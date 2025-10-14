Prev
'ઘર કા ભેદી લંકા ઢાયે', જૈન દેરાસરમાં પુજારીએ ચોરી 1.64 કરોડની ચાંદી, સફાઈ કામદાર પણ ચોરીમાં સામેલ!

Ahmdabad News: પાલડીના જૈન દેરાસરમાં પુજારીએ 1.64 કરોડની ચાંદી ચોરી લીધી, સફાઈ કામદાર પણ ચોરીમાં સામેલ હોવાની શક્યતા પાલડી પોલીસે તપાસ શરૂ કરી પાલડીના દેરાસરમાં ઘર કા ભેદી લંકા ઢાયે કહેવત સાબિત થઈ છે. દેરાસરમાં 1.64 કરોડ રૂપિયાના દાગીનાની ચોરી થઈ છે. ચોરી કરનાર કોઈ અજાણ્યો ચોર નહી પરંતુ દેરાસરના પુજારી અને સફાઈ કર્મચારીઓ છે. પૂજારીએ સફાઈ કામદારો સાથે મળીને ચોરી કરી છે. આ અંગે પાલડી પોલીસે ગુનો નોધી તપાસ હાથ ધરી છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 14, 2025, 12:20 PM IST

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: પાલડી વિસ્તારમાં આવેલા ન્યુપીનલ પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા રાજેશ શાહે પાલડી પોલીસ સ્ટેશનમાં મેહુલ રાઠોડ, કિરણ અને પુરી ઉર્પે હેત્તલ વિરૂદ્ધ 1.64 કરોડની ચાંદી ચોરીની ફરિયાદ કરી છે. રાજેશ શાહ માણેકચોક ખાતે આવેલી રાજ ઓર્નામેન્ટ નામની શોપ ધરાવીને ધંધો કરે છે. આ સિવાય રાજેશ શાહ પાલડી ખાતે આવેલી શ્રી લક્ષ્મીવર્ધક જૈન દેરાસરમાં 14 વર્ષથી સેક્રેટરી તરીકે ફરજ બજાવે છે.

થોડા દિવસ પહેલા સવારે 11 વાગ્યાની આસપાસ રાજેશ, તેમજ અલ્પેશ પરીખ સહિતના લોકો દેરાસરની ઓફિસમાં હાજર હતા ત્યારે તેમને ખબર પડી હતીકે ભગવાનને ચઢાવવામાં આવેલી આંગી (ચાંદીનું ખોયુ) ગાયબ હતી. તારીખ 8 ઓક્ટોમ્બરના રોજ દેરાસરમાં શિતલનાથ ભગવાન અને વાસુપુજ્ય સ્વામી ભગવાનને ચઢાવવા માટે આંગી આવી હતી. આંગીને દેરાસરના ભોયરામાં લોકર વાળા રૂમમાં મુક્યુ હતું જે ગાયબ હતુ. 

આંગી શોધવા માટે રાજેશ અને અલ્પેશ સહિતના લોકોએ શોધખોળ કરી હતી ત્યારે તેમને ખબર પડી હતી કે ભગવાનના મુગટ, કુંડળ પણ ગાયબ છે. રાજેશ અને અલ્પેશે તરતજ દેરાસરના પુજારી મેહુલ રાઠોડને શોધવાની કોશિષ કરી હતી પરંતુ તે પણ ગાયબ હતા. રાજેશે તરતજ દેરાસર ટ્રસ્ટના તમામ સભ્યોને ફોન કરીને ચોરી થયા હોવાની જાણ કરી દીધી હતી. દેરાસરના તમામ ટ્રસ્ટીઓ આવ્યા હતા અને કેટલી વસ્તુઓ ચોરી થઈ છે તે મામલે તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ કરતા જાણવા મળ્યુ હતું કે 117.336 કિલો ચાંદી ગાયબ હતુ. 

ટ્રસ્ટીઓએ દેરાસર અને ઉપાશ્રયમાં લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરતા ઘણી ચોંકાવનારી હકીકતો સામે આવી હતી. ચોરી દેરાસરમાં પુજારીનું કામ કરતા મેહુલ રાઠોડે કરી છે.આ સિવાય દેરાસરમાં સફાઈ કામ કરતા કિરણ અને તેની પત્નિ પુરી પણ ગાયબ હતા. મેહુલનો ભાઈ દિનેશ પણ દેરાસરમાં પુજારી તરીકે નોકરી કરે છે. ટ્રસ્ટીઓએ જ્યારે દિનેશને પુછ્યુ તો તેણે જવાબ આપ્યો હતો કે મેહુલ ફોન સ્વીચઓફ કરીને ગાયબ થઈ ગયો છે. ચાંદીના દાગીનાની ચોરી મેહુલ, કિરણ અને પુરીએ કરી હોવાનું પુરાવાર થતા અંતે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. 

પાલડી પોલીસે સમગ્ર મામલે 1.64 કરોડની ચોરીની ફરિયાદ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. દેરાસરની દિવાલમાં ચાંદીના પુંઠીયા લગાવવામાં આવ્યા હતા પરંતુ બે વર્ષ પહેલા દિવાલ પર જીવાતો થઈ જતા પુંઠીયાને કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા. ચાંદીના પુંઠીયાને હેમખેમ રીતે લોકરમાં મુકવામાં આવ્યા હતા જેને પણ મેહુલ તેમજ કિરણ અને પુરીએ ચોરી લીધા છે. લોકરની ચાવી મેહુલ પાસે રહેતી હતી જેના કારણે તેને વિશ્વાસઘાત કરીને ચોરી કરી છે. મેહુલે ચોરી કરવા માટે માસ્ટર પ્લાનીગ કરી લીધો હતો. મેહુલને ખબર હતી કે દેરાસરમાં સીસીટીવી કેમેરા લગાવેલા છે જેના કારણે ચોરી કરવી અશક્ય છે. 

મેહુલે ચોરી કરવા માટે પોણા ત્રણ વાગ્યાની આસપાસ સીસીટીવી કેમેરાની મેઈન સ્વીચ બંધ કરી દીધી હતી જેથી કરીને કોઈ હરકતો રેકોર્ડ થાય નહી. અઢી કલાક સુધી ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ સવા પાંચ વાગ્યાની આસપાસ સીસીટીવી કેમેરાની મેઈન સ્વીચ ચાલુ કરી દીધી હતી. સ્વીચ બંધ કરતો અને સ્વીચ ચાલુ કરવાની હકીકત કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી. દસ હજારની નોકરી કરતા દંપતિએ મકાન અને કાર ખરીદી ટ્રસ્ટીઓએ ઉડાણ પુર્વક તપાસ કરી તો કેટલીક ચોંકાવનારી હીકકતો સામે આવી છે. કિરણ અને પુરી મુળ મહેસાણા જીલ્લાના વિસનગર તાલુકાના ભાલક ગામના રહેવાસી છે. બન્ને જણાને દેરાસરમાં દસ હજાર રૂપિયા પગાર આપવામાં આવતો હતો. ટ્રસ્ટીઓએ તપાસ કરીતો સામે આવ્યુ છેકે કિરણ અને પુરીએ વિસનગર ખાતે એક મકાન ખરીદ કર્યુ છે અને કાર પણ ખરીદી કરી છે. ચોરી થયા બાદ કિરણ, પુરી અને મેહુલ રહસ્યમય રીતે ગુમ થયા છે.
 

