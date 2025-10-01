પાટીદાર આંદોલનના GMDC હિંસાચાર કેસમાં 'ઘીના ઠામમાં ઘી ઢળ્યું': હાર્દિકને હવે સાચવી લેવા પોલીસ પણ મેદાને!

Prev
Patidar Anamat Andolan: 2015ના પાટીદાર આંદોલનના GMDC હિંસાચાર કેસમાં સેંકડોની હાજરીમાં તોફાન છતાં પોલીસ કહે છે કોઈ આરોપી નથી મળતો. પાટીદાર આંદોલન, ઘીના ઠામમાં ઘી ઢળ્યું GMDCમાં હિંસા પણ આરોપી કોઈ નહીં. હાર્દિકને હવે સાચવી લેવા પોલીસ પણ મેદાને, કોર્ટમાં એ સમરી ભરી

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:14 AM IST

Patidar Anamat Andolan: ગુજરાત રાજ્યને એક સમયે હિંસાના ઓછાયા હેઠળ ધકેલી દેનારા હાર્દિક પટેલની નેતાગીરીમાં શરૂ થયેલા પાટીદાર અનામત આંદોલનના સૌથી મોટા હિંસાચારના કેસમાં હવે 'ઘીના ઠામમાં ઘી ઢળ્યું' હોવાનો ઘાટ સર્જાયો છે. અમદાવાદના જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ પર 25 ઓગસ્ટ, 2015ના રોજ હાર્દિક પટેલની વિશાળ જનસભા હિંસાચારની ચરમસીમાનું નિમિત્ત બની હતી. આ કેસમાં પોલીસે ચીફ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં જે પ્રકારે 'સમરી' (A-Summary) રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે, તે સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે આખા મામલે રાજકીય ગોઠવણ થઈ ગઈ છે.

'ગુનો બન્યો, પણ આરોપી નથી મળ્યા': પોલીસનો આઘાતજનક દાવો
ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, પોલીસે ચીફ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં રજૂ કરેલા રિપોર્ટમાં દાવો કર્યો છે કે, જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડમાં હિંસાનો ગુનો તો બન્યો છે, પરંતુ તેમને હજુ સુધી તેમાં કોઈ જ આરોપી મળી આવ્યા નથી. આથી, કેસ બંધ કરવો જોઈએ. હકીકત એ છે કે તે દિવસે ગ્રાઉન્ડ પર સેંકડો આંદોલનકારીઓ ભેગા થયા હતા. હાર્દિક પટેલે 'મુખ્યમંત્રી રૂબરૂ આવે તો જ હું આંદોલન સમેટું' તેવો હુંકાર કરતાં જ પોલીસે આડેધડ લાઠીચાર્જ શરૂ કર્યો હતો, જેના પગલે નાસભાગ મચી હતી. આ હિંસાચાર માત્ર ગ્રાઉન્ડ પૂરતો સીમિત ન રહેતાં હેલ્મેટ સર્કલથી આગળ ઠેઠ ઘાટલોડિયા અને એસજી હાઈવે વિસ્તાર સુધી ફેલાયો હતો. આખા રાજ્યમાંથી જોડાયેલા આંદોલનકારીઓના ગુસ્સાનો ભોગ અનેક સ્થળે દેખાયો હતો, આમ છતાં પોલીસ હવે કહે છે કે તેમને કોઈ આરોપી નથી મળ્યા. આ બાબત સમગ્ર મામલામાં ગોઠવણ થઈ ગઈ હોવાનો નિર્દેશ આપે છે.

ફરિયાદથી 'સમરી' સુધીની સફર
25 ઓગસ્ટ, 2015ના રોજ પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ વતી કેતન લલીતભાઈ પટેલને જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે સભા અને રેલીની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જેમાં 2 લાખથી વધુ લોકો ઊમટી પડ્યા હતા. સમિતિના કન્વીનર હાર્દિક પટેલે અનામતની માંગણીઓ સાથે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર સામે પ્રવચન કર્યું હતું અને તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીને સ્થળ પર બોલાવવાનું કહી ઉપવાસ પર બેઠા હતા. સભાની પરવાનગીનો સમય પૂરો થયા છતાં ટોળું ઊભું રહ્યું હતું અને તેમણે પોલીસ, મીડિયા સાથે માથાકૂટ કરી તોડફોડ કરી હોવા મામલે વસ્ત્રાપુરના તત્કાલીન પીઆઇ કે.એન. રામાનુજે ટોળા સામે આઇપીસીની જુદી જુદી કલમ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ મામલે કેતન પટેલ અને ચિરાગ ભરતભાઈ પટેલની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હતી. હવે, ઘટનાના લગભગ 10 વર્ષ બાદ તપાસ કરનાર એસઓજીના પીએસઆઇ ડી.પી. ઉનડકટે 'અ-પડત સમરી' રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે. જેમાં જણાવાયું છે કે, આ કેસમાં સઘન તપાસ કરવા છતાં કોઈ પુરાવા મળતા નથી અને તેથી 'અ-પડત સમરી' મંજૂર કરવી જોઈએ.

હાર્દિકને ભાજપ છાવરે છે..
પાટીદાર અનામત આંદોલન વખતે રાજ્યને હિંસામાં ધકેલનાર હાર્દિક પટેલે તે સમયે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી સહિત ભાજપના તમામ નેતાઓ પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા અને 'ક્યારેય રાજકારણમાં નહીં જોડાઉં' તેવા દાવા પણ કરેલા. જોકે, અચાનક પલટી મારીને ભાજપમાં જોડાતાં અને ધારાસભ્ય બનતાંની સાથે જ, પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન તેના પર થોપી દેવાયેલા શ્રેણીબદ્ધ ક્રિમિનલ કેસ સરકાર દ્વારા એક પછી એક પાછા ખેંચવામાં આવ્યા હતા. છેલ્લે જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડની સભાના આ કેસમાં પણ પાણી ફેરવી દેવાતાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, એક સમયે સરકારને ભરપૂર ભાંડનારા હાર્દિકને ભાજપ જાણે 'કંકુ ચોખાથી પોંખી' રહ્યો છે અને છાવરી રહ્યો છે.

'જાહેરનામાનો ભંગ પણ નથી'
પોલીસે ભરેલા 'સમરી' રિપોર્ટમાં એવો પણ ઉલ્લેખ છે કે, હાર્દિક સહિતના લોકો કોઈ તોડફોડ કે ઘર્ષણમાં હાજર ન હતા. ઉપરાંત, જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે તે દિવસે બે લાખથી વધુ લોકો એકત્ર થયા હતા, પરંતુ તે સમયે ચાર વ્યક્તિથી વધુ લોકોએ એકત્ર ન થવા અંગેનું કોઈ જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું ન હતું. જેથી, જાહેરનામાનો ભંગ પણ થતો નથી. આ મામલે હવે આગામી દિવસોમાં ચીફ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં વધુ સુનાવણી યોજવામાં આવશે.

Patidar reserve movementGMDC GroundPolice baton chargeપાટીદાર અનામત આંદોલનજીએમડીસી ગ્રાઉન્ડપોલીસ લાઠીચાર્જસેશન્સ કોર્ટ

