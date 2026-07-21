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સુરતમાં પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી ફ્લોપ! માત્ર 1-2 ઈંચ વરસાદમાં ડાયમંડ સિટી જળમગ્ન, ફરી મંડરાયો ખાડીપૂરનો ખતરો

Surat Rain: તંત્રના વાંકે અને પાપે પૂરની તબાહી વેઠ્યા બાદ ડાયમંડ સિટી સુરત પર ફરી મેઘતાંડવનું સંકટ ઘેરાયું છે. 'એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે' જેવી સ્થિતિ વચ્ચે માત્ર 1થી 2 ઈંચના ધીમા વરસાદે જ સુરત મહાનગરપાલિકાની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીના ધજાગરા ઉડાવી દીધા છે. ઉધનાથી લઈને વેસુ અને લિંબાયતથી લઈને કડોદરા સુધી, સમગ્ર સુરત શહેર વરસાદી પાણી અને ગટરની દુર્ગંધમાં ગરકાવ થઈ ગયું છે. કરોડપતિ પાલિકાના પોકળ દાવાઓ વચ્ચે ખાડીપૂરનો ખતરો ફરી સુરતીઓના માથે તોળાઈ રહ્યો છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 21, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:03 PM IST
સુરતમાં પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી ફ્લોપ! માત્ર 1-2 ઈંચ વરસાદમાં ડાયમંડ સિટી જળમગ્ન, ફરી મંડરાયો ખાડીપૂરનો ખતરો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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