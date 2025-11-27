Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદના પોશ વિસ્તારમાં સ્પાની આડમાં ચાલી રહ્યો હતો ગોરખ ધંધો! પોલીસે બે દિવસમાં 3 કૂટણખાનાનો કર્યો પર્દાફાશ

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં સ્પાના આડમાં ચાલતા દેહવ્યાપારના કિસ્સાઓ સામે આવતા રહે છે. ત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં ફરી એક વખત સ્પાના નામે ચાલતી દેહ વ્યાપારનો પર્દાફાશ થયો છે. અમદાવાદના પોશ વિસ્તારમાં સ્પાની આડમાં ગેરકાયદે દેહવ્યાપારના ધંધા ધમધમી રહ્યા હોવાનું સામે આવતાં પોલીસે છેલ્લા બે દિવસમાં ત્રણ અલગ-અલગ સ્પા પર દરોડા પાડીને કૂટણખાનાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 27, 2025, 07:52 PM IST

Trending Photos

અમદાવાદના પોશ વિસ્તારમાં સ્પાની આડમાં ચાલી રહ્યો હતો ગોરખ ધંધો! પોલીસે બે દિવસમાં 3 કૂટણખાનાનો કર્યો પર્દાફાશ

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં ફરી એકવાર સ્પાની આડમાં ચાલતા દેહ વ્યાપારનો પર્દાફાશ થયો છે. અમદાવાદ પોલીસે સ્પાની આડમાં ચાલતા દેહવ્યાપારના ગોરખધંધા પર રેડ પાડી છે. પોલીસે છેલ્લા બે દિવસમાં 3 અલગ-અલગ સ્પા પર દરોડા પાડ્યા છે. ત્યારે અમદાવાદ પોલીસે બોપલ-આંબલી રોડ, એલિસબ્રિજ અને આનંદનગર સહિતના વિસ્તારોમાં સ્પા પર દરોડા પાડીને કૂટણખાનાનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

પોલીસે બે દિવસમાં 3 સ્પામાં દરોડા પાડીને કૂટણખાનાનો પર્દાફાશ
પોલીસે ઈસ્કોન-આંબલી રોડ પર આવેલા ધી ઝીરો સ્પામાં, આંબાવાડી વિસ્તારમાં લેમન આયુર્વેદિક સ્પામાં અને ન્યૂ અરીસ્તા વેલ સ્પામાં બાતમીને આધારે રેડ કરી હતી. પોલીસે ધી ઝીરો સ્પામાંથી સંચાલિકા મહિલા અને મેજેનરની ધરપકડ કરી છે. તો ન્યૂ અરીસ્તા વેલ સ્પામાંથી મેનેજરને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યો હતો, જ્યારે સ્પાનો માલિક ફરાર થઈ ગયો હતો. જ્યારે લેમન આયુર્વેદિક સ્પાનો સંચાલક રેડ પહેલાં જ ફરાર થઈ જતાં તેની શોધવા તપાસ હાથ ધરી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

પોશ વિસ્તારમાં ચાલતા કૂટણખાનાં ઝડપાયા
ઈસ્કોન-આંબલી રોડ પર આવેલા વનવર્લ્ડ વેસ્ટ કોમ્પ્લેક્ષમાં ચાલતા 'ધી ઝીરો સ્પા'માં સરખેજ પોલીસે ગેરકાયદેસર દેહવ્યાપારની બાતમીના આધારે દરોડો પાડી દેહવ્યાપારના ધંધાનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. પોલીસે સ્પાના રિસેપ્શન પરથી રોકડ રકમ તેમજ રૂમમાંથી મહિલા સાથે ડમી ગ્રાહક મળી આવતા ગુનો નોંધ્યો છે. આ ઉપરાંત તપાસ દરમિયાન અન્ય રૂમોમાંથી ત્રણ મહિલાઓ મળી આવી હતી. 

તેમજ આંબાવાડી વિસ્તારમાં આવેલ શ્રી કૃષ્ણા કોમ્પ્લેક્ષના લેમન આયુર્વેદિક સ્પામાં સ્પાની આડમાં ચાલતા દેહવ્યાપારના ધંધાનો પર્દાફાશ થયો છે. પોલીસે બાતમી બાદ ડમી ગ્રાહકની મદદથી કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી દરમિયાન સ્પાના રૂમમાંથી મહિલા અને ડમી ગ્રાહક કઢંગી હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, ગ્રાહકો પાસેથી નક્કી રકમ લઈ શારીરિક સવલતો પૂરી પાડવામાં આવતી હતી. કાઉન્ટરમાંથી ડમી ગ્રાહકને આપવામાં આવેલી નોટ મળી આવતા ગેરકાયદે ધંધાની પુષ્ટિ થઈ હતી. આ સાથે જ રોકડ અને કોન્ડમના પેકેટ્સ પણ કબજે થયા હતા. સ્પાનો સંચાલક દરોડા પહેલાં જ સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો જેને ઝડપી પાડવા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

સ્પાનો માલિક પોલીસની રેડ પહેલા જ ફરાર
પોલીસે બાતમીના આધારે આનંદનગરના હરણ સર્કલ નજીક આવેલા દેવ ઓરમ કોમ્પ્લેક્સમાં 'ન્યૂ અરીસ્તા વેલ સ્પા'માં દરોડો પાડીને મેનેજરને રંગેહાથ ઝડપ્યો હતો, જ્યારે સ્પાનો માલિક ફરાર થઈ ગયો હતો. બોડી મસાજની આડમાં ચાલતા આ કૂટણખાના બદલ મેનેજર અને ફરાર માલિક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Ahmedabad Newsprostitution racketspa centerઅમદાવાદ સ્પા સેન્ટરઅમદાવાદ

Trending news