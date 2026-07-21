/સુરતમાં પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી ફ્લોપ! માત્ર 1-2 ઈંચ વરસાદમાં ડાયમંડ સિટી જળમગ્ન, ફરી મંડરાયો ખાડીપૂરનો ખતરો

Surat Rain: સુરતનો એકપણ એવો વિસ્તાર નથી, જે વરસાદી પાણીમાં ડૂબ્યો ન હોય. તાજેતરમાં જ આવેલા વિનાશક પૂરે મચાવેલી તબાહીમાંથી સુરતીઓ હજુ માંડ બેઠા થવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, ત્યાં જ અષાઢી મેઘાના બીજા રાઉન્ડે સુરત મહાનગરપાલિકાની પોકળ તૈયારીઓની પોલ ખોલી નાખી છે. માંડ 1-2 ઈંચના વરસાદમાં ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ સિટી જળબંબાકાર થઈ ગયું. મુખ્ય માર્ગો પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાતાં વાહનચાલકો અટવાયા, તો ગરનાળાઓ છલોછલ થતાં જનજીવન ઠપ્પ થઈ ગયું. હવે સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં હજુ તો વરસાદ શરૂ જ થયો હતો ત્યાં આખો રસ્તો જળમગ્ન થઈ ગયો.
વેસુ હોય કે પછી અલથાણ જ્યાં જૂઓ ત્યાં પાણી જ પાણી
વેસુ વિસ્તારના શ્યામ મંદિર પાસેના રોડનું નામ તો VIP રોડ છે, પરંતુ તંત્રની થર્ડ ક્લાસ કામગીરીને કારણે આખોય રસ્તો નરકાગાર બની ગયો છે. હવે અલથાણમાં આવેલા લક્ષ્મી હોમ્સ નજીક ડ્રેનેજ સિસ્ટમ સંપૂર્ણ નિષ્ફળ જતાં રસ્તા પર ગટરના ગંદા પાણી ઘૂંટણ સુધી ભરાઈ ગયા. જેને કારણે માસૂમ વિદ્યાર્થીઓ અને નોકરિયાતોને જીવના જોખમે ટ્રેક્ટરમાં બેસીને નીકળવાની ફરજ પડી હતી.
સુરતમાં ફરી મંડરાયો ખાડીપૂરનો ભયાનક ખતરો
માત્ર રસ્તાઓ જ નહીં, સવારથી પડેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે સુરતમાં ફરી ખાડીપૂરનો ભયાનક ખતરો મંડરાયો છે. જી હા... ભેદવાડ ખાડી ફરી ઓવરફ્લો થતાં પ્રેમનગર અને નાગસેનનગરમાં ખાડીના કાળા પાણી ફરી વળ્યાં છે અને લોકોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. માત્ર શહેરની અંદર જ નહીં, તંત્રના પાપે સ્ટેટ હાઈવે પર પણ લોકો હાલાકી ભોગવવા મજબૂર બન્યા છે. કડોદરાથી સુરત જતા હરિપુરા પાટિયા પાસે ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ જતાં કલાકો સુધી વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો હતો.
તાજેતરના પૂરની હોનારત બાદ પાલિકાના સત્તાધીશોએ તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી હોવાના દાવાઓનો ઢંઢેરો પીટ્યો હતો. પરંતુ અષાઢી મેઘાના બીજા જ રાઉન્ડમાં સુરતના ખૂણે-ખૂણે ભરાયેલા પાણીએ સાબિત કરી દીધું છે કે કરોડો રૂપિયાનું બજેટ ધરાવતું સુરત પાલિકાનું બહેરું તંત્ર હજુ પણ ઘોર નિદ્રામાં છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે આળસું અધિકારીઓ સુરતને ફરી એકવાર ડૂબવા માટે કિસ્મત ભરોસે છોડી દેશે કે પછી સમયસર જાગીને કોઈ નક્કર પગલાં ભરશે.