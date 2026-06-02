/ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 26 જિલ્લાના 150 તાલુકામાં મેઘાની વિસ્ફોટક બેટિંગ; જાણો તમારા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડ્યો?

Gujarat Rains: ગુજરાતમાં ચોમાસાના સત્તાવાર આગમન પહેલા જ પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીએ જોર પકડ્યું છે. રાજ્યના હવામાનમાં આવેલા અચાનક પલટાને કારણે છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ શરૂ કરી દીધી છે. રાજ્યના કુલ ૨૬ જિલ્લાના ૧૫૦ તાલુકાઓ વરસાદથી ભીંજાયા છે, જેના કારણે લોકોને કાળઝાળ ગરમીમાંથી મોટી રાહત મળી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સમગ્ર ગુજરાતમાં સરેરાશ ૬.૪૦ mm વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે હજુ પણ રાજ્યના ૧૧૮ તાલુકાઓ વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
અમદાવાદના ધંધુકામાં સૌથી વધુ ૩.૭૪ ઇંચ વરસાદ
છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં સૌથી વધુ વરસાદ અમદાવાદ જિલ્લાના ધંધુકા તાલુકામાં ૯૫ mm (૩.૭૪ ઇંચ) નોંધાયો છે. જ્યારે સુરત જિલ્લાનું ઉમરપાડા ૭૦ mm (૨.૭૬ ઇંચ) વરસાદ સાથે સમગ્ર રાજ્યમાં બીજા ક્રમે રહ્યું છે.
સંપૂર્ણ જિલ્લા અને તાલુકાવાર વરસાદના આંકડા
નીચે છેલ્લા ૨૪ કલાક દરમિયાન રાજ્યના તમામ ૧૫૦ તાલુકાઓમાં નોંધાયેલો વરસાદ મિલીમીટર (mm) અને ઇંચમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
૧. ૧ ઇંચ કે તેથી વધુ વરસાદવાળા મુખ્ય તાલુકાઓ (૨૫ mm થી ૯૫ mm)
અડધાથી ૧ ઇંચ સુધીનો વરસાદ (૧૩ mm થી ૨૪ mm)
પા ઇંચથી અડધો ઇંચ વરસાદ (૬ mm થી ૧૨ mm)
હળવો વરસાદ (૨ mm થી ૫ mm)
ધોળકા (અમદાવાદ) , બાવળા (અમદાવાદ) , અમદાવાદ સિટી (અમદાવાદ) , પેટલાદ (આણંદ) , ધનસુરા (અરવલ્લી) , બરવાળા (બોટાદ) , સુબીર (ડાંગ્સ) , સંતરામપુર (મહીસાગર) , ખાનપુર (મહીસાગર) , વીરપુર (મહીસાગર) , ઘોઘંબા (પંચમહાલ) , હાલોલ (પંચમહાલ) , કામરેજ (Surat) , પલસાણા (Surat) , થાનગઢ (સુરેન્દ્રનગર) , સોનગઢ (તાપી) , પાદરા (વડોદરા).
૪ mm (૦.૧૬ ઇંચ) વરસાદવાળા તાલુકા
શામળાજી (અરવલ્લી) , નેત્રંગ (ભરૂચ) , બોટાદ (બોટાદ) , ફતેપુરા (દાહોદ) , તિલકવાડા (નર્મદા).
૩ mm (૦.૧૨ ઇંચ) વરસાદવાળા તાલુકા
દાહોદ (દાહોદ) , ઝાલોદ (દાહોદ) , લુણાવાડા (મહીસાગર) , નાંદોદ (નર્મદા) , ગણદેવી (નવસારી) , જલાલપોર (નવસારી) , મોરવા હડફ (પંચમહાલ) , સાંતલપુર (પાટણ) , માંડવી (Surat) , ઉકાઈ (તાપી) , દેસર (વડોદરા) , નાનાપોંઢા (વલસાડ) , ધરણિધર (વાવ-થરાદ).
૨ mm (૦.૦૮ ઇંચ) વરસાદવાળા તાલુકા:
દસ્ક્રોઈ (અમદાવાદ) , બાયડ (અરવલ્લી) , હડાદ (બનાસકાંઠા) , ડીસા (બનાસકાંઠા) , પાલનપુર (બનાસકાંઠા) , સુખસર (દાહોદ) , બેચરાજી (મહેસાણા) , કોઠંબા (મહીસાગર) , મોરબી (મોરબી) , ડેડિયાપાડા (નર્મદા) , નવસારી (નવસારી) , કાલોલ (પંચમહાલ) , વિજયનગર (સાબરકાંઠા) , અરેઠ (Surat) , ચોટીલા (સુરેન્દ્રનગર) , કપરાડા (વલસાડ).
માત્ર છાંટા કે નહિવત વરસાદ (૧ mm / ૦.૦૪ ઇંચ)
ઝઘડિયા (ભરૂચ) , વાલિયા (ભરૂચ) , નસવાડી (છોટાઉદેપુર) , સંખેડા (છોટાઉદેપુર) , ધાનપુર (દાહોદ) , દેવગઢબારિયા (દાહોદ) , ગોવિંદ ગુરુ લીમડી (દાહોદ) , ગળતેશ્વર (ખેડા) , ખેરાલુ (મહેસાણા) , ઊંઝા (મહેસાણા) , બાલાસિનોર (મહીસાગર) , માંગરોળ (Surat) , કરજણ (વડોદરા) , ડભોઇ (વડોદરા) , વાઘોડિયા (વડોદરા) , ઉમરગામ (વલસાડ).
નોંધનીય છે કે, આ ધમાકેદાર પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદને પગલે જગતનો તાત ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યો છે અને આગામી ચોમાસાની ખેતીના આગોતરા આયોજન તેમજ વાવણીની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત બન્યો છે. વાતાવરણમાં પ્રસરેલી ઠંડકે ઉનાળાના આકરા તાપમાંથી નાગરિકોને મોટી રાહત આપી છે.