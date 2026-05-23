/સત્તા માટે કાવાદાવા : છોટાઉદેપુરમાં આપના સભ્યોને કોણ ઉઠાવી લઈ ગયું? વ્યારામાં કોંગ્રેસના સભ્યોને પોલીસે આવતા અટકાવ્યા

Taluka Panchayat Election Gujarat : ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમા આજે તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી દરમિયાન હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો હતો. છોટાઉદેપુર તાલુકા પંચાયતમાં ચૂંટણી સમયે ઉમેદવારોને ઉઠાવી ગયાનો આપનો આરોપ મૂકાયો. તો વ્યારામાં કોંગ્રેસના સભ્યોને પોલીસે આવતા અટકાવ્યા હતા
Gujarat Politics News : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી બાદ આજે ગુજરાતની વિવિધ તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં સત્તા માટે કેવા કાવાદાવા કરવામાં આવે છે તે જોવા મળ્યું. તાપી જિલ્લામાં આવેલ 8 તાલુકા પંચાયત પૈકી 6 પર ભાજપ અને 2 તાલુકા પંચાયત પર કોંગ્રેસે કબજો કર્યો છે. જેમાં હાઇવોલ્ટેજ ડ્રામા વચ્ચે વ્યારા તાલુકા પંચાયત કોંગ્રેસે કબ્જે કરી હતી. તો અનેક જિલ્લામાં સત્તા માટે કેવા કાવાદાવા કરાયા તે જોઈએ.
આપના સભ્ય ગેરહાજર રહેતા ભાજપે બોર્ડ બનાવ્યું
કદવાલ તાલુકા પંચાયતમાં આપના સદસ્ય ગેરહાજર રહેતા ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બોર્ડ બનાવ્યું. ભારતીય જનતા પાર્ટીને 8 મત મળ્યાં, આમ આદમી પાર્ટીને 7 મત મળતાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખની જીત થઈ. કદવાલ તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખની વરણીનો નિર્ણય પછી લેવાશે. આ ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીના સદસ્ય રમણ શંકર બારીયા ગેર હાજર રહ્યા હતા. જેથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બોર્ડ બનાવ્યું. ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખને 8 મત મળ્યા. તો આમ આદમી પાર્ટીને 7 મત મળતાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ રમીલાબેન બારીયાની જીત થઈ.
સોનગઢમાં કોંગ્રેસનો સભ્ય ગેરહાજર, ભાજપને સત્તા મળી
તાપી જિલ્લામાં આવેલ 8 તાલુકા પંચાયત ખાતે આજે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામ બાદ ભાજપે વાલોડ, ડોલવણ, ઉચ્છલ, નીઝર અને કુકરમુંડા તાલુકા પંચાયતમાં સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવી હતી. જેને લઈ આજે યોજાયેલ ચૂંટણીમાં ભાજપના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. સોનગઢ તાલુકા પંચાયતમાં ટાઈ થતા આજે યોજાયેલ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો એક સભ્ય ગેરહાજર રહેતા ભાજપે સત્તા હાંસલ કરી હતી. જ્યારે નવરચિત ઉકાઇ તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસ અને આપ પાર્ટીએ ગઠબંધન કરતા કોંગ્રેસના પ્રમુખ અને આપના ઉપપ્રમુખ ચૂંટાઈ આવ્યા હતાં.
છોટાઉદેપુરમાં આપના સભ્યોને કોણ ઉઠાવી લઈ ગયું?
છોટાઉદેપુર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં ભાજપનો વિજય થયો છે. આમઆદમી પાર્ટીના ત્રણ સભ્યો ભાજપ ઉઠાવી જતા મતદાનમાં આમઆદમી પાર્ટી હાજર ના રહી બહિષ્કાર કર્યો હતો. પંચાયતના કેમ્પસમાંથી ત્રણ સભ્યો આમઆદમી પાર્ટીના ઉઠાવી જવાતા પરિવારજનોએ પોલીસ ઉપર ભારે આક્રોશ ઠાલવ્યો. ચૂંટાયેલા ભાજપના તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખને લોકોના રોષનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જેથી તેમને બીજા રસ્તે પોલીસ છાવણીમાં લઈ જવાયા હતા. પોલિટેકનિક કૉલેજના ગેટ ઉપર આમઆદમી પાર્ટીના કાર્યકરોએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો, અને લોકશાહી ઢબે ચૂંટણી ના થતા રોષ વ્યક્ત કર્યો. પોલીસ પણ કાયદાના રક્ષક હોય અને તેમની હાજરીમાં તાલુકા પંચાયત સભ્યોને ઉઠાવી જવામાં આવે તે ગંભીર ઘટના છે.
