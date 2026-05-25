/વ્યારા, દિયોદર અને આણંદ પંચાયતના પ્રમુખની વરણી મામલે રાજકારણ ગરમાયું, પોલીસ અને અધિકારીઓ પર કોંગ્રેસના ગંભીર આક્ષેપ

Gujarat Congress Allegations: ગુજરાતમાં પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓ ભાજપના કાર્યકરોની જેમ વર્તી રહ્યા હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કોંગ્રેસે કર્યો છે. કોંગ્રેસની બહુમતી હોવા છતાં તાલુકા પંચાયતોમાં તેના પ્રમુખ ન નિમાય તે માટે પોલીસ અને અધિકારીઓએ નકારાત્મક ભૂમિકા ભજવી હોવાના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. તાપીના વ્યારા, બનાસકાંઠાના દિયોદર તાલુકા પંચાયત અને આણંદ જિલ્લા પંચાયતમાં આ પ્રકારની સ્થિતિ સામે આવી છે.
કોંગ્રેસની સ્પષ્ટ બહુમતી હોવા છતાં...
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખે નિવેદન આપતાં જણાવ્યું છે કે, "ભાજપ લોકશાહી અને બંધારણને નેવે મૂકીને સરમુખત્યારશાહી લાવવા માંગતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે." તાપીના વ્યારામાં કોંગ્રેસની સ્પષ્ટ બહુમતી હોવા છતાં, પોલીસે કોંગ્રેસના સભ્યોને મતદાન કરતાં રોક્યા હતા. પોલીસે 11 ગાડીઓ ભરીને કોંગ્રેસના સભ્યોની અટકાયત કરી હતી અને સામાન્ય સભા પૂર્ણ થઈ ગઈ ત્યાં સુધી ત્રણ સભ્યોને મુક્ત કર્યા ન હતા.
અધિકારીઓ પર કોંગ્રેસના ગંભીર આક્ષેપ
બીજી તરફ, દિયોદર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખની વરણી પ્રક્રિયામાં પ્રાંત અધિકારી મોડા આવ્યા હતા અને કોઈ પણ વ્યાજબી કારણ વિના બેઠક મુલતવી રાખી હતી. જ્યારે આણંદ જિલ્લા પંચાયતમાં અન્ય રાજ્યના આદિવાસીને પ્રમુખ બનાવવા માટે જુદા જુદા હથકંડા અપનાવી, હાઈકોર્ટમાંથી પ્રક્રિયા પર સ્ટે મેળવવામાં આવ્યો છે. ભાજપની આ લોકશાહી વિરોધી પદ્ધતિ સામે કોંગ્રેસ હવે કાયદાકીય લડત આપશે.
ગુજરાત વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરીએ પણ આ અંગે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આણંદ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખની ચૂંટણી દરમિયાન બનેલી ઘટના શરમજનક અને આદિવાસી સમાજ માટે આઘાતજનક છે. જો કે, તેમણે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO)ને કોઈપણ પ્રકારના દબાણ વિના તટસ્થ કામ કરવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.
ગુજરાતના આદિવાસીઓને સાથે થશે અન્યાય
તુષાર ચૌધરીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, અન્ય રાજ્યનું આદિવાસી પ્રમાણપત્ર ગુજરાતમાં માન્ય ગણાતું નથી. જો કોર્ટની મદદથી બહારના રાજ્યના આદિવાસીઓ ગુજરાતમાં અનામતનો લાભ લેશે, તો ગુજરાતના મૂળ આદિવાસીઓ ક્યાં જશે? આ પ્રકારની કામગીરીથી ગુજરાતના આદિવાસીઓને મોટો અન્યાય થશે અને ભવિષ્યમાં તેમની નોકરીના હકો પણ છીનવાઈ જશે.