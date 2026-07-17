/10 ગુંઠાથી વધુ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા જમીનના ટુકડાનું વેચાણ હવે દંડ વગર નિયમિત થશે: 75 વર્ષ જૂના કાયદામાં ઐતિહાસિક સુધારો

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10 ગુંઠાથી વધુ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા જમીનના 'ટુકડા'નું વેચાણ હવે દંડ વગર નિયમિત થશે: 75 વર્ષ જૂના કાયદામાં ઐતિહાસિક સુધારો

Gujarat Farmers: 75 વર્ષ જૂના ટુકડા ધારા-1947માં વટહુકમ દ્વારા કરેલા સુધારાને ભારતના રાષ્ટ્રપતિએ મંજૂરી આપી છે. કાયદામાં સુધારાથી ગુજરાતમાં હવે કોઈપણ સ્થળે ખેતીની જમીનમાં 10 ગુંઠા કરતાં વધારે ટુકડો પડયો હશે તો તેના વેચાણને એક રૂપિયાનો દંડ કે પ્રીમિયમ વસૂલ્યા વગર નિયમિત કરાશે. મહેસૂલ વિભાગે આ સુધારાનું ગેઝેટ પ્રસિદ્ધ કરતાં તેનો અમલ શરૂ કરવા કલેક્ટરોને આદેશ કર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 17, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:46 AM IST
10 ગુંઠાથી વધુ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા જમીનના 'ટુકડા'નું વેચાણ હવે દંડ વગર નિયમિત થશે: 75 વર્ષ જૂના કાયદામાં ઐતિહાસિક સુધારો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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