ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

કુદરતનો કરિશ્મા: ગુજરાતમાં ભરશિયાળે ‘ફળોના રાજા’ કેસર કેરીનું ધમાકેદાર આગમન, જાણો શું છે ભાવ?

Porbandar Marketing Yard: સામાન્ય રીતે કેરીનું નામ સાંભળતા જ આપણને ઉનાળાની યાદ આવી જતી હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે પોરબંદરના ઇતિહાસમાં એક અનોખી અને કદાચ ગુજરાત તેમજ દેશમાં સૌપ્રથમ ઘટના બની છે. ભર શિયાળાની ઋતુમાં કેસર કેરીનું આગમન થતાં પોરબંદર માર્કેટીંગ યાર્ડ ખાતે સૌ કોઈ અચરજ પામી ગયા હતા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 18, 2025, 03:20 PM IST

Porbandar Marketing Yard: સામાન્ય રીતે જ્યારે કડકડતી ઠંડી પડતી હોય ત્યારે લોકો ગરમાગરમ ચીજવસ્તુઓ ખાવાનું પસંદ કરતા હોય છે, પરંતુ પોરબંદરમાં કંઈક અલગ જ નજારો જોવા મળ્યો છે. ઉનાળાની આકરી ગરમીમાં જેની આતુરતાથી રાહ જોવાય છે તે કેસર કેરીનું આ વર્ષે ભર શિયાળે આગમન થયું છે. પોરબંદર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેસર કેરીની આવક થતા વેપારીઓ અને ફળ પ્રેમીઓમાં ભારે કુતૂહલ જોવા મળ્યું હતું.

સીઝન કરતાં 5 મહિના વહેલું આગમન
સામાન્ય રીતે માર્ચ મહિના પછી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેરીની આવક શરૂ થતી હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે કુદરતે કરવટ બદલી હોય તેમ સીઝન કરતાં 5 મહિના વહેલી કેરી બજારમાં જોવા મળી છે. તાલાળા ગીરની પ્રખ્યાત કેસર કેરીના બે બોક્સ પોરબંદરના માર્કેટિંગ યાર્ડ સ્થિત સુદામા ફ્રૂટ કંપની ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા.

ઊંચા ભાવે હરાજી અને પેંડા વહેંચીને ઉજવણી
શિયાળામાં કેરી જેવી દુર્લભ ઘટનાને વધાવવા માટે યાર્ડમાં ઉત્સાહનો માહોલ હતો. આ કેસર કેરીના બોક્સની હરાજી કરવામાં આવી હતી, જેમાં 1 કિલો કેરીનો ભાવ 711 (ઉંચો ભાવ), 10 કિલોનું એક બોક્સ 7,110 માં વેચાયું. કુલ વેચાણ 2 બોક્સ (20 કિલો)ના કુલ 14,220 ઉપજ્યા હતા. આ ખાસ પ્રસંગે હરાજીમાં ભાગ લેનાર તમામ વેપારીઓ અને લોકોના પેંડા ખવડાવીને મોઢા મીઠા કરાવવામાં આવ્યા હતા.

બરડાની કેરી બાદ હવે ગીરની કેસરની એન્ટ્રી
નોંધનીય છે કે, આ અગાઉ ગત સોમવારે પણ પોરબંદરના બરડા પંથકની કેસર કેરીનું એક બોક્સ યાર્ડમાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ હવે તાલાળા ગીરની કેરીએ પણ દસ્તક આપી છે. શિયાળામાં આંબા પર કેરી આવવી એ કૃષિ નિષ્ણાતો માટે સંશોધનનો વિષય હોઈ શકે છે, પરંતુ કેરીના રસિયાઓ માટે આ એક સુખદ આશ્ચર્ય સાબિત થયું છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

