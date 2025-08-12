Prev
નવા વર્ષે રાજ્યના IAS અને IPS અધિકારીઓને સરકારે આપી પ્રમોશનની ભેટ, 25 IAS અને 14 IPSને મળ્યું પ્રમોશન

IAS-IPS Promotion: ગુજરાતના નવા ઈન્ચાર્જ DGP ડો. કે. એલ. એન. રાવની નિમણૂંક થયા બાદ ગુજરાત પોલીસ બેડામાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતના નવા ઈન્ચાર્જ DGP દ્વારા પોલીસ બેડામાં મોટા પાયે બઢતીનો આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા કુલ 14 જેટલા વરિષ્ઠ IPS અધિકારીઓને વિવિધ કેડરમાં પ્રમોશન આપવામાં આવ્યા છે. 

DIPAK CHAVDA|Jan 01, 2026, 01:01 AM IST

IAS-IPS Promotion: નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે જ ગુજરાત સરકાર દ્વારા વહીવટી ક્ષેત્રે મહત્ત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (GAD) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા સત્તાવાર નોટિફિકેશન મુજબ, 1996 બેચના 5 વરિષ્ઠ IAS અધિકારીઓને પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી ગ્રેડમાંથી એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરી (ACS) તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે. આ સાથે 14 IPSની બઢતી પણ કરવામાં આવી છે.

ગુજરાતના નવા ઈન્ચાર્જ DGP ડો. કે. એલ. એન. રાવની નિમણૂંક થયા બાદ ગુજરાત પોલીસ બેડામાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતના નવા ઈન્ચાર્જ DGP દ્વારા પોલીસ બેડામાં મોટા પાયે બઢતીનો આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા કુલ 14 જેટલા વરિષ્ઠ IPS અધિકારીઓને વિવિધ કેડરમાં પ્રમોશન આપવામાં આવ્યા છે. 

DGP વિકાસ સહાયની નિવૃત્તિ બાદ 1992 બેચના આઈપીએસ અધિકારી ડો. કે.એલ.એન. રાવની રાજ્યના ઈન્ચાર્જ ડીજીપી તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારે વરિષ્ઠતા અને તેમની સેવાની નોંધ લઈને બે અનુભવી અધિકારીઓને DGP કેડરમાં પ્રમોટ કર્યા છે. નરસિમ્હા કોમરને હવે સત્તાવાર રીતે DGP કેડરમાં બઢતી આપવામાં આવી છે. ડો. પાંડિયનને પણ હવે DGP કેડરનું પદ સોંપવામાં આવ્યું છે.

IGP કેડરમાં કોને મળ્યું સ્થાન?
પોલીસ વિભાગમાં વહીવટી પ્રક્રિયાને વેગ આપવા માટે કેટલાક કાર્યદક્ષ અધિકારીઓને IGP તરીકે બઢતી અપાઈ છે. અમદાવાદ સેક્ટર-1 ના જેસીપી તરીકે કાર્યરત નિરજ બડગુજરને હવે IGP કેડરમાં બઢતી મળી છે. તેમજ મહિલા અધિકારી શોભા ભૂતડાની કામગીરીની નોંધ લઈને તેમને પણ IGP કેડરમાં બઢતી આપવામાં આવી છે. પ્રદિપ સેજુલને પણ IGP કેડરના ઉચ્ચ પદ પર પ્રમોટ કરવામાં આવ્યા છે. બલરામ મીણાને DIG કેડરમાં બઢતી આપવામાં આવી છે. તેમજ કરણરાજ વાઘેલાને પણ હવે DIG કેડરની જવાબદારી સોંપાઈ છે.

ગુજરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા રાજ્યના વહીવટી માળખામાં મહત્વના ફેરફારો કરતા 12 જેટલા IAS અધિકારીઓને બઢતીના આદેશ આપ્યા છે. આ આદેશમાં 1996 બેચના 5 વરિષ્ઠ અધિકારીઓને અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે અને 2010 બેચના 7 અધિકારીઓને સુપર ટાઈમ સ્કેલમાં પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે.

1996 બેચના 5 અધિકારીઓ હવે બન્યા ACS
રાજ્ય સરકારે 1996ની બેચના 5 પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીઓને પ્રોમોટ કરીને એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરી (ACS) બનાવ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે, બઢતી બાદ પણ આ તમામ અધિકારીઓને હાલના વિભાગોમાં જ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

મોના ખંધારને ખોરાક અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીથી હવે અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે નિમણૂક કરાઈ છે. ડો. ટી. નટરાજનને નાણાં વિભાગના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીથી હવે અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે નિમણૂક કરાઈ છે. રાજીવ ટોપ્નોને આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીથી હવે અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે નિમણૂક કરાઈ છે. મમતા વર્માને ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીથી હવે અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે નિમણૂક કરાઈ છે. તેવી જ રીત મુકેશ કુમારને ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીથી હવે અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે નિમણૂક કરાઈ છે.

2010 બેચના 7 અધિકારીઓને 'સુપર ટાઈમ સ્કેલ'
સામાન્ય વહીવટ વિભાગે 2010ની બેચના 7 IAS અધિકારીઓને પણ નવા વર્ષની ભેટ આપતા સુપર ટાઈમ સ્કેલમાં બઢતી આપી છે. આ યાદીમાં જિલ્લા કલેક્ટરો અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરનો સમાવેશ થાય છે.

આનંદ બબુલાલ પટેલ: કલેક્ટર, કચ્છ-ભુજ
સુજીત કુમાર: કલેક્ટર, અમદાવાદ
ડૉ. નરેન્દ્ર કુમાર મીણા: મ્યુનિસિપલ કમિશનર, ભાવનગર
બી.એચ. તલાટી: કમિશનર, ટેકનિકલ એજ્યુકેશન
કે.એલ. બચાણી: કમિશનર, માહિતી વિભાગ
તુષારકુમાર વાય. ભટ્ટ: કલેક્ટર, પાટણ

