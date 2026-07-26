Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /સોનું ખરીદવાના નામે ₹11 લાખની ઠગાઈ: અમરેલી સાયબર ક્રાઈમે 7,000 કિમી દૂર બેઠેલા NRIને અપાવ્યો ન્યાય

સોનું ખરીદવાના નામે ₹11 લાખની ઠગાઈ: અમરેલી સાયબર ક્રાઈમે 7,000 કિમી દૂર બેઠેલા NRIને અપાવ્યો ન્યાય

સિડની સ્થિત NRI એ માત્ર એક ઇ-મેઇલ ફરિયાદ નોંધાવ્યાનાં થોડા જ દિવસોમાં પોલીસે તેમના ગુમાવેલા નાણાં પરત અપાવ્યા છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પોલીસને છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા લોકોને તાત્કાલિક મદદ કરવા અને તેમની મહેનતની કમાણી પાછી મેળવવા તથા તેનું રક્ષણ કરવા માટે તમામ શક્ય પ્રયાસો કરવા સૂચના આપી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 26, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:43 PM IST
સોનું ખરીદવાના નામે ₹11 લાખની ઠગાઈ: અમરેલી સાયબર ક્રાઈમે 7,000 કિમી દૂર બેઠેલા NRIને અપાવ્યો ન્યાય

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સ્કિન ટોન પ્રમાણે ફાઉન્ડેશન લેવું હોય તો પ્રોડક્ટ આ જગ્યાએ લગાવીને ચેક કરવી
Beauty Tips1 hr ago
2
Kargil Vijay Diwas1 hr ago
3
ipl 20262 hrs ago
4
gold silver price today2 hrs ago
5
Gujarat Free Plot Scheme3 hrs ago