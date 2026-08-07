/₹1,000 કરોડથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા આણંદના TOP 5 અબજોપતિ, જાણો કોણ છે લિસ્ટમાં સામેલ

આણંદ... આ શહેરનું નામ લેવાની સાથે મગજમાં સૌથી પ્રથમ અમૂલ દૂધ યાદ આવે... અમૂલ દૂધને કારણે દુનિયાભરમાં આણંદ જાણીતું બન્યું છે. પરંતુ આણંદ જેવા નાના શહેરમાં પણ ઘણા ઉદ્યોગો વિકસ્યા છે અને આ પ્રદેશ આર્થિક દ્રષ્ટિએ સમૃદ્ધ ગણવામાં આવે છે. તાજેતરમાં CRISIL ઇન્ટેલિજન્સ સાથે મળીને '360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026' જાહેર કર્યું છે. આ લિસ્ટમાં આણંદના કરોડપતિઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. '360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026' આણંદના પાંચ લોકો સામેલ છે, જેની સંપત્તિ 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. આ સિવાય ચાર લોકોને ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સના લિસ્ટમાં સ્થાન મળ્યું છે.
આણંદના કરોડપતિઓ
'360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026' માં આણંદના કુલ 9 લોકોને સ્થાન મળ્યું છે. આ લોકો વિવિધ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે. વિવિધ વ્યવસાયને કારણે તેમની સંપત્તિમાં પણ વધારો થયો છે. આ લિસ્ટમાં આણંદના પાંચ લોકો એવા છે જેની કુલ સંપત્તિ 1 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. પ્રયાસવિન ભાનુભાઈ પટેલ આણંદના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ છે. એલિકોન એન્જિનિયરિંગ સાથે જોડાયેલા પ્રયાસવિન પટેલની કુલ સંપત્તિ 4192 કરોડ રૂપિયા છે. જ્યારે બીજા સ્થાને અટલાન્ટા ઈલેક્ટ્રોનિક્સના તન્મય પટેલ છે, જેમની કુલ સંપત્તિ 1534 કરોડ રૂપિયા છે. તો અમિષ કૃપેશભાઈ પટેલ આ લિસ્ટમાં 1484 કરોડની સંપત્તિ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. નિરલ પટેલ 1271 કરોડની સંપત્તિ સાથે લિસ્ટમાં ચોથા સ્થાને છે અને સ્મિતાબેન પટેલ 1177 કરોડની સંપત્તિ સાથે લિસ્ટમાં પાંચમાં સ્થાને છે.
આણંદના સૌથી વધુ ધનવાનો
|ક્રમ
|મૂળ રેન્ક
|વ્યક્તિનું નામ
|કંપનીનું નામ
|સંપત્તિ (₹ કરોડ)
|સંપત્તિ ($ મિલિયન)
|શહેર
|ઉદ્યોગ / ક્ષેત્ર
|1
|#416
|પ્રયાસવિન ભાનુભાઈ પટેલ
|એલિકોન એન્જિનિયરિંગ
|₹4,192
|$448
|આણંદ
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|2
|#1102
|તન્માય પટેલ
|અટલાન્ટા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ
|₹1,534
|$164
|આણંદ
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|3
|#1129
|અમિષ કૃપેશભાઈ પટેલ
|અટલાન્ટા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ
|₹1,484
|$159
|આણંદ
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|4
|#1283
|નિરલ પટેલ
|અટલાન્ટા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ
|₹1,271
|$136
|આણંદ
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|5
|#1362
|સ્મિતાબેન કૃપેશભાઈ પટેલ
|અટલાન્ટા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ
|₹1,177
|$126
|આણંદ
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સના લિસ્ટમાં 4 લોકોને મળ્યું સ્થાન
'360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026' દ્વારા ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સનું લિસ્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ લિસ્ટમાં તેવા લોકોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે જેની કુલ સંપત્તિ 425 કરોડથી વધુ અને 1000 કરોડથી ઓછી છે. આ લિસ્ટમાં આણંદના કુલ ચાર લોકો સામેલ છે.
આણંદના ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સનું લિસ્ટ
|ક્રમ
|મૂળ રેન્ક
|વ્યક્તિનું નામ
|કંપનીનું નામ
|સંપત્તિ (₹ કરોડ)
|સંપત્તિ ($ મિલિયન)
|શહેર
|ઉદ્યોગ / ક્ષેત્ર
|1
|#1871
|કૃપેશભાઈ પટેલ
|અટલાન્ટા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ
|₹771
|$82
|આણંદ
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|2
|#2614
|ચૈતાલી ટી. પટેલ
|અટલાન્ટા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ
|₹504
|$54
|આણંદ
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|3
|#2964
|નિલેશ ખુશાલભાઈ પટેલ
|એચએલઈ ગ્લાસકોટ (HLE Glascoat)
|₹432
|$46
|આણંદ
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|4
|#2991
|હિમાંશુ ખુશાલભાઈ પટેલ
|એચએલઈ ગ્લાસકોટ (HLE Glascoat)
|₹427
|$46
|આણંદ
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