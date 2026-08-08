/કચ્છ બોર્ડર પાકનો ટાર્ગેટ ? : સરક્રીકના દળદળમાં પાકિસ્તાને ખડક્યા ચાઇનીઝ હોવરક્રાફ્ટ અને તુર્કીના ડ્રોન, ગુજરાત સીમાએ અટકચાળો

પાકિસ્તાન હાલમાં તમામ મોરચે નિષ્ફળતાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે. પીઓકે અને બલુચિસ્તાન તૂટવાની આરે છે. દેશ એટલી ગંભીર નાણાકીય તંગીમાં છે કે વડા પ્રધાન શેહબાઝ શરીફે સ્વીકાર્યું છે કે તેમને હવે લોન માંગવામાં શરમ આવે છે. આ પરિસ્થિતિ હોવા છતાં, પાકિસ્તાન ભારત સામે તેની ચાલબાજીમાં બાજ આવી રહ્યું નથી. આ વખતે ગુજરાત સરહદ પર દળદળવાળા સર ક્રીક ક્ષેત્રમાં ખેલ કરવાના શરૂ કરી દીધા છે. ભારત-પાકિસ્તાન દરિયાઈ સરહદ પર - એક સાંકડી, કાદવવાળી અને 'ગંદા નાળા' જેવી ખાડીમાં - પાકિસ્તાને ચીન અને તુર્કીના સહયોગથી મિશન 'અબાબીલ - ધ ડિવાઇન સ્ટ્રાઈક' શરૂ કર્યું છે.
આજે જ સમાચાર આવ્યા છે કે સાઉદી, તુર્કી અને પાકિસ્તાન ભેગા મળીને ઈસ્લામિક નાટો બનાવવા માગે છે. આ માટે એમને એક કરાર કર્યો છે. જેમાં એક દેશ પર હુમલો બીજા દેશ પર હુમલો ગણાશે. આમ કોઈ પણ ખરાબ સ્થિતિમાં બાકીના 2 દેશો મદદ કરશે. હાલમાં પાકિસ્તાનને ચીન અને તુર્કી તો ખુલ્લેઆમ મદદ કરી રહ્યાં છે. હવે સાઉદીનો ટેકો મળ્યો છે. જોકે, ઓપરેશન સિંદૂર સમયે સાઉદીએ ચૂપકીદી સેવી હતી.
શું છે પ્રોજેક્ટ અબાબીલ
પાકિસ્તાની નૌ સેનાએ સરક્રીક વિસ્તારમાં પોતાના સ્પેશ્યલ સર્વિસ ગ્રૂપના કમાન્ડો તૈનાત કર્યા છે. રિપોર્ટ અનુસાર આ કમાન્ડો જમીન, પાણી અને આકાશ ત્રણેય જગ્યાએ થી હુમલો કરવા માટે સક્ષમ છે. આ સિવાય પાકિસ્તાને અહીં તુર્કી ડ્રોન તૈનાત કર્યા છે. આ ડ્રોન દારૂગોળો લઈ જવા સાથે હુમલો કરવા પણ સક્ષમ છે. આ ડ્રોનનો ઉપયોગ ભારતની સીમા પર નજર રાખવાની સાથે હુમલો કરવા માટે પણ થઈ શકે છે. સરક્રીકનો વિસ્તાર એ દળદળ વાળો છે જયાં સામાન્ય નૌકાઓ ચાલી શકતી નથી એટલે ચીને પાકિસ્તાનને વિશેષ હોવર ક્રાફ્ટ અને મરીન અસોલ્ટ ક્રાફ્ટ આપ્યા છે. જે ભારતીય સીમામાં ઝડપથી દોડી શકે છે.
