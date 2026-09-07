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મોરબીમાં 'મોતનો સામાન' તૈયાર કરવાનો ખેલ! કેમિકલ અને ઈથેનોલ ભેગું કરી વિદેશી દારૂ બનાવતા 5 ભેજાબાજ પકડાયા

ગુજરાતમાં તાજેતરમાં ભાવનગરમાં નકલી દારૂ પીવાથી 13 લોકોના મોત થયા છે. આ કેસની તપાસ હજુ ચાલી રહી છે. આ વચ્ચે મોરબીમાં નકલી દારૂ બનાવવાની ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે. અહીં કેમિકલથી વિદેશી દારૂ બનાવવામાં આવી રહ્યો હતો. પોલીસે પાંચ આરોપીની ધરપકડ કરી તપાસ હાથ ધરી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 07, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:48 PM IST
મોરબીમાં 'મોતનો સામાન' તૈયાર કરવાનો ખેલ! કેમિકલ અને ઈથેનોલ ભેગું કરી વિદેશી દારૂ બનાવતા 5 ભેજાબાજ પકડાયા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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મોરબીમાં 'મોતનો સામાન' તૈયાર કરવાનો ખેલ! કેમિકલ અને ઈથેનોલ ભેગું કરી વિદેશી દારૂ
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