રબારી સમાજ દર વર્ષે બચાવશે 100 કરોડ! આર્થિક પરિવર્તનના માસ્ટર પ્લાન વિશે ગોવા રબારીએ ખોલ્યું સિક્રેટ
Rabari Samaj Constitution : ગુજરાતના અન્ય સમાજની જેમ રબારી સમાજે પણ બંધારણ ધડીને સામાજિક પરિવર્તન લાવવાની પહેલ કરી છે. આજે ડીસામાં યોજનાર મહાસંમેલનમાં નવા બંધારણની જાહેરાત થશે
Banaskantha News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : ડીસામાં રબારી સમાજનું આજે મહાસંમેલન યોજાઈ રહ્યું છે. આ મહા સંમેલનમાં રબારી સમાજના બંધારણનું અમલીકરણ થવા જઈ રહ્યું છે. જેમાં ત્રણ જિલ્લા સહિત રાજસ્થાનના રબારી સમાજના 50 હજારથી વધુ લોકો ભેગા થયા છે. આ બંધારણથી રબારી સમાજમાં વાર્ષિક રૂ.100 કરોડની બચત થશે તેવો દાવો છે. આ બચત શિક્ષણ પાછળ ખર્ચાશે. જેથી સમાજ શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ આવશે. સમયની માંગને લઈને બંધારણ બનાવવું હતું. ‘એક સમાજ એક રિવાજ’ ને લઇ સમાજમાં આર્થિક પરિવર્તન આવશે, આ વિશે Z 24 કલાકે પૂર્વ ધારાસભ્ય અને રબારી સમાજના આગેવાન ગોવાભાઈ રબારી સાથે ખાસ વાતચીત કરી. ચલો જાણીએ ગોવાભાઈ રબારી શું કહી રહ્યાં છે.
આ કોઈ શક્તિ પ્રદર્શન નથી કે કોઈ જાતિવાદ નથી - ગોવાભાઈ રબારી
ડીસામાં યોજાનાર રબારી સમાજના મહાસંમેલનને લઇ પૂર્વે ધારાસભ્ય ગોવાભાઈ રબારીએ કહ્યું કે, આજે રબારી સમાજના બંધારણનું અમલીકરણ કરાશે. જેમાં ત્રણ જિલ્લા સહિત રાજસ્થાનના રબારી સમાજના 50 હજારથી વધુ લોકો આવશે. બંધારણથી રબારી સમાજમાં વાર્ષિક રૂ.100 કરોડની બચત થશે. આ બચત શિક્ષણ પાછળ ખર્ચાશે, જેથી સમાજ શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ આવશે. સમયની માંગને લઈને બંધારણ બનાવવું ખૂબ જરૂરી હતું. એક સમાજ એક રિવાજ ને લઇ સમાજમાં આર્થિક પરિવર્તન આવશે. બંધારણમાં કોઈ કડક નિયમો નહી હોય સમાજ ના લોકો પાળી શકે અને સમજની ઉન્નતિ થાય તેવા નિયમો હશે. સુખી માણસો દેખા દેખીમાં વધુ ખર્ચ કરતા દુઃખી માણસો તેમની હરોળમાં આવી શકતા ન હતા. તેથી હવે બંધારણ બન્યા બાદ તમામ લોકો એક હરોળમાં આવશે. આ કોઈ શક્તિ પ્રદર્શન નથી કે કોઈ જાતિવાદ નથી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સૌનો સાથે સૌનો વિકાસ સૂત્રોને લઇ તમામ સમાજો એક થઈ રહ્યા છે. તેમ એક બીજાની પ્રેરણા લઇ અમારો સમાજ શિક્ષિત બને તે માટે આ મહાસભા યોજાવા જઈ રહી છે.
સ્ટેજ કે ખુરશીઓ વગર જમીન પર બેસશે સમાજના લોકો
આજે ડીસાના સમશેરપુરામાં રબારી સમાજનું સામાજિક બંધારણ અંગે ઐતિહાસિક મહાસંમેલન આજે મળી રહ્યું છે. આ મહાસંમેલનમાં બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ જિલ્લા સહિત રાજસ્થાનના રબારી સમાજ જોડાશે. જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારના સ્ટેજ કે ખુરશીઓ વગર જમીન પર બેસીને રબારી સમાજ 11 મુદાઓનું સામાજિક બંધારણ ઘડશે. જે સામાજિક કુરિવાજોને તિલાંજલિ આપી શિક્ષણ તરફ વાળવામા આવશે. રબારી સમાજના બંધારણમાં 50 હજાર લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા છે.
રબારી સમાજને 500 કરોડની બચત થશે - માવજી દેસાઈ
ધાનેરાના ધારાસભ્યે માવજીભાઈ દેસાઈએ કહ્યું કે, આજે અમારું ઐતિહાસિક મહા સંમેલન થવા જઈ રહ્યું છે જે સમાજ માટે પ્રગતિના દ્વારા ખોલશે. આજે અમે 50 હજાર લોકો ભેગા મળીને ઐતિહાસિક બંધારણ અમલમાં મુકીશું. જે અમારા સમાજના કુરિવાજોને તિલાંજલિ આપશે અને શિક્ષણની જ્યોત પેટવશે. આ બંધારણથી રબારી સમાજમાં વાર્ષિક 500 કરોડ રૂપિયાની બચત થશે. જે શિક્ષણ અને સમાજના ઉત્થાન માટે સમાજના લોકો ઉપયોગ કરશે. જેનો મોટો ફાયદો સમાજને આવનાર સમયમાં થશે. જોકે અમારું આ કોઈ બંધારણ નથી, પણ ગીતાની જેમ ધાર્મિક ગ્રંથ છે, જેનું પાલન તટસ્થ રીતે સમાજ કરશે અને જ નહીં કરે તેના ઘરે સમાજ નહિ જાય અને તેનો બહિષ્કાર કરીશું.
