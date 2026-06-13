જેલમાંથી છૂટતા જ ફરી ચોરીના રવાડે ચડ્યા! વલસાડ પોલીસે 'તપેલી' ગેંગ પાસેથી લાખોનો મુદ્દામાલ કર્યો જપ્ત

Valsad News: વલસાડ જિલ્લાના પારડીમાંથી એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. પારડીના ડુંગરી ગામમાં થયેલી 9 લાખની ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલવામાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસે ભાવનગરની કુખ્યાત 'તપેલી' ગેંગના ૭ સભ્યોની ધરપકડ કરી છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ ગેંગના સભ્યો માત્ર એક મહિના પહેલા જ જેલમાંથી છૂટ્યા હતા અને બહાર આવતાની સાથે જ ફરીથી ચોરીના રવાડે ચડી ગયા હતા. પોલીસે તેમની પાસેથી 16.41 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
ડુંગરી ગામમાં લાખોની ચોરી
પારડી તાલુકાના ડુંગરી ગામના ભેરવાડ ફળિયામાં રહેતા પન્નાબેન પટેલના ઘરે ગત 23 મેની સાંજે એક મોટી ઘટના બની હતી. પન્નાબેન અને તેમનો પરિવાર તેમના ભાઈના દીકરાની બર્થ-ડે પાર્ટીમાં ગયા હતા, ત્યારે બંધ મકાનનો લાભ ઉઠાવીને અજાણ્યા તસ્કરોએ ઘરના મુખ્ય દરવાજાનું તાળું તોડ્યું હતું. ઘરમાં ઘૂસીને ચોરોએ કબાટ અને સેટી પલંગના ડ્રોવરમાંથી 8,22,000 રૂપિયાની કિંમતના ૨૦૫.૫ ગ્રામ સોનાના દાગીના અને 80,000 રૂપિયા રોકડાની ચોરી કરી હતી. કુલ 9,02,000 રૂપિયાની આ માતબર ચોરી અંગે પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) 2023 ની કલમ મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
આ કેસમાં પારડી પોલીસ અને LCB (લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ) ની ટીમે ઘટનાસ્થળની આજુબાજુના સીસીટીવી ફૂટેજ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસનો ઝીણવટભર્યો અભ્યાસ કર્યો. જેના આધારે શંકાસ્પદ ઈસમો અને ગુનામાં વપરાયેલી બાઈક શોધી કાઢવામાં આવી. બાતમીના આધારે પોલીસે ભાવનગર ખાતેથી મુખ્ય બે આરોપીઓ અને અન્ય પાંચ સાગરીતોને દબોચી લીધા. પોલીસે આ આરોપીઓ પાસેથી નીચે મુજબનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
કુલ મળીને 16,41,800 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે. પૂછપરછમાં મુખ્ય આરોપી સમીર ડેરૈયાએ કબૂલાત કરી કે તેણે દીપક ઉર્ફે કાળુ મારફતે ચોરીના દાગીના 12.50 લાખમાં વેચ્યા હતા, અને તેમાંથી 1.62 લાખ રૂપિયાનો નવો આઈફોન 17 pro ખરીદ્યો હતો.
ગુનેગારોનો ગુનાહિત ઇતિહાસ
પકડાયેલા આ આરોપીઓ કોઈ સામાન્ય ચોર નથી, પરંતુ રીઢા ગુનેગારો છે. મુખ્ય સૂત્રધાર સમીર ડેરૈયા વિરુદ્ધ ગુજરાત, દમણ અને સેલવાસમાં ઘરફોડ ચોરી, બાઈક ચોરી, દારૂ અને જુગારના 24 જેટલા ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. જ્યારે આદિલ ઉર્ફે તપેલી સામે 10 અને અસ્લમ સામે 6 ગુના નોંધાયેલા છે. આ તમામ અગાઉ દમણ અને સેલવાસ પોલીસના હાથે પકડાઈને જેલ ભેગા થયા હતા અને માત્ર એક મહિના અગાઉ જ જેલમાંથી મુક્ત થયા હતા. ચોરી બાદ આ ગેંગ અન્ય જિલ્લામાં ફરાર થઈ જતી અને મોજશોખ પૂરા થયા બાદ ફરી સક્રિય થતી હતી. પોલીસે આ 7 આરોપીઓમાં ભાવનગરના બે સોની વેપારીઓ (શ્રી બોમ્બે સ્પોટ અને મહુવા રિફાઈનરીના માલિકો) ની પણ ચોરીનો માલ ખરીદવા બદલ ધરપકડ કરી છે અને આગળની સઘન તપાસ હાથ ધરી છે.