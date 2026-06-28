'સર્ટિફિકેટ નહીં આપે તો મરી જઈશ': પતિની જીદ સામે હારી ગઈ પત્ની, પોરબંદરમાં અંજલી મોદીએ જિંદગી ટૂંકાવી!

Porbander News: પોરબંદરના છાંયા વિસ્તારમાં રહેતી 20 વર્ષીય અંજલી અશોક મોદીએ ગત તારીખ 23 જૂન 2026 ના રોજ પોતાના જ ઘરમાં પંખા સાથે ચુંદડી બાંધીને ગળેફાંસો ખાઈ લીધો હતો.ઘટના સમયે તેના માતા-પિતા કેટરીંગના કામ અર્થે ખંભાળિયા ગયા હતા.જ્યારે પરિવાર પાછો ફર્યો ત્યારે દીકરીનો મૃતદેહ જોઈને તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. કમલાબાગ પોલીસે પ્રાથમિક તબક્કે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી જ્યારે તપાસ આગળ ધપાવી,ત્યારે સામે આવ્યું કે મૃતક અંજલીએ ગત વર્ષે 8 જુલાઈ 2025 ના રોજ પોતાના માતા-પિતાની જાણ બહાર જ છાંયા વિસ્તારમાં જ રહેતા રૂષીક રાજેશ ચૌહાણ નામના યુવક સાથે પ્રેમ લગ્ન કરી લીધા હતા,જેમના લગ્નની ગુપ્ત નોંધણી 19 જુલાઈ 2025 ના રોજ પોરબંદર મહાનગરપાલિકા ખાતે પણ કરાવવામાં આવી હતી.
જો તું પ્રમાણપત્ર નહીં આપે તો હું મરી જઈશ!
પોલીસ તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે,લગ્નની નોંધણી થઈ ગયા બાદ અંજલીને કોઈ કારણસર પોતાના મેરેજ સર્ટિફિકેટ એટલે કે લગ્ન પ્રમાણપત્રની સખત જરૂરિયાત ઉભી થઈ હતી.આ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે અંજલીએ પોતાના પતિ રૂષીક પાસે અવાર-નવાર ફોન અને મેસેજ કરીને કાલાવાલા કર્યા હતા અને પ્રમાણપત્ર આપવા સતત માંગણી કરી હતી.આપઘાત કરતા પહેલા પણ અંજલીએ રૂષીકને છેલ્લો મેસેજ કરીને સર્ટિફિકેટ માંગ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે જો તું પ્રમાણપત્ર નહીં આપે તો હું મરી જઈશ.
પતિએ કોઈ કારણોસર લગ્ન પ્રમાણપત્ર આપ્યું નહીં!
આમ છતાં,આરોપી પતિ રૂષીકે કોઈ પણ અગમ્ય કારણોસર તેને લગ્ન પ્રમાણપત્ર આપ્યું ન હતું. પતિના આ જિદ્દી વલણ અને માનસિક ત્રાસથી કંટાળીને આખરે અંજલીએ આપઘાત જેવું આકરું પગલું ભરી લીધું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે.આ મામલે પોરબંદર શહેર વિભાગના નાયબ પોલીસ અધીક્ષકની સૂચનાથી કમલાબાગ પોલીસે ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
અંજલીની માતાએ રડતા રડતા કર્યા મોટા આક્ષેપ
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.જે.રામના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી રૂષીક રાજેશ ચૌહાણ વિરૂદ્ધ ભારતીય ન્યાય સહિતા ની કલમ 108 હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને ગઈકાલે જ તેની સત્તાવાર અટકાયત કરીને નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી જેલ હવાલે કરી દેવાયો છે. અંજલીની માતાએ રડતા રડતા આક્ષેપ કર્યો છે કે અગાઉ અંજલીનો નસ કાપતો એક વીડિયો પણ વાયરલ થયો હતો જેનાથી તેઓ અજાણ હતા. હાલ તો પોલીસ બંને વચ્ચેના મોબાઈલ ચેટ, ફોન કોલ્સ અને ફ્રેન્ડ સર્કલની પૂછપરછ કરી વધુ પુરાવા એકત્રિત કરવા સહિતની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.