/ગુજરાતના રસ્તાઓ પર ખાડાઓનું સામ્રાજ્ય! હાઇવેથી લઈને આંતરિક માર્ગોની હાલત જોઈને ચોંકી જશો, વરસાદે ખોલી પોલ

Gujarat Road: ગુજરાતમાં વરસાદે વિરામ તો લીધો છે, પણ વિકાસના મોડેલ ગણાતા ગુજરાતના રસ્તાઓ કંઈક અલગ જ કહી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ બાદ પાણી ઓસરતા ખાડાઓનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે. ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રથી મધ્ય ગુજરાત સુધી રસ્તાઓ જાણે ચંદ્રની સપાટી હોય તેવા બની ગયા છે. જેના કારણે વાહનચાલકોને રસ્તાઓ પરથી પસાર થવું ભારે મુશ્કેલ બન્યું છે.
વરસાદે તંત્રની ખોલી પોલ
રસ્તાઓ પર પાણી નથી, પરંતુ હવે તો રસ્તા જ ગાયબ થઈ ગયા છે. મોટા મોટા ગાબડાં, તૂટેલા રસ્તા અને દરેક પળે અકસ્માતનો ભય... વાહનચાલકો માટે હવે સફર એટલે મંઝિલ સુધી પહોંચવાની નહીં, પરંતુ સલામત પહોંચવાની ચિંતા છે. પાટણમાં પાટણ-ચાણસ્મા મેન હાઈવે જાણે ખાડાઓમાં ફેરવાઈ ગયો છે. સુદામા ચોકડી પાસે વાહનચાલકો રોજ જોખમ સાથે પસાર થઈ રહ્યા છે.
વલસાડમાં વરસાદને પંદર દિવસ વીતી ગયા, પણ છીપવાડનું ગળનારું આજે પણ સફાઈના અભાવે બંધ છે. ઓરંગા નદીના ઓવરબ્રિજનું ડાયવર્ઝન લોકો માટે મુશ્કેલીનું કેન્દ્ર બન્યું છે. આખરે 40 ગામોના સરપંચો અને ગ્રામજનોએ કલેક્ટર કચેરી સુધી પહોંચીને તંત્ર સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો.
વધી રહ્યો છે અકસ્માતનો ખતરો
આ તરફ સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢના માંગરોળમાં પણ ચિત્ર કંઈ અલગ નથી. શહેરના મુખ્ય માર્ગ હોય કે આંતરિક રસ્તા હોય દરેક જગ્યાએ ખાડાઓએ કબજો જમાવ્યો છે. અકસ્માતનો ખતરો દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે. અમરેલીમાં તો લોકોનો ધીરજનો બંધ આખરે તૂટી ગયો. સાવરકુંડલા-રાજુલા સ્ટેટ હાઈવે પર આવેલા મોટા આગરીયા ગામના લોકોએ સરકારી તંત્રની રાહ જોવાને બદલે જાતે જ પાવડા અને તગારાં ઉપાડી લીધાં. પોતાના ખર્ચે, પોતાની મહેનતે, રસ્તાના ખાડા પૂરવાનું કામ શરૂ કરી દીધું. આ વિરોધ માત્ર ખાડા પૂરવાનો નહોતો, પરંતુ બહેરા બની ગયેલા તંત્રને જગાડવાનો હતો.
વિકાસના દાવા આખરે ક્યાં સુધી?
સવાલ માત્ર ખાડાઓનો નથી, સવાલ છે જવાબદારીનો, સવાલ છે કરોડોના રોડના કામનો, સવાલ છે લોકોની સુરક્ષાનો. જો વરસાદ બંધ થયા પછી પણ રસ્તા સુધરતા નથી. તો પછી વિકાસના દાવા આખરે ક્યાં સુધી? અને જો લોકોને પોતાના હાથેથી જ રસ્તા રિપેર કરવા પડે તો પછી જવાબદાર તંત્ર શું કરી રહ્યું છે?
વરસાદે હવે વિરામ લીધો છે, પરંતુ રસ્તાઓ પરનું સંકટ હજુ યથાવત છે. પાણી તો ઓસરી ગયું, પરંતુ ખાડાઓ હજુ પણ વાહનચાલકોના જીવ પર ભારે પડી રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે તંત્ર આ ખાડાઓ પૂરશે કે પછી આગામી વરસાદ ફરી એકવાર વિકાસના દાવાઓની પોલ ખોલશે.