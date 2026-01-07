ગુજરાતના મહાનગરોમાં મોતની 'ખુલ્લી ગટર', અમદાવાદ-વડોદરામાં એક-એક મોત, જનતા પરેશાન
ગુજરાતના ઘણા શહેરોમાં રોડ-રસ્તાના કામ ચાલી રહ્યાં છે. આ દરમિયાન તંત્ર દ્વારા ગટરો ખુલ્લી મુકી દેવામાં આવી છે. આ ખુલ્લી ગટરો મોતનું આમંત્રણ આપી રહી છે. અમદાવાદ અને વડોદરા જેવા શહેરોમાં તંત્રના પાસે બે લોકોના મોત થયા છે.
અમદાવાદઃ ગુજરાત વિકસિત રાજ્ય કહેવાય છે, સ્માર્ટ સિટીનો ઢોલ પીટાય છે, પણ વડોદરા જેવા મહાનગરમાં જો ખુલ્લી ગટરો મોતનું આમંત્રણ આપતી હોય, તો આ વિકાસ છે કે વિનાશ?..સ્માર્ટ સિટી વડોદરા અને અમદાવાદની કડવી હકીકત બતાવતો જુઓ આ ખાસ રિપોર્ટ...
ગુજરાત વિકસિત રાજ્ય છે... દેશમાં તેના વિકાસની વાતો થાય છે. પરંતુ સ્માર્ટ સિટી વડોદરામાં ખુલ્લી ગટરો કોઈનો જીવ લઈ શકે છે. શહેરમાં અનેક જગ્યાએ આવી ગટરો જોવા મળી રહી છે. ખિસકોલી સર્કલથી અટલાદરા તરફના રોડ પર આ ખુલ્લી ગટરો મોટો અકસ્માત સર્જી શકે છે.
ઢાંકણા વગરની ગટરની આસપાસ ઘાસ ઉગી ગયું છે, જેના કારણે ખાડો ક્યાંય નજરે પડતો નથી. વાહનચાલક કોઈ પણ સમયે આમાં ખાબકી શકે છે, અને નાના બાળકો તો સીધા જ ગરકાવ થઈ શકે છે.
સ્માર્ટ સિટીના દાવા વચ્ચે વડોદરા તંત્રની આ ઢીલી નીતિ સામે લોકોમાં જોરદાર આક્રોશ છે. બીજી તરફ, તંત્ર આ મુદ્દે કંઈ પણ બોલવા તૈયાર નથી. કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓને પ્રજાની કંઈ પડી જ ન હોય તેમ, તેઓ એક શબ્દ પણ કહેવા તૈયાર નથી. જેના કારણે વડોદરા કોર્પોરેશન સામે અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
વડોદરા કોર્પોરેશન સામે અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. તો આ જ વડોદરામાં થોડા સમય પહેલા જ માંજલપુરમાં ખુલ્લી ગટરમાં પડતાં એક યુવકનું મોત થયું હતું. માંજલપુરમાં ખુલ્લી ગટરમાં પડતાં એક યુવકનું મોત થયું હતું.
આ તો વડોદરાની વાત છે, પરંતુ અમદાવાદમાં પણ આવી જ હાલત છે. ન્યૂ મણીનગરમાં એક શ્રમિકનું મોત નિપજ્યું. કર્ણાવતી રિવેરા પાસે ગટરની કામગીરી ચાલી રહી હતી ત્યારે અચાનક માટી ધસી પડી. બે લોકો દટાઈ ગયા, જેમાં એક શ્રમિક બહાર નીકળી શક્યો નહીં અને મોતને ભેટ્યો...
સૌથી મોટી વાત એ છે કે એક વ્યક્તિનો જીવ ગયો છતાં તંત્રમાંથી કોઈ અધિકારી કે કોન્ટ્રાક્ટર ફરક્યો નહીં. ન તો કોઈ પદાધિકારી ઘટનાસ્થળે આવ્યા. સ્થળ પર બેરેકેટિંગ પણ નથી કરવામાં આવ્યું, અને સેફ્ટીના સાધનોનો અભાવ જોવા મળ્યો.
વિકાસના મોટા દાવા કરતા ગુજરાતમાં આવી ઘટનાઓ શું સાબિત કરે છે?...તંત્રની બેદરકારી કેટલા જીવો લેશે?...સ્માર્ટ સિટી ત્યારે કહેવાય જ્યારે રસ્તા સલામત હોય, ગટરો ઢાંકેલી હોય અને માનવજીવનની સુરક્ષા પ્રથમ પ્રાથમિકતા હોય, નહીંતર વિકાસના દાવા માત્ર પોસ્ટર અને જાહેરાતોમાં જ સીમિત રહી જશે.
