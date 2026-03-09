Prev
IPS લોબીમાં રાજકારણનો ગજબનો કિસ્સો : અમદાવાદમાં બે IPS ની તું તું મેં મેં માં રહી ગયા વાબાંગ ઝમીર!

Gujarat 37 IPS Transfer Indise News ; હાલમાં જ ગુજરાતના 37 આઈપીએસ ઓફિસરોની એકસાથે બદલીના આદેશ છૂટ્યા, જેમાં એક સિવાય તમામને પોસ્ટીંગ મળ્યું. માત્ર આઈપીએસ વાબાંગ ઝમીરને વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટીંગમાં મૂકવામા આવ્યા. ત્યારે  IPS લોબીમાં રાજકારણના આ રસપ્રદ કિસ્સા પર એક નજર કરીએ
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:51 AM IST
  • ગુજરાતમાં ત્રણ દિવસ પહેલા મધરાતે એકસાથે 37 IPs બદલીના ઓર્ડર છૂટ્યા
  • જેમાં એકમાત્ર સુરતના IPS વાબાંગ ઝમીરને વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટીંગમાં રાખવામાં આવ્યા 
  • તો શું ગુજરાતમાં IPS ની બદલીનુ બીજુ લિસ્ટ આવશે ખરું?

Gujarat Police : ત્રણ દિવસ પહેલા અચાનક મોડી રાતે એકસાથે 37 આઈપીએસ અધિકારીઓની બદલીના ઓર્ડર છૂટ્યા હતા. જેમાં માત્ર એક IPS ને વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટિંગમાં મૂકવામાં આવ્યા છે, તેમનું નામ છે વાબાંગ ઝમીર. ત્યારે વાબાંગ ઝમીરના વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટીંગમાં મૂકવાનું અસલી કારણ સામે આવી ગયું છે. પોલીસ  બેડામાં ચર્ચા છે કે, અમદાવાદમાં બે IPS ના ઝઘડામાં સુરતના ઝમીર ‘વેઈટિંગ’ માં રહી ગયા. 

વાબાંગ ઝમીર એક IPS અધિકારી છે, જેમને 6 માર્ચ 2026 ના રોજ ગુજરાતમાં થયેલી 37 IPS અધિકારીઓની મોટી બદલીઓમાં 'વેઇટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ' રાખવામાં આવ્યા છે. વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ એટલે નવી નિમણૂકની રાહમાં. 37 IPS માં એકમાત્ર વાબાંગ ઝમીરને કેમ વેઈટિંગમાં મૂકાયા તેની પોલીસ બેડામાં કાનાફૂસી થઈ રહી છે. ત્યારે આ પાછળનું રાજકારણ જાણીએ.

કોણ છે વાબાંગ ઝમીર
વર્ષ 1999 ની બેચના ઝમીર એડિશનલ DG રેન્કના ઓફિસર છે. હાલ તેઓ સુરત શહેરના સ્પેશિયલ પોલીસ કમિશનર છે. સુરતમાં નોંધનીય કામગી કરવા છતાં વાબાંગ ઝમીરને નવી નિમણૂંક માટે વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટીંગમાં મૂકાયા છે. 

Gujarat 37 IPS Transfer Order

આવું કેમ થયુ...
ડીજી રેન્કમાં હોવા છતાં વાબાંગ ઝમીરને નવા પોસ્ટીંગ માટે વેઈટિંગમાં કેમ મૂકાયા તેનું કારણ પણ ચર્ચામાં છે. પોલીસ બેડાના આંતરિક સૂત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અમદાવાના બે દિગ્ગજ IPS વચ્ચે લાંબા સમયથી તું તું મેં મેં ચાલી રહ્યું છે. આ બંને IPS વચ્ચે સારા પદ માટે વર્ચસ્વની લડાઈ ચાલી રહી છે. તેથી આ ચક્કરમં એક પણ એડિશનલ ડીજી કક્ષાના અધિકારીની બદલી નથી થઈ. આ જ કારણ છે કે, સુરતમાં સારી કામગીરી કરવા છતા વાબાંગ ઝમીરને નવા પોસ્ટીંગ માટે રાહ જોવાનું કહેવામાં આવ્યું. ચર્ચા એવી પણ છે કે, બે પૈકીના એક આઈપીએસનો અમદાવાદ બહાર પોસ્ટીંગનો પ્લાન નક્કી હતો, પરંતું તેવુ નથી થયું. તેથી હવે એડિશનલ ડીજી રેન્કમાં આગામી સમયમાં કોણ બાજી મારશે તે રાજકારણ જ બતાવશે. 

બદલીનો બીજો રાઉન્ડ આવશે
IPS લોબીમાં એક નવી ચર્ચા એ પણ છે કે, બદલીનો બીજો રાઉન્ડ પણ આવશે. કારણ કે, હાલ બહાર પડેલા બદલીના ઓર્ડરમાં મોટાભાગના DIG અને IG કક્ષાના અધિકારીઓ છે. એડિશનલ ડીજી અને એસપી કક્ષાના અધિકારીઓ હજી પણ બદલીની આશા રાખીને બેઠા છે. તેમજ કેટલાક સિનિયર આઈપીએસ અધિકારીઓ હજી પણ યાદીમાંથી બાકાત છે. 

  • કયા કયા નામ બદલીમાંથી ગાયબ છે?
  • અમદાવાદના એડિશ્નલ પોલીસ કમિશનર નીરજ બડગુર્જર
  • રાજ્યના ગૃહ સચિવ નિપુણા તોરવણે
  • વડોદરા રેન્જના આઈજી સંદીપ સિંહ
  • બોર્ડર રેન્જના આઈજી ચિરાગ કોરડિયા

આવામાં એડિશનલ ડીજી કક્ષાના વબાંગ ઝમીર હાલ પોસ્ટિંગ વગરના બની ગતા પોલીસ બેડામાં ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે. તેથી ગૃહ વિભાગથી વધુ એક બદલીની મુવમેન્ટ થાય તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે. તેથી પોલીસ બદલીમાં બીજા રાઉન્ડની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. 

