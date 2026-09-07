મોરબીમાં 'મોતનો સામાન' તૈયાર કરવાનો ખેલ! કેમિકલ અને ઈથેનોલ ભેગું કરી વિદેશી દારૂ બનાવતા 5 ભેજાબાજ પકડાયા

ભાવનગરમાં ઝેરી દારૂના કારણે સર્જાયેલા લઠ્ઠાકાંડમાં હજુ 13 નિર્દોષ લોકોના મોતના આંસુ સુકાયા નથી, ત્યાં ગુજરાતમાં વધુ એક મોટો બ્લાસ્ટ થયો છે!...રોકાઈ જાઓ અને સાવધાન થઈ જાઓ! કારણ કે મોરબીમાંથી જે ખુલાસો થયો છે તે તમારા હોશ ઉડાવી દેશે!...પોલીસે એક એવી મિની ફેક્ટરી ઝડપી પાડી છે, જેનું કનેક્શન સીધું રાજસ્થાન સાથે જોડાયેલું છે...
ભાવનગરમાં નકલી દારૂના કારણે સર્જાયેલા લઠ્ઠાકાંડમાં હજુ 13 લોકોના મોતની ઘટના તાજી જ છે ત્યાં મોરબીમાંથી વધુ એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે! મોરબીના મોટા દહીસરા ગામે રાત્રિ કોમ્બિંગ દરમિયાન પોલીસે એક એવી મિની ફેક્ટરી ઝડપી પાડી છે. જ્યાં ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ઈથેનોલ અને ઝેરી કેમિકલ ભેગું કરીને બ્રાન્ડેડ વિદેશી દારૂ બનાવવામાં આવતો હતો!
લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરી મોતનો આ સામાન બજારમાં વેચાય તે પહેલાં જ પોલીસે 20 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે 5 આરોપીઓને દબોચી લીધા છે.
મોટા દહીસરા ગામના કૃષ્ણનગરમાં રહેતો મહેશ ઉર્ફે મુન્નો કાંજિયા અને અજયસિંહ જાડેજા મકાનમાં ઝેરી કેમિકલમાંથી નકલી વિદેશી દારૂ બનાવી તેને બજારમાં વેચવાની પેરવીમાં હતા.. આ દરમિયાન પોલીસે દરોડો પાડ્યો ત્યારે અંદરનું દ્રશ્ય જોઈને પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ...સ્થળ પરથી બે ડ્રમમાંથી 400 લીટર આલ્કોહોલ જેવું કેમિકલ, કલર, એસેન્સ અને પ્રીઝરવેટીવ મિશ્રિત 200 લિટર ઝેરી પ્રવાહી સહિત ઇલેક્ટ્રિક મોટર અને આલ્કોહોલ માપવાનું મીટર મળી આવ્યું હતું...પોલીસે સ્થળ પરથી જ મહેશ કાંજિયા, કર્મરાજસિંહ ઝાલા, રામદેવસિંહ ઝાલા, કાનો સિંધવ અને વિક્રમ ધંધુકિયાને ઝડપી લીધા હતા.
નકલી દારૂને અસલી બતાવવા માટે બ્લેન્ડર પ્રાઈડ વ્હીસ્કીના 1400 જેટલા નકલી સ્ટીકર, બાર કોડ, ક્યુઆર કોડ અને ખાલી બોટલો સીધી રાજસ્થાનથી મંગાવવામાં આવી હતી! આરોપીઓ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ઇથેનોલનો ઉપયોગ કરીને ઝેર તૈયાર કરી રહ્યા હતા...આ માલ બે દિવસ પહેલાં જ આવ્યો હતો અને બજારમાં સપ્લાય થાય તે પહેલાં જ પોલીસે કાર, 23 પેટી નકલી દારૂ અને 6.50 લાખ રોકડા મળી કુલ 20.75 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી લીધો છે...
પોલીસે સમયસર રેડ પાડીને મોરબીને વધુ એક મોટા લઠ્ઠાકાંડમાંથી બચાવી લીધું છે. માળિયા મિયાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધીને મુખ્ય સૂત્રધાર અજયસિંહ જાડેજાને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કરાયા છે. પરંતુ ગુજરાતમાં દૂધથી લઈને દારૂ સુધીની તમામ વસ્તુઓ જ્યારે નકલી કે ભેળસેળયુક્ત મળી આવે, ત્યારે સ્થાનિક તંત્ર અને પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠે તે સ્વાભાવિક છે...જો તંત્ર પહેલેથી જ જાગતું હોત, તો કદાચ ભાવનગરમાં 13 માસૂમોએ જીવ ગુમાવવો ન પડ્યો હોત!