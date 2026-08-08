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કચ્છ બોર્ડર પાકનો ટાર્ગેટ ? : સરક્રીકના દળદળમાં પાકિસ્તાને ખડક્યા ચાઇનીઝ હોવરક્રાફ્ટ અને તુર્કીના ડ્રોન, ગુજરાત સીમાએ અટકચાળો

પાકિસ્તાન સરક્રીકમાં નાપાક ચાલ ચાલી રહ્યું છે. સરક્રીકના પાણીમાં ઉતરવા માટે પાકિસ્તાને આધુનિક હથિયારોની એક મોટી ખેપ ઉતારી છે. જેમાં ચીન અને તુર્કી પણ પાકિસ્તાનની મદદ કરી રહ્યાં છે. પાકિસ્તાને અહીં એક મરીન પોસ્ટ પણ ઉભી કરી દીધી છે જેનો સીધો ટાર્ગેટ અરબ સાગર, લાલ સાગર ફારસની ખાડી અને હિંન્દ મહાસાગરમાં પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરવાનો છે. પાકિસ્તાનમાં હોબાળાઓ વચ્ચે ગુજરાતની સરહદે પાકની આ નાપાક હરકત લોકોનું ધ્યાન ભટકાવવા માટે પણ હોઈ શકે છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 08, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:31 PM IST
કચ્છ બોર્ડર પાકનો ટાર્ગેટ ? : સરક્રીકના દળદળમાં પાકિસ્તાને ખડક્યા ચાઇનીઝ હોવરક્રાફ્ટ અને તુર્કીના ડ્રોન, ગુજરાત સીમાએ અટકચાળો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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