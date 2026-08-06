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ગુજરાતના રસ્તાઓ પર ખાડાઓનું સામ્રાજ્ય! હાઇવેથી લઈને આંતરિક માર્ગોની હાલત જોઈને ચોંકી જશો, વરસાદે ખોલી પોલ

Gujarat Road: રાજ્યમાં મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે. પૂરનું પાણી હવે મોટા ભાગના વિસ્તારોમાંથી ઓસરી ગયું છે. પણ વરસાદે પાછળ છોડી છે વિકાસના દાવાઓની હકીકત. ગુજરાતના અનેક રસ્તાઓ પર હવે પાણી નહીં, પણ ખાડાઓનો કબજો છે. ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રથી મધ્ય ગુજરાત સુધી રસ્તાઓ ચંદ્રની સપાટી જેવા બની ગયા છે. જ્યાંથી પસાર થવું એટલે જીવનું જોખમ ઉઠાવવા જેવું બની ગયું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 06, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:21 PM IST
ગુજરાતના રસ્તાઓ પર ખાડાઓનું સામ્રાજ્ય! હાઇવેથી લઈને આંતરિક માર્ગોની હાલત જોઈને ચોંકી જશો, વરસાદે ખોલી પોલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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