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નવસારીમાં પૂર્ણા નદીએ 1968 બાદ સર્જી પૂરની સ્થિતિ: શહેરનો 30% વિસ્તાર જળમગ્ન, રાજ્યમાં 1200થી વધુ રસ્તાઓ બંધ

Navsari HevayRains: દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ તાંડવ મચાવતાં નવસારી શહેર અને સમગ્ર જિલ્લામાં પૂરના કારણે સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બની છે. જિલ્લાની અંબિકા, કાવેરી અને ખાસ કરીને પૂર્ણા નદી ગાંડીતૂર બનતાં નવસારી શહેરના ૩૦ ટકા જેટલા વિસ્તારમાં પૂરના પાણી ફરી વળ્યા છે, જેના કારણે જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 24, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:45 AM IST
નવસારીમાં પૂર્ણા નદીએ 1968 બાદ સર્જી પૂરની સ્થિતિ: શહેરનો 30% વિસ્તાર જળમગ્ન, રાજ્યમાં 1200થી વધુ રસ્તાઓ બંધ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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