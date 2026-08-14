/સ્વાતંત્ર્ય પર્વ પર રાષ્ટ્રપતિ ચંદ્રકની જાહેરાતઃ ગુજરાત પોલીસના 19 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ

Gujarat Police Medal Winners: ગુજરાત પોલીસ દળના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ઉત્કૃષ્ટ, નિષ્ઠાવાન તથા પ્રશંસનીય સેવાઓને બિરદાવતા રાજ્યના 19 પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ (President's Police Medal) માટે પસંદગી કરવામાં આવ્યા છે. આ સન્માનથી ગુજરાત પોલીસ બેડામાં ભારે ઉત્સાહ અને ગૌરવની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.
પ્રેસિડેન્ટ્સ મેડલ ફોર ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ સર્વિસ (PSM)
અત્યંત વિશિષ્ટ અને ઉત્કૃષ્ટ સેવાઓ બદલ આપવામાં આવતા 'પ્રેસિડેન્ટ્સ મેડલ ફોર ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ સર્વિસ' (PSM) માટે ગુજરાતના 2 ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. જેમાં અમિત કુમાર કિશોર વિશ્વકર્મા (એડિશનલ ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ - ADGP) અને બહાદુરસિંહ અભેસિંહ ચુડાસમા (ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ - DySP)નો સમાવેશ થાય છે.
મેડલ ફોર મેરીટોરિયસ સર્વિસ (MSM)
સરાહનીય અને પ્રશંસનીય કામગીરી બદલ એનાયત થતા 'મેડલ ફોર મેરીટોરિયસ સર્વિસ' (MSM) માટે ગુજરાત પોલીસના 17 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે.
1. સૌરભ દૌલાલ તોલુંબિયા (આઇજીપી - IGP)
2. કનૈયા લક્ષ્મણભાઈ વાઘેલા (ડેપ્યુટી એસપી - DySP)
3. બાબાભાઈ રામજીભાઈ કોળી (પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર - PI)
4. બળવંતસિંહજી મોતીસિંહજી સોલંકી (આર્મ્ડ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર - APSI)
5. દિલીપસિંહ કિર્તિસિંહ રાણા (આસિસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેક્ટર - ASI)
6. સંદીપ મહેન્દ્રભાઈ પટેલ (પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર - PSI)
7. જયસિંહ ઘનશ્યામસિંહ રાજ (પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર - PSI)
8. દિનેશકુમાર મણિભાઈ પટેલ (પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર - PSI)
9. અનિલ શિવરામન નાયર (પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર - PSI)
10. નાનજી તારશીભાઈ અઘેરા (આર્મ્ડ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર - APSI)
11. સબ્બીર ખાન કરીમ ખાન થેબા (આસિસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેક્ટર - ASI)
12. અજય પ્રહલાદભાઈ ઓઝા (હેડ કોન્સ્ટેબલ)
13. તરુણસિંહ ગણપતસિંહ સોલંકી (હેડ કોન્સ્ટેબલ)
14. ઉત્તમસિંહ ગુણવંતસિંહ ઝાલા (પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર - PSI)
15. રાજેશકુમાર કરશનભાઈ મીર (હેડ કોન્સ્ટેબલ)
16. ભરતસિંહ નટવરસિંહ વાઘેલા (પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર - PSI)
17. કલ્પેશકુમાર સોમાભાઈ દેસાઈ (આસિસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેક્ટર - ASI)
રાજ્યમાં શાંતિ, સુરક્ષા અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવામાં અહમ ભૂમિકા ભજવનાર આ તમામ 19 પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને તેમની અપ્રતિમ સેવાઓ બદલ દેશના સર્વોચ્ચ એવોર્ડ પૈકીના એક એવા રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલથી સન્માનિત કરવામાં આવશે.