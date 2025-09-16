કોન્ડોમના પેકેટો અને કૂટણખાનાનો ખેલ! આણંદમાં ત્રણ યુવતી અને ત્રણ યુવકો કઢંગી હાલતમાં પકડાયા
Anand News: બોરસદના વ્હેરામાં રહેણાંક મકાનમાંથી કૂટણખાનું ઝડપાયું. વ્હેરાના આદિત્ય હેરિટેજના બંગલામાં ચાલતું હતું કૂટણખાનું. પરપ્રાંતીય યુવતીઓને લાવી કૂટણખાનું ચલાવવામાં આવતું હતું. કુટણખાનામાંથી ત્રણ યુવતીઓ અને ત્રણ યુવકો કઢંગી હાલતમાં ઝડપાયા.
Trending Photos
Anand News: આણંદ જિલ્લાના બોરસદ તાલુકાના વ્હેરા ગામમાં આવેલા આદિત્ય હેરિટેજ નામના રહેણાંક મકાનમાં ચાલતા કૂટણખાનાનો પર્દાફાશ થયો છે. આણંદની સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) પોલીસે બાતમીના આધારે દરોડો પાડીને આ કૂટણખાનું ઝડપી પાડ્યું હતું.
પોલીસે દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી ત્રણ પરપ્રાંતીય યુવતીઓ અને ત્રણ યુવકોને કઢંગી હાલતમાં પકડી પાડ્યા હતા. આ કૂટણખાનું કેતુલ ખાટી અને મંજુ પટેલ નામના બે વ્યક્તિઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતું હતું. તેઓ બહારના રાજ્યોમાંથી યુવતીઓને લાવીને અહીં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરાવતા હતા.
SOG પોલીસે સ્થળ પરથી કોન્ડોમના પેકેટોનો જથ્થો અને અન્ય વાંધાજનક ચીજવસ્તુઓ પણ કબજે કરી છે. દરોડા દરમિયાન કુલ **₹44,000** નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના અંગે બોરસદ ગ્રામ્ય પોલીસ મથકમાં કૂટણખાનાના સંચાલકો કેતુલ ખાટી અને મંજુ પટેલ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ ઓપરેશનથી વિસ્તારમાં ચાલતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર લગામ કસવામાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે.
