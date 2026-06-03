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દક્ષિણ ગુજરાતને મળશે ₹1063 કરોડથી વધુના GIDC પ્રોજેક્ટ્સની ભેટ, ભરૂચ અને વલસાડને થશે ફાયદો

દહેજ PCPIR ખાતે પ્રદૂષિત પાણીના અસરકારક નિકાલ માટે ₹474.61 કરોડના એફ્લુઅન્ટ પાઇપલાઇન પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ થશે. જંબુસર બલ્ક ડ્રગ પાર્કમાં ₹274.96 કરોડના ખર્ચે રોડ, સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેન નેટવર્ક અને સેન્ટ્રલ ડ્રેનની સુવિધાઓથી ફાર્મા ક્લસ્ટરના વિકાસને મળશે નવી ગતિ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 03, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:16 PM IST
દક્ષિણ ગુજરાતને મળશે ₹1063 કરોડથી વધુના GIDC પ્રોજેક્ટ્સની ભેટ, ભરૂચ અને વલસાડને થશે ફાયદો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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