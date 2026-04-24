ગુજરાતમાં દારૂ-બિયરના ભાવમાં થયો વધારો, જાણો કેટલો થયો વધારો અને ક્યારથી થશે લાગુ?
Gujarat Liquor Price Hike: વધતી મોંઘવારીની વચ્ચે દારૂના શોખીનો માટે ખુબ જ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત નશાબંધી વિભાગે વર્ષ 2026-27 માટે વિદેશી દારૂ અને બિયરના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. 1 એપ્રિલ 2026થી અમલી આ નવા દરોને કારણે પરમિટધારકો માટે કિંમતો વધશે. સાથે જ, હવે પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરાયેલ મુદ્દામાલની કિંમત પણ આ ઊંચા બજાર ભાવ મુજબ જ આંકવામાં આવશે.
Gujarat Liquor Price Hike: ગુજરાતને ડ્રાઈ સ્ટેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અહીં દારૂના વેચાણ અને પીવા પર કડક પ્રતિબંધ લાગુ કરવામાં આવે છે. રાજ્યમાં પરવાનગી વિના દારૂ ખરીદવો, વેચવો અથવા પીવો એ કાનૂની ગુનો છે. જો કે, વિશેષ પરિસ્થિતિઓમાં સરકાર મર્યાદિત છૂટ આપે છે, જેના માટે એક પરમિટ સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી છે. ત્યારે ગુજરાતમાં નશાબંધી અને આબકારી વિભાગ દ્વારા વર્ષ 2026 અને 2027 માટે વિદેશી દારૂ અને બિયરના નવા દર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.
નશાબંધી વિભાગનો નિર્ણય
નશાબંધી અને આબકારી વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા નવા ભાવપત્રક અનુસાર, દારૂ અને બિયરની વિવિધ બ્રાન્ડની કિંમતોમાં 5થી 10 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. વિદેશી દારૂની 636 બ્રાન્ડના ભાવમાં ફેરફાર કરાયો છે. પોલીસ વિભાગ દ્વારા 2026-27 માટે વિદેશી દારૂના ભાવ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આયાતી દારૂના વેપારમાં પારદર્શિતા લાવવાનો હેતુ છે. ડિજિટલ ટ્રાન્સપરન્સી લાવવા ભાવ પત્રક ઓનલાઈન મુકવામાં આવ્યું છે. ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર લગામ લાવવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આ નવા ભાવના અમલ સાથે જ હવે પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવતા દારૂના મુદ્દામાલની ગણતરી પણ ઊંચી કિંમતે કરવામાં આવશે.
પ્રીમિયમ બ્રાન્ડ્સના ભાવ આસમાને
આ ભાવ વધારાની સીધી અસર રાજ્યના અધિકૃત લિકર શોપ અને પરમિટ કાર્ડ ધરાવતા ગ્રાહકો પર પડશે. એક બોટલના તો 50 હજાર સુધીનો ભાવ છે, તો ટોપ 10 મોંધી બ્રાન્ડ 20 હજારથી આસપાસ છે. રાજ્યના ગૃહ વિભાગ અને નશાબંધી આબકારી નિયામક કચેરીના માર્ગદર્શન હેઠળ તૈયાર કરાયેલ આ ભાવપત્રક તા. 1 એપ્રિલ 2026થી અમલમાં આવશે અને માર્ચ 2027 સુધી માન્ય રહેશે.
રાજ્યના તમામ પોલીસ કમિશનર અને જિલ્લા પોલીસ અધિકારીઓને આ નવી ભાવસૂચિ મુજબ જ વેચાણ અને ચકાસણી કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ સાથે જ એરપોર્ટ, સ્ટેટ બોર્ડર અને લાઈસન્સ ધરાવતા આઉટલેટ્સ પર પણ નવી દર સૂચિ અમલમાં મુકવામાં આવશે.
પોલીસના ચોપડે દારૂ હવે 'મોંઘો' થશે
આ સાથે પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવતા દારૂના મુદ્દામાલની ગણતરી પણ ઊંચી કિંમતે કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, ગુજરાત પોલીસ દ્વારા દર વર્ષે ચેકિંગ અને દરોડા દરમિયાન કરોડો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂ જપ્ત કરવામાં આવે છે. હાલ સુધી પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવતા દારૂના જથ્થા કિંમત જૂના ભાવ અનુસાર ગણતરી કરવામાં આવતી હતી, પરંતુ હવે આબકારી વિભાગના નવા પરિપત્ર અનુસાર, હવે પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવતી બોટલોની કિંમત નવા દર પ્રમાણે નક્કી કરશે, જેનાથી કુલ મુદ્દામાલના આંકડામાં મોટો ઉછાળો જોવા મળશે. દરોડા દરમિયાન પકડાયેલ જથ્થાની બજાર કિંમત હવે નવી બ્રાન્ડ વાઈઝ યાદી મુજબ જાહેર કરાશે.
