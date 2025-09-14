બહારનું પાણી પીતાં પહેલાં સાવધાન! અમદાવાદમાં પાણીના જગ વેચતા 58 એકમના સેમ્પલ પીવાલાયક જ નથી!
Ahmdabad News: અમદાવાદમાં બહારથી મંગાવીને પાણી પીતા હો તો સાવધાન. બહારના જગનું પાણી તમને બિમાર પાડી શકે. AMCએ લીધેલા પાણીના સેમ્પલ ફેઈલ. અનેક એકમના પાણીના સેમ્પલ ફેઈલ થયા. આરોગ્ય વિભાગે 178 એકમમાંથી સેમ્પલ લીધા હતા. 58 એકમના સેમ્પલ નિષ્ફળ ગયા. બહેરામપુરા, વટવા, લાંભા, ઈન્દ્રાપુરીના એકમ સીલ કરાયા.
Ahmdabad News: અમદાવાદના રહેવાસીઓ જે બહારથી પાણીના જગ મંગાવીને પીવે છે, તેમના માટે એક ગંભીર ચેતવણી સામે આવી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં હાથ ધરાયેલા એક સર્વેક્ષણમાં બહારના પાણીના જગની ગુણવત્તા પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. આ ચેકિંગ દરમિયાન લેવાયેલા સેમ્પલમાંથી ઘણા સેમ્પલ પરીક્ષણમાં નિષ્ફળ રહ્યા છે, જે સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે આવું પાણી પીવાથી ગંભીર બીમારીઓ થઈ શકે છે.
58 એકમના પાણીના સેમ્પલ નિષ્ફળ, 35 એકમ સીલ કરાયા
AMCના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણીના જગ પૂરા પાડતા કુલ 178 એકમમાંથી પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. આ સેમ્પલને લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યા, જેમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. કુલ 178 એકમમાંથી 58 એકમના પાણીના સેમ્પલ પરીક્ષણમાં નિષ્ફળ ગયા છે. આ સેમ્પલમાં પાણી પીવા માટે યોગ્ય ન હોવાનું માલૂમ પડ્યું છે, જે સીધી રીતે લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરો ઊભો કરે છે.
આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, AMCના આરોગ્ય વિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બહેરામપુરા, વટવા, લાંભા, ઇસનપુર, અને ઇન્દ્રપુરી જેવા વિસ્તારોમાં આવેલા કુલ 35 એકમોને સીલ કરી દેવામાં આવ્યા છે, કારણ કે તેમના સેમ્પલ સૌથી વધુ ખરાબ ગુણવત્તાવાળા જણાયા હતા. આ એકમો પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે જેથી તેઓ ફરીથી લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા ન કરી શકે.
કયા રોગોનું જોખમ?
બહારના પાણીના જગનું પાણી પીવું અત્યંત જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. જો પાણીમાં બેક્ટેરિયા કે અન્ય દૂષિત તત્વો હોય, તો તેનાથી ટાઈફોઈડ, કમળો (Jaundice), કોલેરા (Cholera), અને ઝાડા-ઉલટી જેવા ગંભીર રોગો થઈ શકે છે. ઘણીવાર આ રોગો જીવલેણ પણ સાબિત થાય છે.
આથી, અમદાવાદના નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ બહારથી આવતા પાણીના જગની ગુણવત્તા અંગે સાવચેત રહે. જો શક્ય હોય તો, ઘરના પાણીને ગાળીને અથવા ઉકાળીને પીવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. જો બહારનું પાણી પીવું અનિવાર્ય હોય, તો વિશ્વાસપાત્ર બ્રાન્ડનું જ પાણી પસંદ કરવું જોઈએ અને તેનું પેકેજિંગ યોગ્ય રીતે સીલ કરેલું છે કે નહીં તે ચકાસી લેવું જોઈએ. આમ, AMC દ્વારા લેવાયેલા આ પગલાં સરાહનીય છે અને તે લોકોના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. જોકે, નાગરિક તરીકે આપણી પણ જવાબદારી છે કે આપણે આપણા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખીએ અને શુદ્ધ પાણીનું સેવન કરીએ.
