ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

5-6 રાજ્યોમાં કોંગ્રેસના જેટલા MLA જીત્યા, તેટલા તો એકલા અમારા બિહારમાં જીત્યા છે: PM મોદી

PM Modi Target Congress: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુજરાતના સુરત પહોંચ્યા છે. જ્યાં કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલ, ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને અન્ય નેતાઓએ ગુજરાતના સુરતમાં એક જાહેર સભામાં તેમનું અભિવાદન કર્યું.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 15, 2025, 06:34 PM IST

PM Modi Target Congress: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સુરતમાં એક સભાને સંબોધી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ‘બિહારે ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો છે અને જો અમે સુરતથી બિહારના લોકોને મળ્યા વિના ચાલ્યા જઈએ, તો અમારી યાત્રા અધૂરી લાગે છે. તેથી, ગુજરાત અને ખાસ કરીને સુરતમાં રહેતા મારા બિહારી ભાઈઓ, હું તમારી વચ્ચે આ વિજય ઉત્સવનો ભાગ બનું તે મારો અધિકાર અને સ્વાભાવિક જવાબદારી પણ છે.’

— ANI (@ANI) November 15, 2025

બિહારના લોકોને રાજનીતિ શીખવવાની જરૂર નથી- PM મોદી
બિહારની ચૂંટણીમાં એનડીએની જંગી જીત પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, ‘સુરતમાં રહેતા મારા ભાઈ-બહેનો આ ચૂંટણી પર સખત નજર રાખી રહ્યા હતા. બિહારના લોકોને રાજનીતિ શીખવવાની જરૂર નથી. તેમની પાસે દુનિયાને રાજનીતિ શીખવવાની શક્તિ છે.’

બિહારની ચૂંટણીમાં એનડીએની જંગી જીત પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, ‘આ ચૂંટણીમાં વિજેતા એનડીએ ગઠબંધન અને પરાજિત મહાગઠબંધન વચ્ચે 10% વોટોનો તફાવત છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ રકમ છે. તેનો અર્થ એ છે કે સરેરાશ મતદારે એક જ તરફ મત આપ્યો અને તે પણ કયા મુદ્દા પર? વિકાસ પર. આજે બિહારમાં વિકાસની ઈચ્છા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે.’

