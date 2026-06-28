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'સર્ટિફિકેટ નહીં આપે તો મરી જઈશ': પતિની જીદ સામે હારી ગઈ પત્ની, પોરબંદરમાં અંજલી મોદીએ જિંદગી ટૂંકાવી!

પોરબંદરના છાંયા વિસ્તારમાં રહેતી 20 વર્ષીય અંજલી અશોક મોદીએ ગત તારીખ 23 જૂન 2026 ના રોજ પોતાના જ ઘરમાં પંખા સાથે ચુંદડી બાંધીને ગળેફાંસો ખાઈ લીધો હતો.ઘટના સમયે તેના માતા-પિતા કેટરીંગના કામ અર્થે ખંભાળિયા ગયા હતા.જ્યારે પરિવાર પાછો ફર્યો ત્યારે દીકરીનો મૃતદેહ જોઈને તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. કમલાબાગ પોલીસે પ્રાથમિક તબક્કે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી જ્યારે તપાસ આગળ ધપાવી,ત્યારે સામે આવ્યું કે મૃતક અંજલીએ ગત વર્ષે 8 જુલાઈ 2025 ના રોજ પોતાના માતા-પિતાની જાણ બહાર જ છાંયા વિસ્તારમાં જ રહેતા રૂષીક રાજેશ ચૌહાણ નામના યુવક સાથે પ્રેમ લગ્ન કરી લીધા હતા,જેમના લગ્નની ગુપ્ત નોંધણી 19 જુલાઈ 2025 ના રોજ પોરબંદર મહાનગરપાલિકા ખાતે પણ કરાવવામાં આવી હતી. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 28, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:48 PM IST
'સર્ટિફિકેટ નહીં આપે તો મરી જઈશ': પતિની જીદ સામે હારી ગઈ પત્ની, પોરબંદરમાં અંજલી મોદીએ જિંદગી ટૂંકાવી!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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