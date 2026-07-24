/નવસારીમાં પૂર્ણા નદીએ 1968 બાદ સર્જી પૂરની સ્થિતિ: શહેરનો 30% વિસ્તાર જળમગ્ન, રાજ્યમાં 1200થી વધુ રસ્તાઓ બંધ

Navsari HevayRains: હાલમાં ભારે વરસાદના કારણે નવસારી શહેર અને જિલ્લાની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બની ગઈ છે. નવસારીના લગભગ 30 ટકા વિસ્તારમાં પૂર્ણા નદીના પાણી ફરી વળ્યા છે; અંબિકા, કાવેરી અને પૂર્ણા નદીઓ ગાંડીતૂર બનતા વર્ષ 1968 પછી પ્રથમ વખત પૂર્ણાએ આવી ભયાનક સ્થિતિ સર્જી છે. શાંતાદેવી વિસ્તારની મોટી ઈમારતો પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ છે, જેના કારણે નવસારી શહેરના 50 હજાર અને ગ્રામીણ ભાગના દોઢ લાખથી વધુ લોકોને સીધી અસર પહોંચી છે. જિલ્લામાંથી અત્યાર સુધીમાં 5 હજારથી વધુ લોકોનું સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે અને NDRF તથા SDRFની ટીમો બચાવ કામગીરીમાં રાત-દિવસ લાગી ગઈ છે.
બીજી તરફ, આ મુસળધાર વરસાદની માર્ગ વાહનવ્યવહાર પર પણ માઠી અસર પડી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં 1201 રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે, જેમાં ૨૬ સ્ટેટ હાઈવે, 1109 પંચાયત હસ્તકના રસ્તાઓ અને 7 નેશનલ હાઈવે (વલસાડના 3 તેમજ તાપી, ભરૂચ, છોટાઉદેપુર અને નવસારીના 1-1) નો સમાવેશ થાય છે. જિલ્લાવાર જોઈએ તો વલસાડમાં સૌથી વધુ 478 અને નવસારીમાં 256 રસ્તાઓ બંધ થતાં વિસરાયેલું જનજીવન ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયું છે.
1968 પછીની સૌથી મોટી રેલ: શાંતાદેવી વિસ્તારની ઈમારતોનો પહેલો માળ ડૂબ્યો
સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, વર્ષ 1968માં આવેલી પૂર્ણા નદીની ભયાનક રેલ બાદ આટલાં વર્ષો પછી નવસારીમાં આવી જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી છે. શહેરના પોશ ગણાતા શાંતાદેવી વિસ્તારની મોટી મોટી ઈમારતોના પહેલા માળ સુધી પૂરના પાણી પહોંચી ગયા છે. અનેક સોસાયટીઓ અને ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જતાં લોકો ઘરવખરી બચાવવા માટે માળાઓ અને ધાબાઓ પર આશરો લેવા મજબૂર બન્યા છે.
2 લાખથી વધુ લોકો અસરગ્રસ્ત, 5 હજારથી વધુનું સ્થળાંતર
પૂરની આ વિકટ પરિસ્થિતિએ શહેરી અને ગ્રામીણ બંને ક્ષેત્રોને ઝપેટમાં લીધા છે. નવસારી શહેરના આશરે 50 હજાર શહેરીજનો અને ગ્રામીણ વિસ્તારના દોઢ લાખથી વધુ લોકો મળીને કુલ 2 લાખથી વધુ વસ્તીને પૂરની સીધી અસર થઈ છે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતાં નવસારી જિલ્લામાંથી અત્યાર સુધીમાં 5 હજારથી વધુ લોકોનું સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે. બચાવ કામગીરી માટે જિલ્લામાં NDRFની 2 અને SDRFની 2 ટીમો સતત કાર્યરત છે. જો વાતાવરણ અનુકૂળ બનશે, તો ફસાયેલા લોકોને એરલિફ્ટ કરવા માટે હેલિકોપ્ટરની મદદ લેવાની પણ પૂરી તૈયારી રાખવામાં આવી છે.
ભારે વરસાદથી વાહનવ્યવહાર ઠપ્પ: રાજ્યના 1201 રસ્તાઓ બંધ
પૂર અને ભારે વરસાદના કારણે સમગ્ર રાજ્યમાં વાહનવ્યવહાર પર માઠી અસર પડી છે. ગુજરાતમાં કુલ 1201 રસ્તાઓ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરી દેવા પડ્યા છે. જેમાં 26 સ્ટેટ હાઈવે અને 1109 પંચાયત હસ્તકના રસ્તાઓનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્યના 7 નેશનલ હાઈવે બંધ થયા છે. જેમાં વલસાડના 3, જ્યારે તાપી, ભરૂચ, છોટાઉદેપુર અને નવસારીના 1-1 નેશનલ હાઈવે પર વાહનવ્યવહાર ઠપ્પ થઈ ગયો છે.
દક્ષિણ ગુજરાતની સ્થિતિ માઠામાં માઠી
વલસાડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદના કારણે કુલ 478 રસ્તાઓ બંધ છે. નવસારી જિલ્લાના કુલ 256 રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતાં બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. હાલ તંત્ર દ્વારા અસરગ્રસ્તો સુધી રાહત સામગ્રી પહોંચાડવા અને ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવા માટે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.