વ્યારામાં કોંગ્રેસના સભ્યોને પોલીસે આવતા અટકાવ્યા
તાપીના વ્યારામાં હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા બાદ વ્યારા તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસે સત્તા મેળવી છે. 20 બેઠક માંથી 13 કોંગ્રેસ અને 7 ભાજપના ફાળે ગઈ હતી. પરંતું આજે ચૂંટણી વખતે કોંગ્રેસના ત્રણ સભ્યોને સુરત ગ્રામ્યમાં પોલીસે રોક્યા હતા. આ બાદ વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા સાથે લઈ આવ્યા હતા. ત્રણેય સભ્યોને સાથે લાવી તાલુકા પંચાયત વ્યારાના હોલમાં ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં પ્રમુખ તરીકે વૃક્ષાબેન ગામીત અને ઉપપ્રમુખ તરીકે ધર્મેશભાઈ ગામીતની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે.
બન્યું એમ હતું કે, વ્યારા તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની આજે વરણી હતી. તાલુકા પંચાયતમાં મીટિંગ મળે એ પહેલા હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા સર્જાયો હતો. 11 વાગ્યે મીંટિંગમાં કોંગ્રેસી સભ્યો પહોંચે એ પહેલાં પલસાણા હાઇવે નજીક તમામ સભ્યોને પોલીસે અટકાવી દીધા હોવાનો આરોપ લાગ્યો હતો. કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા સભ્યો તાલુકા પંચાયત પર ન પહોંચે તે પહેલાં પોલીસ આડે આવતા કાર્યકર્તાઓમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. તમામ કોંગી કાર્યકરોના કાફલાને પોલીસે અટકાવી દીધા હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે.
વિપક્ષના નેતા ત્રણ સભ્યોને લઈ આવ્યા બાદ વરણી થઈ
વ્યારા તાલુકા પંચાયતમાં હાઇવોલ્ટેજ ડ્રામા બાદ કોંગ્રેસે સત્તા હાંસલ કરી છે. જેમાં વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરીએ આરોપ લગાવ્યા હતા કે, કોંગ્રેસના ત્રણ સભ્યોને સુરત ગ્રામીણ પોલીસે અટકાવી યેનકેન પ્રકારે હેરાન કર્યા હતા.બાદમાં ડો તુષાર ચૌધરી તેમની કારમાં ત્રણેય સભ્યોને વ્યારા લઈ આવ્યા બાદ ચૂંટણી યોજાઈ હતી.જેમાં કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ ચૂંટાઈ આવ્યા હતા.તો બીજી તરફ ભાજપના પ્રભારી ને આ મામલે પૂછતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસની આ જૂની પધ્ધતિ છે અમે આવા કાવાદાવા માં માનતા નથી.
આંકલાવ તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસે સત્તા જાળવી રાખી
આંકલાવ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી આજે યોજાતા જેમાં કોંગ્રેસના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ 13 વિરુદ્ધ 7 માટે બહુમતીથી ચૂંટાઈ આવતા કોંગ્રેસે તાલુકા પંચાયતમાં સત્તા જાળવી રાખી છે. આંકલાવ તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં માં કોંગ્રેસના 13 અને ભાજપના 7 ઉમેદવારો ચૂંટાઈ આવ્યા હતા, જેથી કોંગ્રેસની સ્પષ્ટ બહુમતી હોવા છતાં ભાજપ દ્વારા પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદ ની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારીપત્રો રજૂ કરતા આજે ચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી જેમા પ્રમુખ પદે સોનલબેન રાકેશભાઈ પઢીયાર અને ઉપપ્રમુખ પદે કનુભાઈ શિવાભાઈ ઠાકોર 7 વિરુદ્ધ 13 મતે ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. ચૂંટાઈ આવેલા પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખને પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને આંકલાવના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડાએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમજ ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું હતું કે ભાજપના સાંસદ જાહેર મંચ પરથી ધમકી આપતા હતા કે કોંગ્રેસનો એક પણ સભ્ય ચૂંટાશે તો એક પણ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ નહીં આપીયે પણ આંકલાવની જનતાએ ધમકી થી ડર્યા કે ઝૂક્યા વગર કોંગ્રેસને મત આપી વિજયી બનાવી છે.