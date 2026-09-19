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અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈને તૈયારીઓ: 35 લાખ ભક્તો માટે 3.25 લાખ કિલો મોહનથાળનો પ્રસાદ બનશે

Ambaji Mahamela: અંબાજી ખાતે આગામી ભાદરવી પૂનમના મહામેળાને ધ્યાને રાખીને ગણેશ ચતુર્થીના શુભ દિવસે શાસ્ત્રોક્ત હોમ-હવન સાથે મોહનથાળનો પ્રસાદ બનાવવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. 35 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ માટે આ વર્ષે નારી શક્તિના હસ્તે સવા ત્રણ લાખ કિલો (આશરે 40 લાખ પેકેટ) પ્રસાદ તૈયાર કરવામાં આવશે. પ્રસાદ લાંબા સમય સુધી તાજો રહે અને તેની શુદ્ધતા જળવાઈ રહે તે માટે દૂધના બદલે શુદ્ધ દેશી ઘીનો ઉપયોગ કરાશે. સમગ્ર કામગીરી બનાસકાંઠા કલેક્ટર અને મંદિર ટ્રસ્ટની સીધી નિગરાની હેઠળ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગના કડક સેમ્પલિંગ સાથે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 19, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:00 AM IST
અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈને તૈયારીઓ: 35 લાખ ભક્તો માટે 3.25 લાખ કિલો મોહનથાળનો પ્રસાદ બનશે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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