન તેઓ વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે, અને અનેક વિકાસ કાર્યોના ખાતમુહૂર્ત તેમજ લોકાર્પણ કરશે.
31મી ઓક્ટોબરે કેવડિયામાં 'એકતા પરેડ'નું પ્રથમવાર આયોજન
દેશના લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતી નિમિત્તે, તેમના માનમાં આ વર્ષે પ્રથમવાર કેવડિયા ખાતે 'એકતા પરેડ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પરેડ 31મી ઓક્ટોબરે યોજાશે, જેની ખાસ વાત એ છે કે, તે દિલ્હીમાં 26મી જાન્યુઆરીએ યોજાતી પરેડ જેવી જ ભવ્ય હશે. આ પરેડમાં દેશના વિવિધ બેન્ડ પણ જોડાશે.
PM મોદીના બે દિવસના કાર્યક્રમની ઝલક
પ્રધાનમંત્રીના બે દિવસના કાર્યક્રમની વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ છે:
પ્રથમ દિવસ (આજ)
| સમય | કાર્યક્રમ | વિગત |
- સાંજે 5:00 | કેવડિયા હેલિપેડ પર આગમન
- સાંજે 5:10 | 25 નવી ઈ-બસોને લીલી ઝંડી | પર્યાવરણને અનુકૂળ પરિવહનને પ્રોત્સાહન
- સાંજે 6:30 | નર્મદા ડેમ વ્યુ પોઈન્ટ નં-1 ની મુલાકાત | ₹ 1220 કરોડના વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે
- સાંજે 6:45 | સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ | નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ભજવવામાં આવતું 'લોહપુરુષ' નાટક નિહાળશે.
- સાંજે 7:00 | સર્કિટ હાઉસ | રાત્રિ રોકાણ
બીજો દિવસ (31 ઓક્ટોબર)
| સમય | કાર્યક્રમ | વિગત |
- સવારે 8:10 | સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાના ચરણોમાં પુષ્પાંજલિ
- સવારે 8:15 થી 10:30 | રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી | **'એકતા પરેડ'** નિહાળશે અને સંબોધન કરશે.
- સવારે 10:45 | SOU ખાતે 'આરંભ પોગ્રામ' | IAS-IPS સહિત લગભગ 800 જેટલા લોકો સાથે સંવાદ અને સંબોધન
- બપોરે 12:20 | કેવડિયાથી વડોદરા જવા રવાના
- બપોરે 1:00 | વડોદરાથી દિલ્હી જવા રવાના
બે દિવસમાં અનેક પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત
પ્રધાનમંત્રી મોદીના બે દિવસના કાર્યક્રમમાં નીચે મુજબના વિવિધ મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ/ખાતમુહૂર્ત થશે, જે કેવડિયાના વિકાસને નવી ગતિ આપશે:
- વોકવે ફેસ ટુ
- સ્માર્ટ બસ સ્ટૉપ ફેસ ટુ
- પ્રોટોકૉશન વોલ લેન્ડ લેવલીંગ વિયર ડેમ નજીક
- સાતપુડા પ્રોટેક્શન વોલ (કેક્ટસ નજીક)
- બોન્સાઈ ગાર્ડન
- ઈ-બસ ચાર્જિંગ સ્ટેશન
- નર્મદા ઘાટ પાર્કિંગ
- નવા રહેણાંક મકાન
- એપ્રોચ રોડ મોખડી નજીક
- કૌશલ્ય પથ
- લીમડી ટેન્ટ સિટી એપ્રોચ રોડ
- ગાર્ડન
- ટાટા નર્મદા ઘાટનું વિસ્તરણ
- ડેમ રેપ્લિકા
