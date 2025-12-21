Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ઓ બાપ રે! પોલીસવાળાને આટલી ગાળો? પોલીસને બેફામ ગાળો આપનાર અમદાવાદની યુવતી સામે ફરિયાદ

Ahmdabad Police Video: હેડ કોન્સ્ટેબલે આઈકાર્ડ બતાવતા બંસરીએ ID કાર્ડ જોઈને ફેંકી દીધું, ગાળ આપતા જ હેડ કોન્સ્ટેબલે તરત યુવતીને લાફો માર્યો, યુવતી વિરુદ્ધ ફરિયાદ અને હેડ કોન્સ્ટેબલ ફરજ મોકૂફ
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 21, 2025, 01:20 PM IST

Trending Photos

ઓ બાપ રે! પોલીસવાળાને આટલી ગાળો? પોલીસને બેફામ ગાળો આપનાર અમદાવાદની યુવતી સામે ફરિયાદ

Gujarat Police : અમદાવાદમાં પોલીસ અને યુવતી બબાલમાં નવો વીડિયો વાયરલ. જાહેરમાં પોલીસને બેફામ ગાળો ભાંડતી મહિલાનો વીડિયો વાયરલ. નવા વીડિયોમાં યુવતી પોલીસને બેફામ ગાળો બોલતી દેખાય છે. 

અમદાવાદના અંજલી ચાર રસ્તા પર કંઈક એવું થયું કે જે સમગ્ર રાજ્યમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. હેડ કોન્સ્ટેબલે ઉશ્કેરાઈને વાહનચાલક એક મહિલાને લાફો મારી દીધો. કોન્સ્ટેબલને સસ્પેન્ડ કરી દેવાયા છે. પરંતુ એક પછી એક જે વીડિયો સામે આવી રહ્યા છે તેમાં અનેક ટ્વિસ્ટ આવી રહ્યા છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

અમદાવાદના અંજલી ચાર રસ્તા પાસે ગઈકાલે રાત્રે એક મહિલાને કોન્સ્ટેબલે લાફો માર્યો. જેના દ્રશ્યો પહેલા સામે આવ્યા હતા. સૌથી પહેલા તો પોલીસ કોન્સ્ટેબલે મહિલા પર હાથ ઉપાડ્યો હતો. પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ જયંતિ ઝાલા અને બંસરી ઠક્કર નામની મહિલા વચ્ચે બબાલ થઈ હતી. જેમાં ગાળ બોલવાને લઈ કોન્સ્ટેબલ ઉસ્કેરાઈને મહિલાને લાફો ઝીંકી દીધો હતો. 

ડ્યુટી પર તૈનાત કોઈ પોલીસકર્મી ક્યારેય હાથ ન ઉપાડી શકે. ખાખી વર્દી પહેરી હોય તો કોઈ સામાન્ય નાગરિકને માર મારવાનો પોલીસને હક્ક નથી. પરંતુ એ પણ સત્ય છે કે ડ્યુટી પર તૈનાત સરકારી કર્મચારી સાથે ખરાબ વર્તનનો પણ કોઈને અધિકાર નથી. પોલીસ કોન્સ્ટેબલના દાવા મુજબ તેને બેફામ ગાળો બોલવામાં આવી તેના કારણે તેમણે હાથ ઉગામ્યો.

મહિલાને માર મારવાની ચર્ચાસ્પદ આ ઘટનામાં હવે નવું ટ્વિસ્ટ આવ્યું છે. બંસરી ઠક્કર નામની આ મહિલાએ પહેલા તો સિંગ્લન તોડ્યું. સિંગ્લન તોડીને જ્યારે તે જઈ રહી હતી ત્યારે ચાર રસ્તા પરના પોલીસકર્મીઓએ તેને રોકી. તો અગાઉ પણ આ મહિલાએ પોલીસકર્મી સાથે માથાકૂટ કરી હતી, જેનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. 

પોલીસકર્મીએ કહ્યું, 'તમારા વાહન પર ક્યાં ઈમરજન્સી લખેલું છે?'
જેમ તેમ કરીને મામલો પત્યો જ હતો ત્યાં હેડ કોન્સ્ટેબલ જયંતિ ઝાલા આવ્યા તો આ મહિલાએ તેમનું આઈકાર્ડ માગ્યું. કોન્સ્ટેબલે બતાવ્યું પણ ખરા. પરંતુ કોન્સ્ટેબલના દાવા પ્રમાણે મહિલાએ આઈકાર્ડ લઈને ફેંકી દીધું. જેના કારણે કોન્સ્ટેબલ ઉશ્કેર્યા. ત્યાર પછી મહિલાએ રોફ જમાવવા ગાળ બોલી અને મામલો વધારે બિચક્યો.

મહિલાએ બેફામ ગાળો 
આ સમગ્ર ઘટના દરિયાન મહિલાનું જે વર્તન છે તેની સામે અનેક શંકાઓ ઉઠી રહી છે. કારણ કે બેફામ ગાળો બોલતી મહિલાઓનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. જાહેરમાં પોલીસને યુવતી બેફામ ગાળો બોલી રહી છે જે અમે આપને સંભળાવી શકીએ તેમ નથી. તમે વીડિયો જેટલી વખત બીપનો અવાજ સાંભળ્યો તે તમામ યુવતીની ગાળો છે. 

પોલીસ કોન્સ્ટેબલને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. પાલડી પોલીસ સ્ટેશનમાં જયંતીભાઈ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. હાલ હેડ કોન્સ્ટેબલ જયંતી ઝાલાને ફરજ મોકૂફ કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે યુવતી સામે પણ ટ્રાફિકમાં અડચણનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર ઘટના હાલ ગુજરાતમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. યુવતીએ અગાઉ પણ પોલીસ સાથે માથાકૂટ કરી હતી જેનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો હતો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Ahmedabad policegujarat policeઅમદાવાદ પોલીસગુજરાત પોલીસ

Trending news