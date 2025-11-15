5-6 રાજ્યોમાં કોંગ્રેસના જેટલા MLA જીત્યા, તેટલા તો એકલા અમારા બિહારમાં જીત્યા છે: PM મોદી
PM Modi Target Congress: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુજરાતના સુરત પહોંચ્યા છે. જ્યાં કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલ, ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને અન્ય નેતાઓએ ગુજરાતના સુરતમાં એક જાહેર સભામાં તેમનું અભિવાદન કર્યું.
Trending Photos
PM Modi Target Congress: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સુરતમાં એક સભાને સંબોધી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ‘બિહારે ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો છે અને જો અમે સુરતથી બિહારના લોકોને મળ્યા વિના ચાલ્યા જઈએ, તો અમારી યાત્રા અધૂરી લાગે છે. તેથી, ગુજરાત અને ખાસ કરીને સુરતમાં રહેતા મારા બિહારી ભાઈઓ, હું તમારી વચ્ચે આ વિજય ઉત્સવનો ભાગ બનું તે મારો અધિકાર અને સ્વાભાવિક જવાબદારી પણ છે.’
#WATCH | Surat, Gujarat | Prime Minister Narendra Modi says, "Bihar has achieved a historic victory, and if we leave Surat without meeting the people of Bihar, our journey feels incomplete. Therefore, my Bihari brothers living in Gujarat, and especially in Surat, have this right,… pic.twitter.com/OQtZl32qxO
— ANI (@ANI) November 15, 2025
બિહારના લોકોને રાજનીતિ શીખવવાની જરૂર નથી- PM મોદી
બિહારની ચૂંટણીમાં એનડીએની જંગી જીત પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, ‘સુરતમાં રહેતા મારા ભાઈ-બહેનો આ ચૂંટણી પર સખત નજર રાખી રહ્યા હતા. બિહારના લોકોને રાજનીતિ શીખવવાની જરૂર નથી. તેમની પાસે દુનિયાને રાજનીતિ શીખવવાની શક્તિ છે.’
બિહારની ચૂંટણીમાં એનડીએની જંગી જીત પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, ‘આ ચૂંટણીમાં વિજેતા એનડીએ ગઠબંધન અને પરાજિત મહાગઠબંધન વચ્ચે 10% વોટોનો તફાવત છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ રકમ છે. તેનો અર્થ એ છે કે સરેરાશ મતદારે એક જ તરફ મત આપ્યો અને તે પણ કયા મુદ્દા પર? વિકાસ પર. આજે બિહારમાં વિકાસની ઈચ્છા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે.’
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે