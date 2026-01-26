Prev
બગદાણા વિવાદમાં હવે પોલીસ ભેરવાઈ! પોલીસ સામે ઈન્ક્વાયરી, રેન્જ આઈજીએ માંગ્યો રિપોર્ટ

Invetigation On Bhavnagar Police In Bagdana Controversy : બગદાણા ધામના સેવક નવનીત બાલધિયાને માર મારવાના કેસમાં જયરાજ આહીરને કરાયો જેલ હવાલે. જયરાજ આહીરને મહુવાની સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરાયો હતો. અત્યાર સુધીમાં સમગ્ર કેસમાં 14 આરોપીઓની કરાઈ છે ધરપકડ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 26, 2026, 11:20 AM IST

બગદાણા વિવાદમાં હવે પોલીસ ભેરવાઈ! પોલીસ સામે ઈન્ક્વાયરી, રેન્જ આઈજીએ માંગ્યો રિપોર્ટ

Jayraj Ahir And Bagdana Controversy : બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધિયાને માર મારવાના કેસમાં માયાભાઈ આહીરના દીકરા જયરાજ આહીરને મહુવા સેશન કોર્ટે જેલ હવાલે કરવાનો હુકમ કર્યો છે. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 14 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે, અને હવે જયરાજ આહીર પણ જેલમાં ધકેલાયો છે. ત્યારે સમગ્ર કેસમાં હવે ભાવનગર પોલીસની કામગીરી શંકાના દાયરામાં આવી છે. ભાવનગર રેન્જ આઇજીએ ત્રણ અધિકારીઓ સામે એસપીને તપાસ કરવાના આદેશ કર્યા છે. 

બગદાણા નવનીત બાલધિયા પર થયેલ મારામારી કેસમાં ગઈકાલે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ દ્વારા માયાભાઈ આહીરના પુત્ર જયરાજ આહીરને મહુવા સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. SIT દ્વારા જયરાજ આહીરની શનિવારે પૂછપરછ બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેા બાદ તેને રવિવારે કડક પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. સેશન્સ કોર્ટમાં SIT એ મોબાઇલ કોલ ડિટેલ્સ, સાક્ષીઓના નિવેદનો સહિતના મહત્વપૂર્ણ પુરાવા રજૂ કર્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. 

આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 14 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે અને જોકે મહુવા સેસન્સ કોર્ટે જયરાજ આહીરને જેલ હવાલે કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે. આ સમયે મહુવા કોર્ટ પરિસરમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો, જેથી કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને. 

Invetigation On Bhavnagar Police In Bagdana Controversy

પરંતું ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, ભાવનગર ડીયાવએસપી અને બે પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર સામે ગાળિયો કસાયો છે. ઘટનામાં સત્ય છુપાવવા અને બેદરકારી દાખવવા બદલ રેન્જ આઈજીએ રિપોર્ટ માંગ્યો છે. હવે બગદાણા કેસમાં પોલીસ સામે જ ઈન્ક્વાયરી ઉઠી છે. ડીવાયએસપી અને બે પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર પહેલાથી જ શંકાના દાયરામાં છે. 

પોલીસની ભૂમિકા શંકામાં કેમ આવી
વાત કરીએ તો બગદાણા ધામના સેવક નવનીત બાલધિયા પર કેટલાક લોકોએ હુમલો કર્યો હતો. જેના બાદ તેમને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં પોલીસે ફરિયાદમાં માત્ર 8 લોકોના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમજ જયરાજ આહીરનો ક્યાંય ઉલ્લેખ ન હતો. આ બાદ કોળી સમાજે લાંબી લડત આપી હતી. જેના બાદ જયરાજ આહીરને પૂછપરછ માટે સમન મોકલાયું હતુ. સમગ્ર મામલામાં સરકારે સીટ (એસઆઈટી) ની ટીમની પણ રચના કરી હતી. જેના બાદ 14 મા આરોપી તરીકે જયરાજ આહીરની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 