ચીન અને તુર્કી કેવી રીતે કરી રહ્યાં છે મદદ
સરક્રીકમાં ભારતની સામે સૈન્ય તૈનાતીમાં મદદ કરવાની સાથે ચીન અને તુર્કી પાકિસ્તાનની સેનાને આધુનિક બનાવી રહ્યાં છે. ટીને પાકિસ્તાનને પોતાની હેંગોર ક્લાસ સ્ટેલ્થ સબરીન આપી છે. જે અરબ સાગરમાં પાકિસ્તાનની સેકન્ડ સ્ટ્રાઈક ક્ષમતા વધારી શકે છે. આ સિવાય ચીન નૌ સેનાને મદદ કરવા માટે શકિતશાળી તુઘરાઈલ ક્લાસ યુદ્ધપોત પણ પાકિસ્તાન સેનાને આપી ચૂકી છે.
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ભારત સરક્રીક બોર્ડર પર હંમેશાં કેવી રીતે રહે છે તૈયાર
આ દુર્ગમ અને દળદળ વાળા વિસ્તારની સુરક્ષા માટે ભારતે મજબૂત થ્રી-ટાયર સુરક્ષા કોર્ડન બનાવીને રાખે છે. જેથી આ બોર્ડર પરથી એક ચકલુંયે ફરકી ના શકે. ભારતે પાકિસ્તાનની હરકત પર ભલે પ્રતિક્રિયા આપી નથી પણ ભારત હંમેશાં આ બાબતે એલર્ટ હોય છે.
'સર ક્રીક' ક્યાં આવેલું છે.?
'સર ક્રીક' એટલે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 96 કિલોમીટર લાંબો પાણીની પટ્ટીનો વિસ્તાર. કચ્છ નજીકનો એવો એરિયા જ્યાં કાદવ-કીચડ સિવાય કાંઈ નથી. સર ક્રીક કચ્છને પાકિસ્તાનના સિંધ પ્રાંતથી અલગ કરે છે. ક્રીકનો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે- નાની નદી કે ખાડી. સર ક્રીકની ખાસિયત એ છે કે આમાં માત્ર ઊંડે સુધી કાદવ છે. એકવાર પગ ખૂંપી ગયા પછી નીકળવું મુશ્કેલ. એમાં ય ચોમાસામાં જોખમ વધી જાય.
ચોમાસામાં વરસાદનું પાણી પડે ને અરબી સમુદ્રનું પાણી પણ ધસી આવે. એટલે દલદલવાળો વિસ્તાર પાણીથી ઢંકાઈ જાય. જમીન વધારે પોચી થઈ જાય. ભૂલથી પણ કોઈ તેમાં ચાલવાની કોશિશ કરે તો સીધો જમીનમાં ઉતરી જાય. આવો જોખમી છે સર ક્રીક. સર ક્રીકથી કરાંચી બંદર નજીક થાય. રાત્રે કરાંચીની લાઈટો દેખાય. પાકિસ્તાન માટે આ એક એવી જગ્યા છે જ્યાંથી ઘૂસણખોરી સરળ બને. ઘણીવાર સર ક્રીકમાંથી પાકિસ્તાની બોટ મળી આવે છે.
'સર ક્રીક'થી પાકિસ્તાન અને ચીન ભારત પર નજર રાખી રહ્યા છે
પાકિસ્તાનનું ગ્વાદર પોર્ટ પણ અહીંથી માત્ર 350 કિમી દૂર છે. 2015થી ગ્વાદર પોર્ટ, ચીન-પાકિસ્તાન ઇકોનોમિક કોરિડોરનો ભાગ છે. આ પોર્ટને ચીન ડેવલપ કરી રહ્યું છે. 'સર ક્રીક'થી પાકિસ્તાન અને ચીન ભારત પર નજર રાખી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન અત્યારે સર ક્રીકમાં યુદ્ધ અભ્યાસ જ કરે છે. સર ક્રીકના વિસ્તારને ડિફેન્ડ કરવા માટે ભારત અહીં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરી રહ્યું છે. BSF, નેવી, કોસ્ટગાર્ડની તહેનાતી પણ વધારી દેવાઈ છે. ભારતની ત્રણેય સેના પણ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે.
