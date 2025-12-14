નોકરીની લાલચ અને દેહ વ્યાપારનો ખેલ...ગુજરાતમાં આ રીતે થઈ રહી હતી બાંગ્લાદેશી યુવતીઓની તસ્કરી
Bharuch Bangladeshi Women Prostitution Racket: ભરૂચમાં બાંગ્લાદેશમાંથી મહિલાઓની તસ્કરી કરીને તેમને દેહ વ્યાપારમાં ધકેલનારા આંતર-રાજ્ય રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. ભરૂચ પોલીસે બાંગ્લાદેશી એજન્ટ સહિત 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરીને 14 યુવતીઓને બચાવી છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે અત્યાર સુધીમાં 60 જેટલી મહિલાઓને અલગ-અલગ રાજ્યોમાં મોકલવામાં આવી ચૂકી છે.
Bharuch Bangladeshi Women Prostitution Racket: ભરૂચ પોલીસે બાંગ્લાદેશમાંથી મહિલાઓની તસ્કરી કરીને તેમને દેહ વ્યાપારમાં ધકેલનારા એક આંતર-રાજ્ય રેકેટનો ભાંડો ફોડ્યો છે. ભરૂચ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)ની સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં બાંગ્લાદેશી એજન્ટ ફારૂક શેખ સહિત 4 દલાલોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ઓપરેશનમાં 12 બાંગ્લાદેશી અને 2 પશ્ચિમ બંગાળની યુવતીઓને બચાવવામાં આવી છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આ રેકેટ બાંગ્લાદેશમાં આર્થિક રીતે નબળી મહિલાઓને ઘરના કામ, બ્યુટી પાર્લર અને સલૂનમાં નોકરી આપવાનું આકર્ષણ આપીને ભારત લાવતું હતું. ત્યારબાદ તેમને ભરૂચ, અંકલેશ્વર સહિત ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોની સાથે ગોવા, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનમાં સ્પા અને ગેસ્ટ હાઉસમાં સેક્સ વર્કર તરીકે કામ કરવા માટે મજબૂર કરતું હતું. આ પ્રવૃત્તિ સતત ચાલી રહી હતી.
પોલીસ અધિક્ષક અક્ષય રાજ મકવાણાએ જણાવ્યું કે ગુપ્ત માહિતીના આધારે LCB અને SOG ટીમોએ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી. આ દરમિયાન જંબુસર બાયપાસ રોડ પર આવેલા અલફારૂક પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતો બાંગ્લાદેશી એજન્ટ ફારૂક શેખ પોલીસના રડાર પર આવ્યો. તેના ઘરમાં બાંગ્લાદેશી યુવતીઓ છે, તે માહિતીના આધારે દરોડો પાડવામાં આવ્યો.
પોલીસના દરોડા દરમિયાન ફારૂક શેખની સાથે 4 બાંગ્લાદેશી મહિલાઓ મળી આવી. પૂછપરછમાં ફારૂકે કબૂલ્યું કે તે લગભગ 10 વર્ષ પહેલા ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં આવ્યો હતો. પશ્ચિમ બંગાળમાંથી બોગસ જન્મ પ્રમાણપત્ર બનાવીને તેણે ભારતીય ઓળખ દસ્તાવેજો મેળવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે અત્યાર સુધીમાં તે લગભગ 60 બાંગ્લાદેશી મહિલાઓને ભારત લાવી ચૂક્યો છે.
ફારૂક શેખના ખુલાસા બાદ પોલીસે ત્રણ અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને ભરૂચ અને અંકલેશ્વરના સ્પા અને ગેસ્ટ હાઉસ પર એક સાથે દરોડા પાડ્યા. ભરૂચમાં નાઝીમ ખાનના મુસ્કાન સ્પા, મંગલબજાર સ્થિત રઈશ શેખના સમાના ગેસ્ટ હાઉસ અને અંકલેશ્વરના સુજીત કુમારના ગોલ્ડન સ્પામાંથી 8 બાંગ્લાદેશી અને 2 પશ્ચિમ બંગાળની મહિલાઓને બચાવવામાં આવી.
રેસ્ક્યૂ કરવામાં આવેલી મહિલાઓએ પોલીસને જણાવ્યું કે તેઓ રોજગારની શોધમાં ગેરકાયદેસર રીતે ભારત આવી હતી, પરંતુ અહીં તેમને કોઈ કામ પર લગાવવામાં આવી નહોતી. જબરદસ્તીથી દેહ વ્યાપારમાં ધકેલી દેવામાં આવી હતી. આરોપીઓ પાસેથી 5 મોબાઈલ ફોન, બાંગ્લાદેશી નેશનલ આઈડી કાર્ડની નકલો અને દેહ વ્યાપાર સાથે જોડાયેલો સામાન મળી આવ્યો, જેની કિંમત 65 હજાર રૂપિયા છે.
ભરૂચ પોલીસે ચારેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ઇમ્મોરલ ટ્રાફિક પ્રિવેન્શન એક્ટ, ઇમિગ્રેશન એન્ડ ફોરેનર્સ એક્ટ અને ભારતીય ન્યાય સંહિતાની સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો છે. પોલીસ હવે એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે આ નેટવર્કમાં બીજા કયા એજન્ટો સામેલ છે અને કયા રસ્તાઓથી મહિલાઓને ભારત લાવવામાં આવી હતી. આ મામલે વિસ્તૃત તપાસ ચાલુ છે.
