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₹1,000 કરોડથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા આણંદના TOP 5 અબજોપતિ, જાણો કોણ છે લિસ્ટમાં સામેલ

Richest People in Anand: '360 ONE વેલ્થ' લિસ્ટમાં આણંદના 9 રત્નો ચમક્યા છે. આ રિપોર્ટમાં આણંદના સૌથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા લોકોનો ખુલાસો થયો છે. આણંદમાં પાંચ લોકો એવા છે જેની સંપત્તિ 1 હજાર કરોડથી વધુ છે, જ્યારે ચાર લોકોને ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સના લિસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 07, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:01 AM IST
₹1,000 કરોડથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા આણંદના TOP 5 અબજોપતિ, જાણો કોણ છે લિસ્ટમાં સામેલ
Image Credit: AI Image

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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