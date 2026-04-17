જામનગરમાં માડમ પરિવારની બાકાઝીકી, શું છે વિક્રમ માડમ અને પૂનમ માડમ વચ્ચે ચડસાચડસીનું કારણ?
Poonam Madam Vs Vikram Madam : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના ધમધમાટ વચ્ચે જામનગરના રાજકારણમાં એવું તો શું થયું કે, કાકા-ભત્રીજી ફરી એકવાર સામસામે આવી ગયા. પૂનમ માડમ અને વિક્રમ માડમ કેમ સામસામે આવી ગયા? પૂનમ માડમે શું પડકાર ફેક્યો, અને વિક્રમ માડમે તેનો સ્વીકાર કરતા શું કહ્યું, જુઓ સૌરાષ્ટ્રની રાજનીતિની નવી રાજકીય હલચલની...
- જામનગરના રાજકારણમાં પૂનમ માડમ અને વિક્રમ માડમ કેમ સામસામે આવી ગયા?
- રાજકારણના કાયમી વિરોધી રહેલા કાકા-ભત્રીજી કેમ જાહેર જીવન છોડવાની ચેલેન્જમાં પડ્યા
- પૂનમ માડમના કયા પડકારનો કાકા વિક્રમ માડમે સ્વીકાર કર્યો, જાણો?
Jamnagar Mahanagarpalika Election 2026 : જામનગરમાં રાજકીય સ્પર્ધા હવે પરિવારની મર્યાદાનો ઉંબરો ઓળંગીને સામસામે એકબીજાને પડકારવા અને જાહેરજીવન છોડી દેવાની ચીમકી આપવા સુધી પહોંચી છે. જિલ્લાના રાજકારણમાં વર્ચસ્વ ધરાવતા માડમ પરિવારના સાંસદ પૂનમ માડમ અને પૂર્વ સાંસદ વિક્રમ માડમે એકબીજાને પડકાર આપ્યો છે. અલબત્ત, તેમાં લોકોપયોગી કાર્યોની વાત નથી, પરંતુ પોતાના નેતા સાથે ફોટો પડાવવા જેવો ક્ષુલ્લક મુદ્દો કારણભૂત છે. માડમ પરિવારના કલહની અંદરની વાત જોકે વિશેષ રસપ્રદ છે.
શું છે બોલાચાલીનું કારણ?
મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીલક્ષી એક જાહેરસભામાં પૂનમ માડમથી એવું બોલાઈ ગયું કે, કોંગ્રેસ કે આમઆદમી પાર્ટીના સાધારણ કાર્યકર્તા માટે તેમનાં ટોચના નેતા સુધી પહોંચવું બહુ મુશ્કેલ છે. અમારા પક્ષમાં એવું નથી. મોદીસાહેબ દેશના વડાપ્રધાન હોવા છતાં અમારો એક મેસેજ જોઈને તરત ફોન કરતાં હોય છે. પરંતુ આટલું કહેવામાં તેઓ એવું બોલી ગયાં કે બીજા પક્ષમાં કાર્યકર્તા પોતાના નેતા સાથે ફોટો ય પડાવી શકતાં નથી. એવો કોઈ ફોટો પડાવી બતાવે તો હું જાહેરજીવન છોડી દઉં.
વિક્રમ માડમ કૂદી પડ્યા
બસ, પછી તો પૂર્વ સાંસદ અને કોંગ્રેસના આગેવાન વિક્રમ માડમે ફૂલ ટોસ પર સિક્સર મારી દીધી. એક વીડિયો જાહેર કરીને તેમણે પડકાર ફેંક્યો કે, સાંસદ મેડમ નામ આપે એ કાર્યકર્તાનો ફોટો રાહુલ ગાંધી સાથે પડાવીને જાહેર માધ્યમમાં અપલોડ કરીશ. જો એમાં નિષ્ફળ જાઉં તો હું જાહેરજીવન છોડી દઈશ. આમ સામસામે જાહેરજીવન છોડાવવાની હુંસાતુંસી શરૂ થઈ. અલબત્ત, એ પછી પુનમબહેને તરત સમય પારખીને આ મુદ્દે મોં સીવી લીધું છે.
માડમ પરિવારનું અબાધિત વર્ચસ્વ
જામનગર શહેર અને જિલ્લો આહિર સમુદાયની નોંધપાત્ર સંખ્યા ધરાવે છે અને માડમ પરિવાર આહિર સમુદાય પર દાયકાઓથી વર્ચસ્વ ધરાવે છે. પૂર્વ સાંસદ વિક્રમ માડમ વર્તમાન સાંસદ પુનમ માડમના કાકા થાય છે. માડમ પરિવારના મોભી ઘેલુભાઈ માડમ, હેમત માડમ પણ રાજકારણમાં સક્રિય રહી ચૂક્યા છે. અલબત્ત, રાજકીય સ્પર્ધા છતાં કાકા-ભત્રીજી એકબીજાની સામે નિવેદનબાજી કરવાનું ટાળતાં રહ્યાં છે પરંતુ આ વખતે પહેલી વખત સામસામે પડકારા થયાં હોવાથી જિલ્લામાં ચર્ચા વ્યાપક બની છે.
શું છે અંદરની કહાની?
પૂનમ માડમ સળંગ ત્રણ ટર્મથી સાંસદ તરીકે ચૂંટાય છે. પોતાના મત વિસ્તારમાં પુનમ માડમ ભારે લોકપ્રિય છે. આથી વિક્રમ માડમ લોકોની છૂપી નારાજગીને બોલકી બનાવવા માટે મેદાને ઉતર્યા હોવાનું મનાય છે. સાંસદની વિરુદ્ધના પવનને વેગ આપીને તેઓ આગામી ચૂંટણીમાં પોતાના માટે હવામાન બનાવવા અત્યારથી પ્રયત્નશીલ બની રહ્યા છે.
ADR રિપોર્ટમાં પૂનમ માડમની સંપત્તિ સૌથી વધુ
ADR રિપોર્ટમાં તાજેતરમાં સાંસદોની મિલકતનો ડેટા આવ્યા હતો. જેમાં સામે આવ્યુ કે, જામનગર લોકસભા બેઠકથી સાંસદ અને ભાજપ નેતા પૂનમ માડમ પાસે કેટલી સંપત્તિ છે. આંકડા મુજબ, દેશભરમાં સંપત્તિ વધારાના મામલે પૂનમ માડમ બીજા સ્થાને છે. વર્ષ 2014 માં પૂનમ માડમની સંપત્તિ માત્ર 17 કરોડ હતી, જે વધીને 2024માં 130 કરોડ થઈ ગઈ છે. આ બતાવે છે કે, જામનગરના મહિલા સાંસદ પૂનમ માડમની સંપત્તિમાં 747 ટકાનો વધારો થયો છે.
