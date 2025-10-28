સલૂન પર દરોડો પાડ્યો તો અંદરનો નજારો જોઈને પોલીસ ચોંકી, આ રીતે ચાલતો હતો ગોરખધંધો!
Surat News: કેપિટલ સ્ક્વેરના કિંગ યુનિસેક્સ સલૂનમાં DCBના IUCAW સેલના દરોડા. ગોડાદરામાં સલૂનની આડમાં દેહવેપાર ૭ ગ્રાહક, ૧ મેનેજર, ૪ લલના પકડાયાં. ૩૫૦ કોન્ડોમ, રોકડ, ૧૦ મોબાઇલ મળી કુલ રૂ. ૧.૩૮ લાખની મતા કબજે. ક્રાઈમ બ્રાંચના IUCAW સેલે ગોડાદરામાં કેપિટલ સ્ક્વેરના સલૂનમાં દરોડા પાડી સેક્સરેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.
Surat News: ક્રાઈમ બ્રાંચના IUCAW (Immoral Traffic Prevention Act) સેલે ગોડાદરા વિસ્તારમાં આવેલા કેપિટલ સ્ક્વેર બિલ્ડિંગમાં ચાલતા સેક્સ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ‘કિંગ યુનિસેક્સ સલૂન’ના ઓથા હેઠળ ચાલતી આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ પર દરોડા પાડી પોલીસે ૭ ગ્રાહકો અને સલૂનના મેનેજરની ધરપકડ કરી છે. સ્થળ પરથી ૪ ભારતીય લલનાઓ પણ મળી આવી હતી. ક્રાઈમ બ્રાંચના IUCAW સેલને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે ગોડાદરામાં કેપિટલ સ્ક્વેર બિલ્ડિંગના પહેલા માળે આવેલી કિંગ યુનિસેક્સ સલૂન નામની દુકાનમાં ગેરકાયદેસર રીતે દેહવેપાર ચાલી રહ્યો છે. આ માહિતીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક દરોડા પાડ્યા હતા.
રૂમોમાં ગ્રાહકો કઢંગી હાલતમાં પકડાયા
પોલીસે દરોડા પાડ્યા ત્યારે સલૂનની અંદર બનાવેલા ૩ અલગ-અલગ રૂમોમાં ૩ ગ્રાહકો લલનાઓ સાથે કઢંગી હાલતમાં ઝડપાયા હતા. સલૂનની આડમાં દેહવેપાર કરી રહેલી પશ્ચિમ બંગાળની ૪ ભારતીય મૂળની લલનાઓ મળી આવી હતી. પોલીસે સ્થળ પરથી કુલ ૭ ગ્રાહકો અને સલૂનના મેનેજર સમીર ઐયુબ્બ અન્સારી (ઉ.વ. ૨૪, મૂળ યુપી)ની ધરપકડ કરી હતી.
કોન્ડોમ, રોકડ અને મોબાઈલ મળી 1.38 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી દેહવેપારમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ૩૫૦ જેટલા કોન્ડોમ, રોકડા રૂપિયા ૪,૬૬૦ અને ૧૦ મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ ₹ ૧.૩૮ લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.
કમિશનનું નેટવર્ક: 1000માં ધંધો, માલિકને 500 કમિશન
પોલીસ તપાસમાં સલૂનના માલિક તરીકે ઉદ્ધવ સુરેશ જોરે (ઉ.વ. ૩૮, રહે. પલસાણા)નું નામ ખુલ્યું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ગ્રાહકો પાસેથી ૧૦૦૦ રૂપિયા વસૂલવામાં આવતા હતા. જેમાંથી ૩૦૦ લલનાને, ૨૦૦ મેનેજર સમીરને અને સૌથી મોટો હિસ્સો ૫૦૦ કમિશન તરીકે સલૂન માલિક ઉદ્ધવના ખાતામાં જમા થતો હતો. પોલીસે સલૂન માલિક ઉદ્ધવ જોરેને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે અને તેને ઝડપી પાડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ક્રાઇમ બ્રાંચના IUCAW સેલે આ અંગે ગોડાદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ઇમોરલ ટ્રાફિક પ્રિવેન્શન એક્ટ તથા ભારતીય ન્યાય સહિતાની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પકડાયેલા ગ્રાહકો
પોલીસે પકડેલા ૭ ગ્રાહકોમાં સુનિલ રામપ્રતાપ રાવત (ઉ.વ. ૨૧, ઉધના), વિજય રામપ્રસાદ ગૌતમ (ઉં.વ. ૨૭, ઉધના), કપિલ રામદાસ મોહતો (ઉ.વ. ૨૭, મૂળ બિહાર), અરવિંદ શંકરલાલ ઠક્કર (ઉ.વ. ૫૪, મૂળ પાટણ), આશિષ બજરંગી ગૌતમ (ઉ. વ. ૨૭, ઉધના), ગોપીકૃષ્ણ અચ્યુતન નૈયર (ઉ.વ. ૪૮, મૂળ કેરળ) અને બી.નાગારાજુ ઈરના (ઉ.વ. ૪૩, ડિંડોલી)નો સમાવેશ થાય છે.
