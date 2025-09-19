Prev
Next

રંગમાં પડ્યો ભંગ! ગીરમાં હાઇપ્રોફાઇલ દારૂની મહેફિલનો પર્દાફાશ, 11 યુવક-યુવતીઓ ઝડપાયા

Junagadh Liquor Party: સાસણ ગીરના ફાર્મ હાઉસમાં દારૂની મેહફિલ ભંગ કરતી પોલીસ. દારૂની મહેફીલ માણતા યુવક યુવતીઓ ઝડપાયા. અંબાળા ગામની સીમમાં આવેલ ગીર નેચરલ ફાર્મમાં ચાલતી હતી દારૂની મહેફીલ. સુરત, મોરબી અને અમદાવાદની યુવતીઓ દારૂની મહેફિલ માણતા ઝડપાઈ. રાજકોટ અને મોરબીના યુવકોનો પણ સમાવેશ. ફાર્મ હાઉસના સંચાલક મેહુલ બારડ સહિત 11 શખ્સો ઝડપાયા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 19, 2025, 05:10 PM IST

Trending Photos

રંગમાં પડ્યો ભંગ! ગીરમાં હાઇપ્રોફાઇલ દારૂની મહેફિલનો પર્દાફાશ, 11 યુવક-યુવતીઓ ઝડપાયા

Junagadh Liquor Party: સાસણ ગીર નજીક અંબાળા ગામની સીમમાં આવેલા એક ફાર્મ હાઉસમાં ચાલી રહેલી દારૂની મહેફિલ પર પોલીસે દરોડો પાડીને ભંગ પાડ્યો હતો. આ દરોડામાં સુરત, મોરબી અને અમદાવાદની યુવતીઓ સહિત કુલ 11 યુવક-યુવતીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમની પાસેથી રૂ. 55,000નો દારૂનો જથ્થો અને અન્ય મુદ્દામાલ મળી કુલ રૂ. 10.53 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પોલીસની કાર્યવાહી અને આરોપીઓની ઓળખ
પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, મેંદરડા તાલુકાના અંબાળા ગામ પાસે આવેલા 'ગીર નેચરલ ફાર્મ' હાઉસમાં દારૂની મહેફિલ ચાલી રહી છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે દરોડો પાડતા ત્યાંથી દારૂ પીતા યુવક-યુવતીઓ મળી આવ્યા હતા. પોલીસે ફાર્મ હાઉસના સંચાલક મેહુલ હરદાસભાઈ બારડ સહિત કુલ 11 લોકોને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા હતા. ઝડપાયેલા આરોપીઓમાં રાજકોટ અને મોરબીના યુવકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, સુરત, મોરબી અને અમદાવાદની યુવતીઓ પણ મહેફિલ માણતા ઝડપાઈ હતી. પોલીસ દ્વારા તેમની ઓળખ અને પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

દારૂનો જથ્થો અને વધુ કાર્યવાહી
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ દારૂનો જથ્થો માળીયાહાટીનાના માનસિંગ સિસોદિયાએ પૂરો પાડ્યો હતો. પોલીસે તેની વિરુદ્ધ પણ ફરિયાદ નોંધી છે અને તેને પકડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે સ્થળ પરથી દારૂ, વાહનો અને અન્ય સાધનસામગ્રી સહિત કુલ રૂ. 10.53 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આ ઘટનાએ ગીરના શાંત વિસ્તારમાં ચાલતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે અને મહેફિલમાં સામેલ અન્ય લોકોની માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ દરોડા બાદ સ્થાનિક વિસ્તારમાં દારૂની પ્રવૃત્તિઓ ચલાવતા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.

પકડાયેલ આરોપીઓ
(૧) મેહુલ હરદાસભાઇ બારડ રહે.ગીર ખોરાસા તા.માળીયા હાટીના જી.જુનાગઢ હાલ.રહે. ગીર નેચરલ ફાર્મ, અંબાળા ગામ તા. મેંદરડા
(૨)મુકેશભાઇ નરશીભાઇ પણસારા રહે.રાજકોટ અંબીકા ટાઉનશીપ હેવન હીલ્સ સી.૩૦૨
(3) કેવલભાઇ અર્જુનભાઇ ચોવટીયા રહે.રાજકોટ રાજદીપ સોસાયટી બ્લોક નં ૧૪૧ મહુડી
(૪) દર્શનભાઇ જગદીશભાઇ છત્રાળા રહે.રાજકોટ નાના મૌવા મેઇન રોડ ગોવાણી છાત્રાલયની પાસે તલશી એપાર્મેન્ટ બ્લોક નં ૪૦૨
(૫) હરીશકુમાર જસવંતભાઇ ભેંસદળીયા રહે. મોરબી રવાપર રેસીડેન્સી તા.જી.મોરબી
(૬) મનીષભાઇ જીવણભાઇ રગીયા રહે.ખાનપર ગામ તા.જી.મોરબી
(૭) ધવલભાઇ ખીમજીભાઇ ઘોડાસરા રહે.મોરબી અવની ચોકડી પાસે દર્શન ટાઉનશીપ બ્લોક નં ૧૦૨ પહેલા માળે
(૮) સીતાબેન વાઓ વીશાલ સાહેબલાલ ગુપ્તા રહે.સુરત આવાસ માનસરોવર સોસાયટી “બી" ગોળાદરા બોમ્બે માર્કેટ ક્લેટ નંબર “બી" ૨૦૬
(૯) આકૃતીબેન ઉર્ફે નિશાબેન વા/ઓ પંકજગીરી જયંતગીરી મેઘનાથી રહે. હાલ મોરબી અમી ચોકદી ભારત નગર -૦૨ મકાન નંબર ૨૭ મળ રહે, અમદાવાદ નરોડા પાટીયા ન્યૂ ઇન્ડીયા કોલોની કેડવણી ધામ સર્કલ પાછળ મકાન નંબર ૧૩૩
(૧૦) નીરાલીબેન વા/ઓ જયેશભાઇ છનાભાઇ સોલંકી રહે. હાલ અમદાવાદ વસ્તા ગણપતી મંદીરની સામે,|
મુળ અમદાવાદ પુનીત નગર કેડીલા ક્રોસીંગ પાસે હરીકૃષ્ણ પાર્ક સોસાયટી બ્લોક નંબર C-20|
(૧૧) મમતાબેન વા/ઓ રવીભાઇ મીણા રહે. અમદાવાદ હાથીજણ સર્કલઓમ કોમ્યુનીટી સોસાયટી મકાન
નં-૨૦ મુળ રહે. રાજસ્થાન રાજોલ ગામ તા.જી. ઉદયપુર
(૧૨) હાજર નહી મળી આવનાર માનસીંગભાઇ સીસોદીયા રહે.માળીયા|

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

...और पढ़ें
gujaratJunagadhJunagadh Liquor PartyPoliceliquor partySasan GirFarm houseyoung menwomen caughtenjoying liquor party

Trending news