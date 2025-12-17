Prev
સાયબર ફ્રોડના કિસ્સામાં પોલીસની મજબૂત કાર્યવાહી, એક સપ્તાહમાં 494 FIR, 340 આરોપીઓની ધરપકડ

સાયબર ફ્રોડનો શિકાર બનો તો તુરંત '1930' ડાયલ કરી તમારી ફરિયાદ દાખલ કરાવી શકો છો. ગુજરાત પોલીસ સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્વાહીને કારણે ત્રણ મહિનામાં ફ્રોડ થયેલા નાણાં ફ્રીઝ કરવાની ક્ષમતામાં ૫૦ ટકા જેટલો વધારો નોંધાયો છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 17, 2025, 03:55 PM IST

Cyber Fraud: રાજ્યમાં સાયબર ગુનાઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. વિવિધ ટ્રિક અપનાવી લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવે છે. તેવામાં ગુજરાત પોલીસ દ્વારા સાયબર ફ્રોડમાં જતા નાણાને ફ્રીઝ કરવાની કામગીરીમાં મોટી સફળતા મળી છે. 

સાયબર ક્રાઇમમાં નાણાકીય છેતરપિંડીનો ભોગ બનતા નાગરિકો માટે 1930 હેલ્પલાઇન આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે. જ્યારે કોઈ નાગરિક સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બને છે, ત્યારે તેની ફરિયાદ મળતા જ સાયબર પોલીસ દ્વારા ત્વરિત કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. આ હેલ્પલાઇન દ્વારા સાયબર ગુનેગારના ખાતામાં પહોંચતા નાણાંને અધવચ્ચે જ અટકાવી ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવે છે.

મંત્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, આ કામગીરી માટે રાજ્યનું 'સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ' દિવસ-રાત કાર્યરત છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં સાયબર સેલની કામગીરીમાં અભૂતપૂર્વ સફળતા મળી છે. અગાઉની સરખામણીએ ફ્રોડ થયેલા નાણાં ફ્રીઝ કરવાની ક્ષમતામાં ૫૦ ટકા જેટલો વધારો નોંધાયો છે, જે રાજ્યની સુરક્ષા એજન્સીઓની કાર્યક્ષમતા દર્શાવે છે. એટલું જ નહીં, ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ અંતર્ગત એક અઠવાડિયામાં રાજ્યમાં ૪૯૪ FIR દાખલ કરીને ૩૪૦ જેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ગુજરાત પોલીસના સાયબર ક્રાઈમ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી આ મહત્વપૂર્ણ કામગીરીને કેબિનેટ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી  ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી  હર્ષ સંઘવી સહિત સમગ્ર મંત્રી મંડળે બિરદાવી હતી.

મંત્રીએ નાગરિકોને અપીલ કરતા કહ્યું કે, જો તમારી સાથે કોઈપણ પ્રકારનો સાયબર ક્રાઇમ કે નાણાકીય છેતરપિંડી થાય, તો સમય વેડફ્યા વગર તુરંત 1930 નંબર પર કોલ કરો. સમયસર મળેલી જાણકારી તમારા મહેનતના નાણાં બચાવી શકે છે. 