આંતરિક રાજકીય નિષ્ફળતા પરથી ધ્યાન હટાવવું
પાકિસ્તાનમાં હાલ ચાલી રહેલી આર્થિક કટોકટી અને આંતરિક અસ્થિરતા વચ્ચે ત્યાંની સૈન્ય નેતાગીરી હંમેશા ભારત વિરોધી મોરચો ખોલીને પોતાના દેશમાં "રાષ્ટ્રવાદ" ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. સરક્રીકમાં અચાનક તહેનાતી વધારીને પાકિસ્તાની સેના પોતાની આંતરિક નિષ્ફળતાઓ પરથી પોતાના દેશનું ધ્યાન હટાવવા માંગે છે.
ભારતે આપ્યો હતો જડબાતોડ જવાબ
ઓપરેશન સિંદુર હોલ્ડ પર છે બંધ નથી થયું પાકિસ્તાન આ વારંવાર ભૂલી જાય છે. આમ છતાં રોજ નવી હરકતો કરે છે. હવે એના ટાર્ગેટ પર ગુજરાતની બોર્ડર છે. રિપોર્ટ અનુસાર પાકિસાતાન હાલમાં અરબ સાગર, લાલ સાગર ફારસની ખાડી અને હિંન્દ મહાસાગરમાં પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરવાની રણનીતિ પર કામગીરી કરી રહ્યું છે. પાકિસ્તાને સરક્રીક અને હરામી નાળા નજીક બંધા ધોરાક્ષેત્રમાં નવી મરીન સિક્યોરિટી પોસ્ટ બનાવી છે. સર ક્રીક વોર બોડી નજીકના અતિ સંવેદનશીલ વિસ્તારો વચ્ચે પાકિસ્તાને ગુપ્ત રીતે કેટલીક નવી મરીન સિક્યુરિટી પોસ્ટ્સ (Marine Security Posts) ઊભી કરી દીધી છે. આ વિસ્તારોમાં પાકિસ્તાન દ્વારા ડઝનબંધ કોસ્ટલ ડિફેન્સ બોટ્સ, મરીન અસોલ્ટ ક્રાફ્ટ, હોવરક્રાફ્ટ અને હાઈ-સ્પીડ પેટ્રોલીંગ બોટ્સ વડે સતત ગશ્ત (પેટ્રોલિંગ) લગાવવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે કચ્છ સરહદે તણાવમાં ભારે વધારો થયો છે.
કચ્છ અને ગુજરાતના દરિયાકાંઠે ઘૂસણખોરીનું વધ્યું જોખમ
સર ક્રીકનો વિસ્તાર અત્યંત જટિલ, દળદળ વાળો અને સાંકડી ખાડીઓથી ભરેલો છે. પરંપરાગત બોટ કે હોડીઓ માટે અહીં ચાલી શકવું ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે. પાકિસ્તાન દ્વારા નવા હોવરક્રાફ્ટ તહેનાત કરવાથી તેમની સેના દળદળ અને પાણી બંને પર અત્યંત ઝડપથી અવરજવર કરી શકશે. આના કારણે ગુજરાતના કચ્છ વિસ્તારમાં ગુપ્ત ઘૂસણખોરી, આતંકવાદીઓને ભારતીય સીમામાં ઘુસાડવાનો તેમજ નશાકારક પદાર્થો (ડ્રગ્સ) અને હથિયારોની સ્મગલિંગનું જોખમ અનેક ગણું વધી ગયું છે.
DISCLAIMER : આ સમાચાર એ ફ્કત અહેવાલો અને સૂત્રોને આધારે છે, ભારતીય સૈન્ય એ આ બાબતે કોઈ પણ પ્રકારની ઓફિશિયલ પ્રતિક્રિયા આપી નથી.