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પોલીસ ધારે તો...! એકના ડબલની લાલચમાં કચ્છની મહિલાએ 35 લાખ ગુમાવ્યા, પોલીસે 3 જ દિવસમાં પાછા અપાવી દીધા

કચ્છના એક મહિલાએ પોતાની સાથે થયેલી છેતરપિંડીમાં 35 લાખ રૂપિયા ગુમાવ્યા હતા. ત્યારબાદ આ મહિલાએ પબ્લિક ડે દરમિયાન રજૂઆત માટે કચ્છથી ગાંધીનગર આવી હર્ષ સંઘવીને માહિતી આપી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે માત્ર ત્રણ દિવસમાં મહિલાના પૈસા પરત અપાવ્યા છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 12, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:27 PM IST
પોલીસ ધારે તો...! એકના ડબલની લાલચમાં કચ્છની મહિલાએ 35 લાખ ગુમાવ્યા, પોલીસે 3 જ દિવસમાં પાછા અપાવી દીધા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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