BREAKING: સાણંદના નિર્માણા ગ્રીન્સમાં પોલીસનો મધરાતે સપાટો: હાઈપ્રોફાઈલ દારૂ અને હુક્કાની મહેફિલ પર રેડ, 81ની અટકાયત
Ahmedabad News: સાણંદમાં પોલીસે હાઇપ્રોફાઇલ દારૂની મહેફિલ પર રેડ કરી છે. નિર્વાના ગ્રીન્સ વિકેન્ડ હોમમાં ચક્રી દારૂની મહેફિલ પર રેડ કરીને પોલીસે 81 જેટલા યુવક-યુવતીઓની અટકાયત કરી છે. હાલ તમામને મેડિકલ ટેસ્ટ માટે લઈ જવામાં આવ્યા છે. પોલીસે હાલ ઘટના સ્થળેથી મુદ્દામાલ કબ્જે કરવાનું શરૂ કર્યું છે.
Ahmedabad News: અમદાવાદ નજીક આવેલા સાણંદ નજીક નિર્માણા ગ્રીનમાં એક બંગલોમાં હાઇપ્રોફાઇલ દારૂની મહેફિલ પર રેડ કરી છે. સાણંદના ગોરજ ગામની સીમમાં ગત રાત્રે પોલીસે એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. 'નિર્માણા ગ્રીન્સ' નામના પ્રાઈવેટ વિકેન્ડ હોમમાં ચાલી રહેલી એક હાઈપ્રોફાઈલ પાર્ટી પર પોલીસે દરોડો પાડીને દારૂ અને હુક્કાની મહેફિલ માણતા 81 જેટલા નબીરાઓને ઝડપી પાડ્યા છે.
ઉજવણીમાં દારૂ, હોકાની મહેફિલ
આ ઘટના વિશે મળતી માહિતી પ્રમાણે, આ સ્થળ પર AVની 25મી એનિવર્સરીની ભવ્ય ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શહેરના માલેતુજાર પરિવારના યુવક-યુવતીઓ અને અનેક મોટી હસ્તીઓને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. પાર્ટીમાં આલીશાન ફૂડ કાઉન્ટરની સાથે ખાસ 11 જેટલા ટેબલ ગોઠવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં કેક, વિદેશી દારૂ અને હુક્કાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
આ ઘટનામાં પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. જેમાં પોલીસે રેડ કરીને કુલ 81 લોકોની અટકાયત કરી છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઘટનાસ્થળેથી 10થી વધુ હુક્કા, દારૂની બોટલો અને અન્ય નશીલા પદાર્થો મળી આવ્યા છે. પોલીસે ઘટના સ્થળેથી આશરે 20 જેટલી લક્ઝરી ગાડીઓ પણ જપ્ત કરી છે. પોલીસે અટકાયત કરાયેલા તમામ લોકોને મોડી રાત્રે જ સાણંદની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે મેડિકલ ટેસ્ટ માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
વગદાર લોકોના ફોન રણક્યા
પોલીસની આ કડક કાર્યવાહીના સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતા જ પકડાયેલા નબીરાઓને છોડાવવા માટે ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ પર અનેક મોટા વગદાર લોકોના ફોન રણકવા માંડ્યા હતા. જોકે, પોલીસે કોઈ પણ દબાવમાં આવ્યા વગર કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ રાખી હતી.
નોંધનીય છે કે, સાણંદ પોલીસને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે જ્યારે ટીમે નિર્માણા ગ્રીન્સમાં દરોડો પાડ્યો, ત્યારે મહેફિલમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. પોલીસને જોઈને અનેક યુવક-યુવતીઓ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ પોલીસે ઘેરાબંધી કરીને તમામની અટકાયત કરી લીધી હતી. હાલમાં પોલીસ આ મામલે ગુનો નોંધીને આગળની તપાસ હાથ ધરી રહી છે. આ રેડને કારણે અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં દારૂની મહેફિલ માણતા તત્વોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
