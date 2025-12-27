Prev
સુરત શહેરમાં ફરજ દરમિયાન પોલીસ કર્મચારીનું હાર્ટ એટેકથી નિધન

સુરતમાં એક પોલીસ કર્મચારીનું હાર્ટ એટેકને કારણે નિધન થયું છે. મરીન પોલીસમાં PSO તરીકે ફરજ બજાવતા સુખદેવ વસાવાનું હાર્ટ એટેકને કારણે નિધન થયું છે.
 

Surat News: રાજ્યમાં હાર્ટ એટેકથી મોતની વધુ એક ઘટના સામે આવી છે. સુરત શહેરમાં ફરજ દરમિયાન હાર્ટ એટેક આવવાથી પોલીસ કર્મચારીનું મોત થયું છે. સુરતના મરીન પોલીસ મથકમાં PSO તરીકે ફરજ બજાવતા સુખદેવ વસાવાનું હાર્ટ એટેકથી નિધન થયું છે. પોલીસકર્મીના નિધનથી પોલીસ વિભાગમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું છે.

ફરજ દરમિયાન આવ્યો હાર્ટ એટેક
સુરતમાં મરીન પોલીસ મથકમાં PSO તરીકે કાર્યરત સુખદેવ વસાવા અચાનક બેભાન થઈ ઢળી પડ્યા હતા. સાથે પોલીસ કર્મચારીઓ તેમને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ લાવ્યા હતા. પરંતુ સારવાર મળે તે પહેલા સુખદેવ વસાવાનું દુખદ નિધન થયું છે. 

હાર્ટ એટેકથી મોત થવાનું અનુમાન
સુરત પોલીસમાં ફરજ બજાવતા સુખદેવ વસાવાનું અચાનક નિધન થતાં પરિવાર અને પોલીસબેડામાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. પોલીસ કર્મચારીના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે લઈ જવામાં આવ્યો છે. પીએમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ મોતનું સાચું કારણ સામે આવશે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ હાર્ટ એટેકના કારણે પોલીસ જવાનનું નિધન થયું છે.

 

